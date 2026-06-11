Bom tấn vừa ra mắt của Steven Spielberg gây tranh cãi

Theo Daily Mail, bộ phim thứ 37 trong sự nghiệp của Steven Spielberg đang khiến giới phê bình điện ảnh bối rối. Kịch bản phim do biên kịch David Koepp chấp bút, xoay quanh hành trình của nhà khí tượng học Margaret Fairchild (Emily Blunt thủ vai) và chuyên gia an ninh mạng Daniel Kellner (Josh O'Connor). Cả hai vô tình vướng vào cuộc rượt đuổi với lực lượng bán quân sự do ông trùm công nghệ Noah Scanlon (Colin Firth) điều hành, nhằm công bố tài liệu mật vạch trần âm mưu che giấu sự sống ngoài hành tinh của chính phủ.

Ngay sau khi công chiếu, một làn sóng tranh luận đã bùng nổ trên các chuyên trang điện ảnh. Bộ phim hiện đạt 82% điểm tích cực trên Rotten Tomatoes và 74 điểm trên Metacritic. Một số nhà phê bình thẳng thắn gọi đây là "bộ phim gây thất vọng nhất năm". Cây bút Nicholas Barber chỉ chấm tác phẩm 2 sao, nhận định phim là một cuộc rượt đuổi lỗi thời, thiếu chiều sâu và lặp lại các ý tưởng cũ về người ngoài hành tinh.

Đồng quan điểm, The Telegraph cho rằng kịch bản phim mơ hồ và có sự pha trộn vụng về giữa tông màu trang trọng và hài hước. Nhà phê bình Brian Viner của Daily Mail bổ sung rằng Spielberg đã đặt ra quá nhiều thử thách đánh đố đối với tư duy của số đông khán giả đại chúng.

Disclosure Day của Steven Spielberg đan xen giữa các yếu tố hành động giật gân và đề tài UFO bí ẩn ẢNH: AP

Điểm sáng từ kỹ thuật làm phim của Steven Spielberg

Ở chiều ngược lại, Disclosure Day vẫn nhận được nhiều đánh giá 4 sao nhờ giữ vững vị thế của một bom tấn mùa hè đúng nghĩa. Cây bút David Rooney của The Hollywood Reporter khẳng định tác phẩm đầy mê hoặc và là một phần bổ sung không thể thiếu trong sự nghiệp đồ sộ của vị đạo diễn 80 tuổi. Phim được quay chủ yếu bằng phim nhựa 35 mm kết hợp với phần nhạc nền của nhạc sĩ tài ba John Williams, mang lại cảm giác hoài cổ giữa thời đại kỹ xảo máy tính (CGI) đang bão hòa.

Bên cạnh kỹ thuật hình ảnh, diễn xuất của nữ chính Emily Blunt là điểm sáng nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ giới phê bình. Tờ The Independent nhận xét Emily Blunt hoàn toàn tỏa sáng và làm lu mờ các bạn diễn, trong khi The Guardian so sánh năng lực biểu cảm của cô với một phiên bản nữ của tài tử Tom Hanks. Theo Deadline, tác phẩm được đánh giá cao khi được nhận định là bộ phim chứa đựng nhiều thông điệp triết học sâu sắc về lòng trắc ẩn và sự kết nối giữa con người, vượt lên trên mục đích giải trí thương mại đơn thuần.

Đạo diễn Steven Spielberg trên trường quay Disclosure Day. Ở tuổi 80, ông tiếp tục thử thách bản thân với đề tài khoa học viễn tưởng sở trường ẢNH: AP

Disclosure Day được Steven Spielberg xem là phần kết cho bộ ba phim không chính thức về chủ đề người ngoài hành tinh của ông, nối tiếp hai tác phẩm kinh điển là Close Encounters of the Third Kind (1977) và E.T. the Extra-Terrestrial (1982). Niềm đam mê với không gian vũ trụ của vị đạo diễn được truyền cảm hứng từ những ký ức thời thơ ấu cùng cha và dự án phim nghiệp dư đầu tay Firelight vào năm 17 tuổi.

Dù vấp phải những phản hồi đa chiều về mặt nội dung ở hồi cuối, tác phẩm vẫn khẳng định sức hút riêng biệt của thương hiệu Steven Spielberg đối với phòng vé toàn cầu. Sau khi ra mắt tại Anh và Israel, Disclosure Day do hãng Universal Pictures phát hành sẽ chính thức công chiếu rộng rãi tại thị trường Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới từ ngày 12.6.