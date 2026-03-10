Lộ phiếu bầu của giám khảo Oscar, kết quả năm nay đầy bất ngờ

Vậy kết quả Oscar năm nay sẽ ra sao? Liệu bộ phim One Battle After Another có thể giành giải Phim hay nhất? Nam diễn viên Timothée Chalamet có cơ hội chạm tay vào tượng vàng Oscar hay không? Những câu hỏi này đang khiến người hâm mộ điện ảnh vô cùng tò mò.

Tạp chí Variety gần đây đã phỏng vấn nhiều thành viên Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ dưới hình thức ẩn danh nhằm tìm hiểu xu hướng bỏ phiếu của họ. Qua những lá phiếu này, phần nào có thể hình dung màn cạnh tranh tại Oscar năm nay.

Dưới đây là nội dung tổng hợp từ bài viết của nhà báo Clayton Davis đăng trên Variety.

Thành phần Viện Hàn lâm: Hơn 10.000 thành viên có quyền bỏ phiếu

Theo số liệu mới nhất từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, tổ chức này hiện có 11.126 thành viên, trong đó 10.136 người đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu.

Xét về tổng thể, người da trắng và công dân Mỹ vẫn chiếm tỷ lệ chủ đạo. Thành phần ở từng nhánh chuyên môn có sự khác biệt nhất định. Trong toàn bộ Viện Hàn lâm: Phụ nữ chiếm 35%; Thành viên đến từ các nhóm sắc tộc thiểu số và các cộng đồng vốn ít xuất hiện chiếm 22%; Thành viên quốc tế chiếm 21%. Nhánh diễn viên với 1.311 thành viên là nhóm lớn nhất và những năm gần đây đã trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy quá trình đa dạng hóa của Viện Hàn lâm.

Những chia sẻ dưới đây được tổng hợp từ các lá phiếu ẩn danh và ý kiến của các giám khảo.

Phim hay nhất: 'Cuộc đua song mã' rõ rệt

Trong hạng mục Phim hay nhất, hai bộ phim Sinners và One Battle After Another nổi lên như 2 ứng viên vượt trội. Nhiều giám khảo cho rằng gần như không có đối thủ thứ 3 đủ sức cạnh tranh.

Sinners và One Battle After Another là hai ứng viên hàng đầu tranh giải cho hạng mục Phim hay nhất tại Oscar 2026 ẢNH: VARIETY

Điều khiến cuộc đua này trở nên thú vị nằm ở tâm lý khá đặc biệt của nhiều thành viên bỏ phiếu. Trong ít nhất 6 cuộc trao đổi với các giám khảo sẵn sàng chia sẻ lá phiếu, một câu trả lời lặp lại khá thường xuyên: "Tôi nghĩ One Battle After Another chắc chắn sẽ thắng Phim hay nhất, nhưng lá phiếu của tôi lại dành cho Sinners".

Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Một số người cho rằng Paul Thomas Anderson gần như chắc chắn chiến thắng, nhưng lại bỏ phiếu cho Ryan Coogler.

Tình huống này khiến nhiều người nhớ lại mùa giải Oscar 2020 - 2021. Khi đó, không ít giám khảo tin rằng Chadwick Boseman sẽ giành giải Nam diễn viên chính nhờ Ma Rainey's Black Bottom, nhưng cuối cùng lá phiếu lại thuộc về Anthony Hopkins với The Father.

Thay vì đi theo dự đoán chung, nhiều thành viên dường như lựa chọn dựa trên trực giác hoặc gu thẩm mỹ cá nhân. Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng của mùa giải năm nay.

Nam diễn viên chính: Michael B. Jordan nổi lên bất ngờ

Trong cuộc khảo sát các lá phiếu, Nam diễn viên chính xuất sắc là hạng mục gây chia rẽ nhất.

Sự ủng hộ được phân tán giữa nhiều ứng viên, nhưng Michael B. Jordan từ bộ phim Sinners đang là người có lợi thế rõ rệt và có khả năng giành tượng vàng Oscar nhất.

Michael B. Jordan được nhiều giám khảo ủng hộ trong cuộc đua Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ẢNH: COURTESY OF WARNER BROS.

Tuy nhiên, Leonardo DiCaprio với One Battle After Another và Ethan Hawke với Blue Moon vẫn nhận được lượng phiếu đáng kể. Nếu Michael B. Jordan gặp trở ngại trên đường chiến thắng thì hai cái tên này nhiều khả năng sẽ là đối thủ đáng gờm nhất.

Điều khá bất ngờ là Timothée Chalamet (Supreme Marty) hay Wagner Moura (The Informant) lại không tạo được sức bật lớn trong cuộc đua. Dù vẫn được nhắc tới trong các cuộc thảo luận của giới điện ảnh, mức độ ủng hộ dành cho họ dường như chưa đạt đến kỳ vọng của đội ngũ vận động giải thưởng.

Nữ diễn viên chính: Jesse Buckley được nhắc đến nhiều nhất

Một hiện tượng đáng chú ý là nhiều giám khảo đã để đến những ngày cuối cùng trước hạn chót mới xem các bộ phim như Hamnet, The Informant hay Sentimental Value.

Việc xem phim sát thời điểm bỏ phiếu đôi khi tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn. Điều này có thể mang lại lợi thế cho Jesse Buckley với vai diễn trong Hamnet.

Trong các cuộc thảo luận về hạng mục Nữ diễn viên chính, Jesse Buckley là cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Diễn xuất của cô nhận được nhiều lời khen và Hamnet thậm chí được một số giám khảo xem như lựa chọn thay thế nếu họ không bỏ phiếu cho One Battle After Another.

Bên cạnh đó, Kate Hudson (Song of Blues), Rose Byrne (If I Had Legs, I'd Kick You) và Emma Stone (Saving the Earth) cũng nhận được một lượng phiếu nhất định.

Điều này cho thấy cuộc đua vẫn chưa hoàn toàn ngã ngũ.

Nam diễn viên phụ: Cuộc bứt phá trong 48 giờ cuối

Ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc, cuộc cạnh tranh hiện tập trung vào 3 cái tên: Delroy Lindo (Sinners), Sean Penn (One Battle After Another), Stellan Skarsgård (Sentimental Value).

Trong giai đoạn đầu của quá trình bỏ phiếu, Delroy Lindo dẫn đầu khá rõ rệt, còn Sean Penn gần như không tạo được dấu ấn.

Tuy nhiên, trong 48 giờ cuối cùng trước khi đóng cổng bỏ phiếu, tình thế đã đảo chiều đáng kể. Sean Penn bất ngờ tăng tốc và trở thành ứng viên cực kỳ cạnh tranh. Nếu chiến thắng, đây sẽ là tượng vàng Oscar thứ 3 trong sự nghiệp của ông sau Mystic River và Milk.

Trong khi đó, Stellan Skarsgård vẫn là một "ẩn số". Không ít giám khảo thừa nhận họ chưa kịp xem bộ phim Sentimental Value. Khi những người này hoàn thành việc xem phim vào phút cuối, lá phiếu của họ có thể tạo nên bất ngờ.

Nữ diễn viên phụ: Cạnh tranh phức tạp nhất

Hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc được nhiều giám khảo nhận định là khó lựa chọn nhất năm nay.

Amy Madigan với vai diễn trong The Weapon nhận được nhiều thiện cảm từ các thành viên ngành công nghiệp điện ảnh tại Los Angeles (Mỹ). Sự ủng hộ từ "sân nhà" đôi khi có thể tạo nên lợi thế quan trọng và chiến thắng tại giải SAG trước đó phần nào cho thấy sức mạnh của cô.

Tuy vậy, Wunmi Mosaku trong Sinners lại là đối thủ rất đáng chú ý. Cô dường như thu hút được phiếu từ hai nhóm khán giả khác nhau. Một nhóm là những người ủng hộ cuồng nhiệt Sinners, gần như chọn bộ phim này cho hầu hết các hạng mục tranh giải. Nhóm còn lại là các giám khảo yêu thích One Battle After Another, nhưng lại muốn ghi nhận màn trình diễn ấn tượng của Wunmi Mosaku trong hạng mục phụ. Chính sự ủng hộ từ nhiều phía có thể trở thành yếu tố đưa cô đến chiến thắng.

Một giám khảo chia sẻ với Variety rằng trong nhiều năm tham gia bỏ phiếu Oscar, đây là lần đầu tiên họ cảm thấy khó đưa ra lựa chọn ở hạng mục này đến vậy.

Các hạng mục kỹ thuật: 'Frankenstein' chiếm ưu thế

Trong các giải thưởng kỹ thuật, bộ phim Frankenstein đang được dự đoán có thể giành chiến thắng ở 3 hạng mục quan trọng: Thiết kế mỹ thuật, Thiết kế trang phục, Hóa trang và làm tóc.

Phong cách hình ảnh độc đáo của bộ phim đã để lại ấn tượng mạnh với các nhánh chuyên môn của Viện Hàn lâm.

Ở hạng mục Dựng phim, cuộc cạnh tranh dường như diễn ra giữa 3 bộ phim: Sinners, One Battle After Another, F1: Speed Rush.

Trong khi đó, Âm thanh xuất sắc gần như là sân chơi của F1: Speed Rush và Sinners là đối thủ còn lại.

Kết quả cuối cùng vẫn còn là ẩn số

Những lá phiếu ẩn danh do Variety thu thập cho thấy Sinners đang có phong độ rất mạnh trong cuộc đua năm nay. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh giữa Sinners và One Battle After Another vẫn cực kỳ sát sao.

Các lá phiếu ẩn danh của giám khảo đang phần nào hé lộ cục diện cuộc đua Oscar năm nay

ẢNH: MUNDIARIONAY

Tác phẩm nào sẽ giành giải Phim hay nhất tại Oscar năm nay? Người chạm tay vào tượng vàng Oscar ở hạng mục Nam - Nữ chính xuất sắc nhất là ai? Câu trả lời sẽ được công bố trong lễ trao giải diễn ra vào ngày 15.3 tới.