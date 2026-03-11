Không phải Beyoncé hay Taylor Swift, đây mới là người nổi tiếng giàu nhất 2026

Steven Spielberg dẫn đầu danh sách tỉ phú trong ngành giải trí

Theo Forbes, khối tài sản của Steven Spielberg ước tính đạt khoảng 7,1 tỉ USD. Thành công tài chính của ông đến từ nhiều nguồn, trong đó có việc trở thành đạo diễn có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại. Thành tích này được tạo nên nhờ hàng loạt bộ phim đình đám như Jurassic Park, E.T. the Extra-Terrestrial và loạt phim Indiana Jones.

Bên cạnh doanh thu điện ảnh, vị đạo diễn 79 tuổi còn nhận lợi nhuận hằng năm từ Universal Studios, nơi có nhiều trò chơi và khu trải nghiệm lấy cảm hứng từ các tác phẩm của ông.

Steven Spielberg được đề cử Oscar hơn 20 lần trong sự nghiệp, giành 3 tượng vàng và được xem là một trong những "bậc thầy" đạo diễn có ảnh hưởng nhất lịch sử Hollywood Ảnh: tatlerasia

Ngoài lĩnh vực công viên giải trí, đạo diễn của bộ phim Saving Private Ryan còn gia tăng khối tài sản thông qua công ty sản xuất Amblin Entertainment cũng như vai trò đồng sáng lập hãng phim hoạt hình DreamWorks Animation.

Steven Spielberg không phải là nhân vật duy nhất trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình góp mặt trong danh sách tỉ phú năm nay. Đứng ở vị trí thứ hai là cha đẻ của loạt phim Star Wars, đạo diễn George Lucas với tài sản ước tính 5,2 tỉ USD.

Đạo diễn phim Star Wars - George Lucas xếp thứ hai trong bảng xếp hạng Ảnh: vulture

Đạo diễn Peter Jackson, người đứng sau loạt phim The Lord of the Rings, sở hữu khối tài sản khoảng 1,6 tỉ USD. Ngoài ra, danh sách còn có những tên tuổi lớn như James Cameron, Dick Wolf và Tyler Perry.

Trong lĩnh vực giải trí nói chung, bảng xếp hạng cũng ghi nhận sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Rihanna, Beyoncé (gia nhập danh sách tỉ phú vào tháng 12.2025), chồng cô là Jay-Z, ca sĩ Taylor Swift, ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian và "nữ hoàng truyền thông" Oprah Winfrey.

Ngoài thành tích về tài chính, Steven Spielberg còn đạt thêm dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khi giành giải Grammy đầu tiên vào tháng 2.2026. Với chiến thắng này, ông chính thức gia nhập nhóm nghệ sĩ hiếm hoi đạt danh hiệu EGOT, tức từng giành đủ 4 giải thưởng lớn gồm Emmy, Grammy, Oscar và Tony Awards.

Steven Spielberg là ngôi sao mới nhất gia nhập hàng ngũ EGOT sau khi giành giải Grammy đầu tiên trong sự nghiệp, hoàn tất bộ sưu tập 4 giải thưởng danh giá của ngành giải trí Ảnh: Golden Globes

Giải Grammy này đến từ vai trò nhà sản xuất của ông trong bộ phim tài liệu Music by John Williams, kể về nhà soạn nhạc huyền thoại John Williams. Trong tuyên bố sau khi nhận giải, Steven Spielberg cho biết ông vô cùng xúc động vì đây là sự ghi nhận cho ảnh hưởng to lớn của John Williams đối với văn hóa và âm nhạc suốt nhiều thập kỷ.