Phim 'Mesdames Thanh Sắc' có Thanh Hằng gây tranh cãi, đạo diễn nói gì?

Ra mắt giữa thời điểm phim kinh dị và hoạt hình đang chiếm ưu thế tại rạp Việt, Mesdames Thanh Sắc mang đến màu sắc khác biệt khi chọn khai thác câu chuyện tâm lý, lấy cảm hứng từ một vụ đánh ghen gây chấn động Sài Gòn thập niên 1960. Trước khi ra mắt, tác phẩm được kỳ vọng tạo sức hút phòng vé khi quy tụ dàn diễn viên như Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành. Song, sau hơn một tuần công chiếu, phim đạt doanh thu khiêm tốn khoảng 13 tỉ đồng (theo ghi nhận lúc 22 giờ ngày 26.6 từ Box Office Vietnam).

Phim có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh diễn xuất của Thanh Hằng Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH PHIM Mesdames Thanh Sắc

Bên cạnh đó, "đứa con tinh thần" của đạo diễn Thắng Vũ còn vướng nhiều tranh luận trên mạng xã hội về nội dung, kỹ xảo, diễn xuất của dàn sao chính... Một số đoạn cắt trong phim được đem ra "mổ xẻ" sôi nổi với những bình luận không mấy tích cực. Đáng chú ý, phân đoạn nhân vật Cầm Thanh với câu thoại: "Dừng xe đi" gây "bão" mạng, kéo theo nhiều đánh giá tiêu cực về diễn xuất của Thanh Hằng cũng như kỹ xảo.

Đạo diễn nói gì khi phim có Thanh Hằng gặp 'thế khó'?

Chia sẻ với Thanh Niên, đạo diễn Thắng Vũ cho biết anh và nhà sản xuất từng kỳ vọng Mesdames Thanh Sắc không chỉ là một sản phẩm thương mại thành công, mà còn có thể khơi gợi nhiều suy nghĩ về chủ đề phụ nữ trong xã hội. Tuy nhiên, khi nhìn vào thành tích hiện tại, nhà làm phim này thừa nhận lượng khán giả ra rạp xem phim chưa nhiều và chưa nhanh như ê kíp mong đợi. Điều này khiến suất chiếu của phim nhanh chóng bị cắt giảm để nhường chỗ cho các tác phẩm mới từ đó làm doanh thu phim trở thành "bài toán khó" đối với anh và các nhà đầu tư. Theo anh, đây là điều đáng quan ngại ở phương diện kinh doanh.

Đạo diễn Thắng Vũ cho biết việc phim đang có doanh thu khiêm tốn đã trở thành "bài toán khó" khiến ê kíp phải ngồi lại để chiêm nghiệm Ảnh: NVCC

Thắng Vũ thừa nhận đây là bài toán khiến ê kíp phải ngồi lại để chiêm nghiệm. Theo anh, nguyên nhân không đến từ một yếu tố đơn lẻ. Trước hết, Mesdames Thanh Sắc theo đuổi phong cách thẩm mỹ riêng, thiên về cảm xúc và hoài cổ. Trong bối cảnh khán giả ngày càng quen với nhịp phim nhanh, nhiều cao trào và các cú twist dồn dập, cách kể có sự thiết lập tỉ mỉ về một thế giới xưa trở thành thử thách khi tiếp cận số đông.

Bên cạnh đó, nam đạo diễn nhìn nhận, tác phẩm có thể chưa tìm được "cây cầu" đủ ngắn để kết nối giữa tham vọng nghệ thuật và thị hiếu đại chúng. "Mình làm phim vì chính niềm đam mê muốn kể với khán giả điều gì đó, nhưng để đam mê đó chạm được đến số đông lại cần thêm nhiều yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà có lẽ lần này mình chưa hội tụ được", anh chia sẻ.

Dù phim quy tụ dàn diễn viên "ăn khách" song vẫn không mang về doanh thu khả quan Ảnh: NSX

Dù vậy, người cầm trịch dự án Mesdames Thanh Sắc cho rằng bộ phim vẫn đang nhận được những tín hiệu đáng quý từ khán giả. Anh nói đã đọc được nhiều bài viết bàn luận về phim, về nghệ thuật và thông điệp mà tác phẩm mang lại. Với anh, điều đó cho thấy phim phần nào đã "đứng" được trong tâm trí một bộ phận người xem.

Trước việc nhiều đoạn phim bị quay lại trong rạp và lan truyền trên mạng xã hội với đánh giá tệ, Thắng Vũ cho rằng một trích đoạn chỉ vài giây, khi bị tách khỏi ngữ cảnh, rất khó giữ được đầy đủ tinh thần ban đầu của bộ phim. Vì vậy, anh hiểu lý do vì sao những lát cắt này dễ tạo ra các luồng ý kiến trái chiều, thậm chí vô tình hình thành định kiến đối với toàn bộ tác phẩm. Nam đạo diễn bày tỏ: "Nếu trong tương lai, những lát cắt của các bộ phim tiếp tục bị rò rỉ để trở thành nội dung giải trí ăn khách khác thì sẽ quá đáng tiếc cho sự phát triển lành mạnh của môi trường làm phim".

Đạo diễn mong mọi người sẽ dành thời gian tận hưởng trọn vẹn bộ phim để có cái nhìn khách quan hơn Ảnh: NSX

Nói thêm, vị này cho biết bản thân không né tránh các ý kiến trái chiều mà thay vào đó anh chọn đọc lại bình luận của khán giả trong tâm thế tỉnh táo và thoải mái. Nhà làm phim nhấn mạnh mình không tìm kiếm lời khen để thỏa mãn, cũng không để bản thân bi quan trước những lời chê, mà xem đó là cách để hiểu cảm nhận của những người đã bỏ thời gian và tiền bạc đến rạp. "Với những lời khen, tôi coi đó là sự động viên rất lớn, vì sự đồng điệu là thứ quý giá nhất. Còn với những lời chê, tôi xem đó là những lời góp ý thẳng thắn của một người bạn, giúp mình xây dựng những dự án sau vững chãi hơn", anh chia sẻ.

Theo đạo diễn, người làm phim nghiêm túc cần biết lắng nghe phản hồi từ khán giả, bởi mỗi người sẽ tiếp nhận tác phẩm dựa trên trải nghiệm, kỳ vọng và cảm quan thẩm mỹ riêng. Anh nói: "Tôi cũng thấy được rằng khán giả hiện nay rất kỹ tính, sâu sắc và thực sự quan tâm đến những gì đang diễn ra với điện ảnh Việt Nam".



