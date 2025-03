Nữ nhạc sĩ hụt tượng vàng Oscar 8 lần liên tiếp là ai?

Nữ nhạc sĩ đã tiếp tục chuỗi thất bại "kỷ lục" ở Oscar của mình ở hạng mục Ca khúc gốc xuất sắc nhất. Như vậy, bà đã thua 8 lần liên tiếp (từ năm 2017), và cũng bại trận ở 8 lần khác không liên tiếp, nâng tổng số lần hụt tượng vàng lên đến 16 kể từ lần đầu nhận đề cử là vào năm 1987.

Dianne Warren xuất hiện tại Oscar ẢNH: VARIETY

Năm nay bà được vinh danh cho bài hát The Journey trích từ bộ phim The Six Triple Eight của Tyler Perry được phát trên Netflix. Tác phẩm kể về tiểu đoàn 6.888 toàn nữ và da đen trong Thế chiến thứ hai, và được thể hiện bởi ca-nhạc sĩ H.E.R là chủ nhân của nhiều giải Grammy.

Bà thua trước bài hát El Mal của phim Emilia Perez do cặp nhạc sĩ Clément Ducol và ca nhạc sĩ Camille thực hiện. Đây là bất ngờ khi trước đó ở giải thưởng do Hiệp hội các Nhà soạn nhạc và viết lời trao tặng, El Mal đã để mất giải thưởng Ca khúc cho nhạc phim hài/nhạc kịch hay nhất vào tay Compress/Repress của phim Challengers (không được đề cử tại Oscar). Trong khi ở hạng mục phim chính kịch/phim tài liệu, Warren chính là người được gọi tên.

Xét về kỷ lục, Warren hiện vẫn là nữ nhạc sĩ được đề cử nhiều giải Oscar nhất khi vượt qua con số 15 của cố nhạc sĩ Marilyn Bergman. Tuy vậy bà không phải người sở hữu nhiều thất bại nhất, khi Greg P Russell - kỹ sư âm thanh từng cầm trịch trong các tác phẩm như Skyfall, Armageddon và 3 bộ phim Transformers đầu tiên - mới là người có "vinh hạnh" này.

Warren, theo đó, đã được trao giải Oscar danh dự tại lễ trao giải Governors năm 2022. Thành tích này đã bổ sung vào danh sách các giải thưởng Grammy, Emmy, Quả cầu vàng, Ivor Novello và Billboard Music bà đang sở hữu.