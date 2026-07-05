Giá vàng hôm nay 5.7.2026: Tăng suốt tuần nhưng người mua vẫn lỗ

Sáng 5.7, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 148,4 triệu đồng, bán ra 151,4 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 2,9 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC được mua vào 148,3 triệu đồng, bán ra 151,3 triệu đồng, tăng 2,9 triệu đồng sau một tuần. Chênh lệch giá mua - bán của vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn được các công ty duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua vẫn còn lỗ 100.000 đồng/lượng sau một tuần. Còn nếu so với đầu tháng 6 khi giá bán ra 159 triệu đồng thì người mua vàng miếng đến nay cũng chịu lỗ 10,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng sau một tuần nhưng người mua vẫn lỗ ẢNH: ĐỘC LẬP

Trên thị trường thế giới, giá vàng cũng ghi nhận một tuần tăng cao. Chốt tuần, kim loại quý đứng ở mức 4.174 USD/ounce, tăng 85,4 USD sau một tuần. Trong tuần, giá vàng đã có phiên rớt dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce nhưng sau đó đã hồi phục trở lại sau khi đàm phán Mỹ với Iran có nhiều tiến triển. Đồng thời, giá dầu hạ nhiệt giúp các nhà đầu tư giảm bớt lo ngại về lạm phát. Bên cạnh đó, báo cáo việc làm phi nông nghiệp được công bố cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 57.000 việc làm trong tháng 6, thấp hơn nhiều so với tháng 5 và thấp hơn dự báo 115.000 việc làm của các chuyên gia do Dow Jones khảo sát. Thông tin này khiến các nhà đầu tư hạ dự báo về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 sắp tới, hỗ trợ kim loại quý đi lên.

Trong dự báo xu hướng tuần tới, nhiều nhà phân tích lẫn nhà đầu tư cá nhân đều cho rằng kim loại quý sẽ duy trì đà tăng. Cụ thể, kết quả khảo sát của Kitco News với 16 nhà phân tích Phố Wall thì có đến 11 người, chiếm 69% nhận định kim loại quý sẽ tiếp tục đi lên. Trong khi đó có 2 người, tương ứng 13% dự báo vàng sẽ quay đầu giảm và cũng có 3 người, chiếm 19% nghĩ rằng vàng sẽ đi ngang.

Tương tự, cuộc khảo sát Main Street thu hút 183 nhà đầu tư cá nhân tham gia thì có 99 người, chiếm 54% dự báo vàng sẽ tăng. Ngược lại có 45 người, tương ứng 25% nghĩ rằng kim loại quý sẽ đi xuống và có 39 nhà đầu tư còn lại, tương đương 21% nhận định vàng đi ngang trong tuần tới.