Giá vàng hôm nay 11.7.2026: Chênh lệch mua bán vàng nhẫn lên đến 4 triệu đồng

Sáng nay (11.7), giá vàng trong nước không thay đổi. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục được mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 149,9 triệu đồng như hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn tại SJC cũng được duy trì chiều mua vào 146,4 triệu đồng và bán ra 149,4 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn ở mức 145,5 triệu đồng, bán ra 148,8 triệu đồng; Công ty Doji mua vào 145 triệu đồng và bán ra 149 triệu đồng...

Chênh lệch mua - bán vàng miếng cùng vàng nhẫn tại SJC vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng nhưng tại Doji lên đến 4 triệu đồng. Điều này khiến người mua lỗ ngay 4 triệu đồng một lượng khi mua vào.

Giá vàng sáng 11.7 đứng yên sát 150 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẮNG

Giá vàng thế giới không thay đổi nhiều phiên cuối tuần, chốt ở mức 4.119,4 USD/ounce. Trong phiên 10.7 (theo giờ Mỹ), có thời điểm kim loại quý đã lao dốc xuống sát 4.071 USD/ounce nhưng đã hồi phục trở lại vào cuối phiên.

Căng thẳng quân sự tại khu vực Trung Đông vẫn thu hút sự chú ý khi mới đây, giới chức Mỹ cho hay lực lượng nước này đang sẵn sàng khôi phục tấn công Iran, nhưng vẫn ưu tiên ngoại giao và đang tham gia đàm phán kỹ thuật về vấn đề hạt nhân của Iran. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), việc xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại có thể làm đảo lộn dự báo thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ dư cung đáng kể trong năm tới. Giá dầu cũng đang hướng tới tuần tăng khi những cuộc không kích mới giữa Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại về nguồn cung. Giá năng lượng tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Đây là yếu tố gây bất lợi cho giá vàng.

Ông Bart Melek, Giám đốc chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, nhận định trên CNBC rằng yếu tố lớn nhất lúc này là căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại. Nhà đầu tư nhìn chung không còn muốn nắm giữ vàng và bạc ở thời điểm hiện tại, đó là lý do chúng ta chứng kiến giá vàng lùi về vùng 4.100 USD/ounce...