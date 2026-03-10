Dự đoán người chiến thắng Oscar bằng công thức toán học

Trong lịch sử Oscar, những cuộc đối đầu trực tiếp giữa các bộ phim lớn luôn tạo nên kịch tính đặc biệt. Từ All About Eve đối đầu Sunset Boulevard, From Here to Eternity so kè với Roman Holiday, cho tới The Sound of Music cạnh tranh với Doctor Zhivago, hay Shakespeare in Love vượt qua Saving Private Ryan.

Mô hình toán học dự đoán cục diện Oscar 2026

Năm nào Oscar cũng có những cuộc cạnh tranh đáng chú ý, nhưng có những năm mà toàn bộ mùa giải gần như được định hình bởi một vài màn đối đầu lớn. Trong lịch sử Viện Hàn lâm, kỷ lục về số hạng mục mà hai bộ phim cùng cạnh tranh trực tiếp là 10, từng thuộc về các cặp phim như Becket và My Fair Lady, Mad Max: Fury Road và The Revenant, hay gần đây là Oppenheimer và Poor Things.

Tuy nhiên, kỷ lục đó nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ trong năm nay. Hai bộ phim One Battle After Another và Sinners sẽ đối đầu trực tiếp ở 11 hạng mục tại lễ trao giải Oscar ngày 15.3, tạo nên một trong những màn so kè lớn nhất trong lịch sử 98 năm của giải thưởng này.

Vậy tác phẩm của Paul Thomas Anderson hay bộ phim do Ryan Coogler đạo diễn có nhiều cơ hội chiến thắng hơn? Để trả lời câu hỏi đó, nhà phân tích Ben Zauzmer đã sử dụng một mô hình toán học dựa trên dữ liệu thống kê.

Đây là năm thứ 15 ông áp dụng phương pháp này để dự đoán Oscar. Mô hình tính toán dựa trên nhiều nguồn dữ liệu như kết quả từ các giải thưởng tiền Oscar, số lượng đề cử ở các hạng mục khác, điểm số từ giới phê bình, tỷ lệ cược trên thị trường dự đoán và nhiều yếu tố định lượng khác. Những yếu tố từng có mối tương quan mạnh với kết quả Oscar trong quá khứ sẽ được hệ thống gán trọng số cao hơn.

Theo mô hình này, cả One Battle After Another và Sinners đều có khả năng giành được nhiều tượng vàng. Tuy nhiên, giải Phim hay nhất chỉ có một và đó cũng là nơi cuộc cạnh tranh bắt đầu.

Phim hay nhất

Không thể phủ nhận rằng Sinners đã tạo nên kỳ tích ấn tượng khi nhận tới 16 đề cử Oscar, con số cao nhất trong lịch sử. Tuy vậy, mô hình thống kê không có dữ liệu lịch sử cho trường hợp một bộ phim được đề cử nhiều đến vậy, đơn giản vì trước đây chưa từng có tiền lệ.

Theo mô hình thống kê của Ben Zauzmer, One Battle After Another có xác suất cao nhất (62,8%) để giành giải Phim hay nhất tại Oscar 2026 Ảnh: Ben Zauzmer

Những dữ liệu có sẵn cho thấy việc dẫn đầu về số đề cử không đảm bảo chiến thắng. Trong lịch sử Oscar, 44% số bộ phim có nhiều đề cử nhất trong năm cuối cùng không giành được giải Phim hay nhất.

Ngược lại, One Battle After Another lại có lợi thế lớn nhờ chiến thắng ở nhiều giải thưởng tiền Oscar. Dù bộ phim thua Sinners ở giải dành cho dàn diễn viên xuất sắc, điều đó vẫn chưa đủ để khiến mô hình thay đổi dự đoán rằng đây là ứng viên dẫn đầu cho giải thưởng quan trọng nhất.

Đạo diễn xuất sắc

Trong lịch sử Oscar, có 41 cá nhân từng được đề cử ở ít nhất 4 hạng mục cạnh tranh khác nhau. Trong số đó, chỉ có 2 người có hơn 6 đề cử nhưng chưa từng chiến thắng: Bradley Cooper với 12 đề cử và Paul Thomas Anderson với 14 đề cử.

Leonardo DiCaprio và đạo diễn Paul Thomas Anderson trong quá trình quay phim One Battle After Another Ảnh: Everett

Nhiều khả năng năm nay sẽ là thời điểm Paul Thomas Anderson "phá dớp". Với One Battle After Another, ông được đề cử ở 3 hạng mục gồm đạo diễn, phim hay nhất và kịch bản chuyển thể, tức có 3 cơ hội để giành tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Nam diễn viên chính

Nếu phải dự đoán hạng mục này, tung đồng xu có lẽ cũng hiệu quả không kém bất kỳ phương pháp nào khác.

Mô hình thống kê cho thấy Michael B. Jordan (Sinners) chỉ nhỉnh hơn Timothée Chalamet (Marty Supreme) khoảng 0,9%. Ngoài ra, Wagner Moura (The Secret Agent) cũng có xác suất chiến thắng trên 20%, khiến cuộc đua trở nên khó đoán.

Nữ diễn viên chính

Đây là hạng mục được xem là dễ đoán nhất trong 4 giải diễn xuất.

Jessie Buckley được dự đoán giành chiến thắng áp đảo với 89,3% Ảnh: Everett

Jessie Buckley với vai diễn trong Hamnet đã giành hàng loạt giải thưởng quan trọng trong mùa giải năm nay, bao gồm Quả cầu vàng, Critics Choice, BAFTA và SAG Awards. Với chuỗi chiến thắng đó, cô được xem là ứng viên sáng giá nhất cho tượng vàng Oscar.

Nam diễn viên phụ

Cuộc đua ở hạng mục này không có ứng viên nào sở hữu bảng thành tích hoàn hảo.

Liệu Sean Penn có thể lần thứ ba chạm tay vào tượng vàng Oscar với vai diễn trong One Battle After Another? Ảnh: Everett

Delroy Lindo (Sinners) bỏ lỡ nhiều đề cử quan trọng. Benicio del Toro (One Battle After Another) thắng nhiều giải giai đoạn đầu nhưng hụt hơi ở các giải có tính dự đoán cao hơn. Jacob Elordi (Frankenstein) giành Critics Choice nhưng thiếu những chiến thắng khác.

Trong bối cảnh đó, Sean Penn bất ngờ vươn lên ở giai đoạn cuối khi chiến thắng BAFTA và SAG Awards. Dù bảng thành tích chưa thật sự áp đảo, nó vẫn đủ để đưa ông trở thành người dẫn đầu.

Nữ diễn viên phụ

Trong thế kỷ XXI, chỉ một lần duy nhất một bộ phim giành giải Nữ diễn viên phụ mà không có thêm đề cử nào khác: Vicky Cristina Barcelona (2008) với chiến thắng của Penélope Cruz.

Đó chính là thử thách mà Amy Madigan (Weapons) đang phải đối mặt. Trong khi đó, các đối thủ của cô đến từ những bộ phim có tổng cộng 29 đề cử Oscar.

Tuy vậy, nhờ chiến thắng tại Critics Choice và SAG Awards, Amy Madigan vẫn được mô hình thống kê đánh giá nhỉnh hơn các ứng viên khác.

Kịch bản gốc xuất sắc

Cuộc đối đầu giữa Sinners và One Battle After Another tạm thời được tách ra ở hạng mục kịch bản.

Sinners tranh giải kịch bản gốc, còn One Battle After Another tham gia kịch bản chuyển thể. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán, cả hai bộ phim đều sẽ có cơ hội được vinh danh trong đêm trao giải.

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

Những bộ phim từng giành đồng thời các giải Writers Guild, BAFTA, Critics Choice, Golden Globes và USC Scripter không nhiều. Danh sách này chỉ gồm: Slumdog Millionaire, Up in the Air, The Social Network, One Battle After Another.

Đạo diễn Ryan Coogler chỉ đạo Michael B. Jordan trong một cảnh quay của Sinners Ảnh: Everett

Chuỗi chiến thắng đó khiến tác phẩm của Paul Thomas Anderson là One Battle After Another trở thành ứng viên hàng đầu. Tuy nhiên, lịch sử cũng cho thấy những cú bất ngờ vẫn có thể xảy ra.

Các hạng mục kỹ thuật đáng chú ý

Một số hạng mục kỹ thuật cũng đang có những ứng viên nổi bật.

Hạng mục thiết kế mỹ thuật, bộ phim Frankenstein được đánh giá cao nhờ phần hình ảnh ấn tượng.

Hạng mục quay phim, cuộc cạnh tranh giữa Sinners và One Battle After Another đang rất sít sao.

Hạng mục dựng phim, One Battle After Another đang tạm dẫn đầu, trong khi F1 được xem là phương án thay thế nếu kết quả có bất ngờ.

Hạng mục hiệu ứng hình ảnh, loạt phim Avatar tiếp tục duy trì sức hút với các thành viên Viện Hàn lâm và có khả năng giành thêm chiến thắng.

Cuộc đua vẫn còn nhiều bất ngờ

Mô hình toán học cho thấy cả One Battle After Another và Sinners đều có cơ hội giành nhiều tượng vàng trong đêm trao giải.

Tuy nhiên, trong một năm được đánh giá là khó đoán, rất khó để một bộ phim "quét sạch" toàn bộ các giải thưởng. Thay vào đó, nhiều khả năng khán giả sẽ chứng kiến hai bộ phim lớn thay phiên nhau bước lên sân khấu nhận giải suốt đêm Oscar.

Tác giả của mô hình dự đoán này là Ben Zauzmer, nhà phân tích dữ liệu và tác giả cuốn sách Oscarmetrics: The Math Behind the Biggest Night in Hollywood, chuyên nghiên cứu về các mô hình thống kê dự đoán kết quả Oscar.