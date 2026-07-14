Á hậu bị bắt trong chuyên án buôn lậu kim cương là ai?

Liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, chiều 14.7, đơn vị này cho biết, mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 4 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, ngụ P.An Đông, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA (chủ tiệm vàng Nga châu Âu); Trần Tiễn Như Nghi (39 tuổi, ngụ P.Bình Thạnh, TP.HCM), nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV giám định PNJ (P-Lab).

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Hoàng Thị Thanh Nga (nghệ danh Hoàng Thanh Nga) được biết đến là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh kim cương. Hoàng Thị Thanh Nga sinh năm 1980, tốt nghiệp ngành Ngoại thương của Đại học Kinh tế TP.HCM và là nhà sáng lập thương hiệu Ngọc Châu Âu. Năm 2022, nữ doanh nhân sinh năm 1980 tham gia cuộc thi Hoa hậu Quý bà Hoàn vũ (Mrs Universe) tổ chức tại Bulgaria và giành danh hiệu Á hậu 1. Những năm gần đây, Hoàng Thanh Nga được công chúng biết đến nhiều hơn khi thường xuyên xuất hiện với vai trò khách mời tại các sự kiện giải trí, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến lĩnh vực sắc đẹp.

Á hậu Hoàng Thanh Nga tại một sự kiện giải trí hồi tháng 6.2026 ẢNH: BTC

Thương hiệu do Hoàng Thanh Nga điều hành cũng nhiều lần đồng hành cùng các cuộc thi nhan sắc với vai trò nhà tài trợ hoặc đơn vị chế tác vương miện, trong đó có Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 và 2024, Miss Cosmo 2025, cùng gần đây là Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Ngoài ra, bà còn được mời làm giám khảo đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 và đảm nhận vai trò giám khảo cuộc thi thiết kế vương miện tại Miss Cosmo Vietnam 2023.

Bên cạnh việc tài trợ vương miện cho nhiều cuộc thi hoa hậu, Hoàng Thanh Nga còn tham gia lĩnh vực điện ảnh với vai trò nhà đầu tư và xuất hiện trong một vai khách mời của bộ phim Mesdames Thanh Sắc, ra rạp vào giữa tháng 6 vừa qua. Song song với các hoạt động kinh doanh và giải trí, nữ doanh nhân 46 tuổi cũng tích cực xây dựng hình ảnh cá nhân thông qua nhiều chương trình thiện nguyện.