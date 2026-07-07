Giá vàng hôm nay 7.7.2026: Trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào 147,5 triệu đồng, bán ra 150,5 triệu đồng. Sau khi tăng giá mua vàng miếng SJC vào đầu ngày 500.000 đồng/lượng, ACB đã giảm 500.000 đồng mỗi lượng sau đó, mua vào xuống 147,5 triệu đồng, bán ra 150,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng cũng giảm 500.000 đồng, mua vào xuống 147,7 triệu đồng, bán ra 149,7 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giảm khoảng 500.000 - 600.000 đồng mỗi lượng. Công ty SJC mua vào 147,4 triệu đồng, bán ra 150,4 triệu đồng. Công ty Doji mua vào 147,4 triệu đồng, bán ra 150,4 triệu đồng… Giá vàng trong nước đắt hơn thế giới 18,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm nhẹ ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới giảm 24 USD mỗi ounce, xuống 4.142 USD. Trong phiên giao dịch Mỹ (đêm 7.7), giá kim loại quý lên mức cao nhất 4.203 USD. Thị trường vàng tiếp tục đối mặt với áp lực bán mạnh khi Viện Quản lý Cung ứng (ISM) thông báo chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ đã giảm xuống 54 trong tháng 6 sau khi đạt mức 54,5 điểm trong tháng 5. Mặc dù các số liệu chính tiếp tục cho thấy tăng trưởng kinh tế tích cực, báo cáo cũng nêu bật những lo ngại ngày càng tăng về nửa cuối năm.

Các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities cho biết, các vị thế bán khống kim loại quý "rất khó để thay đổi", lưu ý rằng các quỹ CTA vẫn giữ nguyên vị thế bán ròng ngay cả sau đợt phục hồi vào cuối tuần dài, dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến... Đồng thời nhận định thị trường vẫn đang dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất trước cuối năm, điều này tiếp tục gây áp lực lên toàn bộ thị trường. Ngoài ra, eo biển Hormuz vẫn là một yếu tố rủi ro tiềm tàng, nhưng không phải là tác động tích cực một chiều đối với giá vàng.