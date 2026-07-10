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Mỹ nói sẵn sàng đánh Iran tiếp nhưng ưu tiên ngoại giao
Video Thế giới

Mỹ nói sẵn sàng đánh Iran tiếp nhưng ưu tiên ngoại giao

La Vi - Khánh An

Giới chức Mỹ cho hay lực lượng nước này đang sẵn sàng khôi phục tấn công Iran, nhưng vẫn ưu tiên ngoại giao và đang tham gia đàm phán kỹ thuật về vấn đề hạt nhân của Iran.

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