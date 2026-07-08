Giá vàng hôm nay 8.7.2026: Giảm mất ngưỡng 150 triệu đồng/lượng

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 146,5 triệu đồng, bán ra 150 triệu đồng. ACB giảm mỗi lượng vàng miếng 700.000 đồng, mua vào còn 146,5 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 800.000 đồng, còn 146,2 triệu đồng, bán ra giảm 1 triệu đồng, còn 148 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn giảm 500.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào còn 146,7 triệu đồng, bán ra 149,7 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm giá mua còn 146 triệu đồng, bán ra 149 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC giảm ngày thứ 3 liên tiếp ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 7.7) biến động mạnh, sau khi tăng từ mức 4.131 USD lên 4.181 USD đã lao dốc xuống 4.091 USD. Giá vàng giảm khi căng thẳng ở Trung Đông có xu hướng đảo chiều. Hai tàu chở dầu va chạm ở eo biển Hormuz, và Tehran tuyên bố sẽ không có thêm cuộc đàm phán hòa bình nào trừ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng các lời đe dọa lặp đi lặp lại về việc tái khởi động chiến tranh. Giá dầu thô tăng nhẹ sau các vụ tấn công tàu chở dầu, và chi phí nhiên liệu tăng cao khiến mối lo ngại về lạm phát vẫn còn hiện hữu. Áp lực lạm phát dai dẳng trực tiếp dẫn đến lãi suất cao. Vàng, với tư cách là tài sản không sinh lời, phải gánh chịu chi phí của sự chuyển biến này. Kim loại quý này từng thịnh vượng nhờ sự hỗn loạn giờ đây phải trả giá mỗi khi sự hỗn loạn đẩy giá dầu lên cao.

Ngoài ra, thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chuẩn bị công bố. Đợt tăng giá vừa qua của vàng đến từ báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn mức dự kiến khiến các nhà giao dịch giảm kỳ vọng về việc tăng lãi suất. Tuy nhiên, theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch vẫn đang dự báo xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là 60% - một con số khó có thể cho thấy một thị trường tin rằng chu kỳ thắt chặt đã kết thúc.