Giá vàng hôm nay 6.7.2026: Tăng giảm trái chiều giữa các công ty

ACB tăng giá vàng miếng thêm 500.000 đồng, mua vào 149 triệu đồng, bán ra 151,5 triệu đồng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC không thay đổi giá vàng miếng SJC so với cuối tuần qua, mua vào 148,4 triệu đồng, bán ra 151,4 triệu đồng. Công ty Mi Hồng giảm giá mua vào 200.000 đồng, xuống 149,3 triệu đồng; bán ra giảm 400.000 đồng, xuống 150,8 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn không thay đổi, Công ty SJC mua vào 148,3 triệu đồng, bán ra 151,3 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 148 triệu đồng, bán ra 151 triệu đồng… Trong một tuần trở lại đây, giá vàng đã tăng 3,4 triệu đồng nhưng người mua vàng chỉ lời 400.000 đồng/lượng do chênh lệch giữa giá mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC duy trì ở mức trên 151 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Vàng thế giới tăng 16 USD mỗi ounce, lên 4.191 USD, có thời điểm lên 4.202 USD. Giá vàng tăng khi báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn tiếp tục gây áp lực lên đồng đô la. Báo cáo đã làm giảm sự cấp bách về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn trong ngắn hạn, nhưng các nhà giao dịch vẫn dự đoán khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa vào cuối năm nay, giữ cho kênh lãi suất vẫn còn phù hợp ngay cả khi đà tăng trưởng của thị trường lao động giảm bớt.

Tình hình eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết. Giá dầu đang giao dịch gần mức trước chiến tranh khi lưu lượng vận chuyển qua eo biển phục hồi và nguồn cung ngắn hạn có vẻ dồi dào. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn còn mong manh và các tranh chấp về quản lý eo biển Hormuz và phí quá cảnh vẫn chưa được giải quyết.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng của các quốc gia đã tăng vọt trong tháng 5, với lượng mua của các ngân hàng trung ương đạt mức cao thứ hai trong năm, chỉ đứng sau mức tăng trưởng vượt bậc của tháng 2. Các ngân hàng trung ương tăng mua ròng 41 tấn trong tháng. Các nước mua nhiều nhất là Ba Lan với 18 tấn và Trung Quốc với 10 tấn, Singapore mua ròng 4 tấn (đây là lần mua ròng hàng tháng đầu tiên kể từ tháng 9 năm 2025) và Uzbekistan và Kazakhstan cũng tiếp tục chuỗi mua vàng gần đây. Trong khi đó, các nước bán ròng trong tháng là Thổ Nhĩ Kỳ (3 tấn) và Nga (6 tấn) với doanh số bán từ đầu năm đến nay lần lượt là 81 tấn và 34 tấn. Ba Lan dẫn đầu tất cả các quốc gia mua vàng hàng năm, với lượng tích lũy đạt 64 tấn trong năm 2026, tiếp theo là Uzbekistan với 33 tấn, Trung Quốc 25 tấn và Kazakhstan 20 tấn.