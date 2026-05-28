Phim mới của Steven Spielberg được khen 'hay nhất trong 20 năm qua'

Đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg trở lại đường đua phim hè với bộ phim thứ 37 trong sự nghiệp Ảnh: Reuters

Hơn một tuần trước ngày chính thức khởi chiếu toàn cầu (12.6), bom tấn khoa học viễn tưởng Disclosure Day của đạo diễn huyền thoại Steven Spielberg đã có buổi chiếu sớm đặc biệt dành cho giới báo chí điện ảnh quốc tế. Theo ghi nhận của Variety và các trang tin giải trí lớn, tác phẩm xoay quanh chủ đề UFO này đang nhận được những phản hồi tích cực, thậm chí được gọi là "bộ phim hay nhất của Spielberg trong vòng hai thập niên qua".

Trên mạng xã hội X, cây bút phê bình Germain Lussier của trang Gizmodo không giấu được sự phấn khích: "Tôi thực sự bị chinh phục bởi Disclosure Day. Bộ phim như một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy kịch tính... Đã 20 năm rồi Spielberg mới lại có một tác phẩm tràn đầy phép màu điện ảnh như thế này".

Đồng quan điểm, Tổng biên tập tờ Collider - nhà báo Steven Weintraub khẳng định vị đạo diễn gạo cội một lần nữa tạo nên kiệt tác. Ông khuyên khán giả nên ra rạp xem phim mà không cần đọc trước bất kỳ thông tin hay trailer nào để giữ trọn vẹn cảm xúc. Đặc biệt, Weintraub nhấn mạnh đến màn trình diễn của nữ chính Emily Blunt: "Tôi biết các bom tấn mùa hè thường bị ngó lơ trong mùa giải thưởng, nhưng một khi mọi người chứng kiến những gì cô ấy thể hiện trong phim này, cục diện chắc chắn sẽ thay đổi".

Dưới góc nhìn chuyên môn, nhà báo chuyên về điện ảnh Bill Bria ca ngợi Disclosure Day sở hữu nhiều cảnh quay ngoạn mục cùng phần nhạc phim xuất sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây của nhà soạn nhạc huyền thoại John Williams. Ông ví kịch bản của bộ phim giống như một sự kết hợp táo bạo và mạo hiểm giữa loạt phim viễn tưởng kinh điển X-Files (Hồ sơ tuyệt mật) và những câu chuyện mang màu sắc Kinh thánh. Trong khi đó, phóng viên Tessa Smith của chuyên trang Rotten Tomatoes thừa nhận bản thân đã rơi nước mắt ở đoạn kết vì câu chuyện quá hấp dẫn và xúc động.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, Disclosure Day xoay quanh hành trình của một nữ biên tập viên thời tiết tại thành phố Kansas (do Emily Blunt thủ vai). Khi đang ghi hình trực tiếp bản tin thời tiết, cô bất ngờ bị tấn công bởi một thế lực ngoài hành tinh bí ẩn. Đồng hành cùng cô trong cuộc chiến sinh tồn là một chàng trai trẻ luôn tin vào sự sống ngoài Trái đất (do Josh O'Connor đóng). Cả hai quyết tâm bước vào hành trình phơi bày sự thật cốt lõi cho nhân loại.

Đế chế 10 tỉ USD của Steven Spielberg

Dự án điện ảnh này cũng đánh dấu bộ phim thứ 37 trong sự nghiệp lừng lẫy của Steven Spielberg. Ở tuổi gần 80, ông tiếp tục bắt tay với nhà biên kịch quen thuộc David Koepp, người từng cùng ông làm nên thành công của những siêu phẩm đi vào lịch sử điện ảnh như Jurassic Park (Công viên kỷ Jura) hay War of the Worlds (Đại chiến thế giới). Ngoài hai gương mặt chính, phim còn quy tụ dàn sao thực lực của Hollywood gồm Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell và Henry Lloyd-Hughes.

Steven Spielberg được xem là một trong những đạo diễn vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử điện ảnh thế giới. Trong hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nghệ thuật thứ bảy, vị đạo diễn người Mỹ đã xây dựng nên một "đế chế" điện ảnh đồ sộ với tổng doanh thu phòng vé từ các bộ phim do ông đạo diễn vượt mốc 10 tỉ USD, một kỷ lục chưa có ai phá vỡ.

Thừa hưởng tư duy nhạy bén cùng niềm đam mê máy quay từ thuở thiếu niên, Spielberg sở hữu bộ sưu tập giải thưởng danh giá mà các nhà làm phim đều khao khát, bao gồm 3 giải Oscar (trong đó có 2 giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho Schindler's List và Saving Private Ryan), cùng giải thưởng Thành tựu trọn đời Cecil B. DeMille tại Quả cầu vàng. Ông là người có công lớn trong việc định hình khái niệm "bom tấn mùa hè" của Hollywood, biến những ý tưởng viễn tưởng hay lịch sử khô khan thành các kiệt tác vừa có giá trị nghệ thuật đỉnh cao, vừa mang lại doanh thu thương mại khổng lồ.