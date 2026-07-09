Mỹ lại tấn công Iran sau khi ông Trump nói thỏa thuận đã ‘kết thúc’

Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng thỏa thuận tạm thời để chấm dứt chiến tranh đã "kết thúc".

Đợt tấn công mới nhất đã làm rung chuyển một số thành phố dọc bờ biển phía nam của Iran và khiến một số khu vực mất điện. Phía Mỹ nói đây là hành động nhằm đáp trả vụ tấn công nhằm vào ba tàu chở hàng đi qua eo biển trong ngày 7.7.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên nói có thêm nhiều cuộc tấn công vào Iran trong ngày 8.7 so với một ngày trước đó. Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump viết: “Đây là hành động trả đũa cho việc Iran tấn công tàu thuyền ngày hôm qua. Nếu điều đó xảy ra lần nữa, tình hình sẽ còn xấu hơn nhiều!”.

Tehran có thể giằng co với lực lượng quân sự mạnh nhất thế giới của Mỹ và Israel nhờ có yếu tố đòn bẩy thuận lợi là khả năng kiểm soát eo biển Hormuz, nơi mà một phần năm nguồn cung dầu toàn cầu đi qua trước khi chiến tranh nổ ra hồi cuối tháng 2. Mặc dù Iran chưa nhận trách nhiệm về các vụ tấn công tàu thuyền, các nhà phân tích cho rằng Tehran sử dụng những hành động như vậy để giành lợi thế trong các cuộc đàm phán.

Nournews, một kênh truyền thông liên kết với cơ quan an ninh hàng đầu của Iran, dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết Tehran sẽ sớm phát động một "cuộc tấn công quy mô lớn" vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực. Một cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei là ông Mohsen Rezaei cũng viết trên mạng xã hội rằng: “Kẻ thù gây hấn và đồng bọn sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc”.

Sau khi Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng Iran hôm 7.7, Tehran cho biết đã trả đũa bằng cách đánh vào các địa điểm quân sự của Mỹ ở Bahrain và Kuwait. Bước leo thang xung đột mới nhất đã làm giảm hy vọng biến bản ghi nhớ được ký ngày 17.6 thành một thỏa thuận lâu dài để chấm dứt chiến tranh.

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 8.7, ông Trump cho biết ông nghĩ rằng bản ghi nhớ “đã kết thúc”, và ông không muốn đàm phán với Iran nữa vì tin rằng dù có đạt được thỏa thuận thì cũng “không chắc sẽ bền vững”.

Khói bốc lên từ đám cháy sau một vụ nổ tại Bandar Abbas, tỉnh Hormozgan, Iran ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, Tổng thổng Mỹ cũng cho biết ông không tin một cuộc chiến tranh toàn diện sẽ bùng phát trở lại.

Ông Trump nói: “Không, tôi không nghĩ [chiến tranh] sẽ bắt đầu lại. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh. Iran đã tấn công một vài tàu và chúng tôi đã đáp trả mạnh hơn nhiều. Tôi nghĩ bất cứ điều gì xảy ra cũng sẽ kết thúc rất nhanh và chỉ làm cho mọi thứ an toàn hơn, kể cả đối với dầu mỏ”.

Giá dầu tăng hơn 1 USD một thùng trong giao dịch sau giờ đóng cửa ngày 8.7, trong đó giá dầu Brent kỳ hạn ở mức 79,28 USD một thùng. Đây là mức thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hơn 120 USD/ thùng vào cuối tháng 4.

Truyền thông Iran đưa tin các cuộc tấn công của Mỹ chủ yếu diễn ra dọc theo bờ biển phía nam của Iran, từ eo biển Hormuz đến vịnh Oman.

Trong số các địa điểm bị tấn công có Bandar Abbas, nơi có cảng lớn nhất của Iran và các cơ sở quan trọng của hải quân và Lực lượng Vệ binh Cách mạng trên eo biển Hormuz, cũng như Konarak và Chabahar, các thành phố ven biển lân cận gần biên giới Iran với Pakistan.

Trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 8.7, phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc cáo buộc Mỹ "vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hiệp Quốc và các nghĩa vụ quốc tế của nước này" và cho rằng các cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm bản ghi nhớ được ký kết giữa hai nước.

Một người phát ngôn của Ủy ban An ninh Quốc gia của quốc hội Iran cho biết các lựa chọn trả đũa bao gồm rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), thay đổi học thuyết hạt nhân của Iran và đóng cửa eo biển Bab-el-Mandeb ở cửa biển Đỏ, một tuyến đường vận chuyển toàn cầu quan trọng khác.