Sôi động thị trường cá cược Oscar 2025

Thị trường cá cược Oscar ngày càng phổ biến để đánh giá những người dẫn đầu, với tỷ lệ cược dao động dựa trên các giải thưởng trong ngành, ý kiến của chuyên gia và sự đón nhận của nhiều nhà phê bình phim.

Trong khi nhiều người chuyển sang cá cược thể thao vào các sự kiện lớn như Super Bowl thì cá cược hợp pháp vào các chương trình trao giải như Oscar không còn là điều hiếm gặp.

Cảnh trong phim Anora ẢNH: IMDB

Năm nay, tờ The Hollywood Reporter đã sử dụng các mô hình thống kê và dữ liệu ngành để cung cấp xác suất cho cơ hội chiến thắng của từng tác phẩm và nghệ sĩ được đề cử. Theo OddsChecker, tỷ lệ cược cho từng hạng mục được xác định bởi phân tích của chuyên gia và xu hướng cá cược.

Theo dự đoán của The Hollywood Reporter, trong 10 phim được đề cử, Anora nổi lên là ứng cử viên sáng giá cho giải Phim hay nhất với 52% cơ hội chiến thắng. Các phim còn lại lần lượt là Conclave (15,2%), Emilia Pérez (8,9%), The Brutalist (8,8%), A Complete Unknown (5,5%), Wicked (2,8%), The Substance (2,4%), Nickel Boys (1,7%), Dune: Part Two (1,4%) và I'm Still Here (1,3%).

Trong khi đó, trang betfair.com đưa tỷ lệ cá cược lần lượt: Anora (1/1,5 tức đặt 1 thắng 1,5), Conclave (1/3,5), The Brutalist (1/7), A Complete Unknown (1/26), Wicked (1/51), Emilia Pérez (1/51), Dune: Part Two (1/101), The Substance (1/101), Nickel Boys (1/101) và I'm Still Here (1/101).

Giải Đạo diễn xuất sắc, xác suất thắng giải lần lượt là: Sean Baker (phim Anora) – 35,7%, Brady Corbet (The Brutalist) – 30,4%, Jacques Audiart (Emilia Pérez) – 15,7%, Coralie Fargeat (The Substance) – 9.8%, James Mangold (A Complete Unknown) – 8,4%.

Ở hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc, Adrien Brody (phim The Brutalist) và Demi Moore (The Substance) nổi bật với xác suất thắng giải là 68,5% và 52,2%.

Demi Moore trong phim The Substance A3NH: CGV

Adrien Brody (The Brutalist ) dẫn đầu cuộc đua Nam diễn viên chính xuất sắc trong suốt mùa giải thưởng nhưng chiến thắng bất ngờ tại Giải thưởng SAG của Timothée Chalamet (A Complete Unknown) gây ra sự không chắc chắn cho Brody. Vai diễn Bob Dylan của Chalamet trong A Complete Unknown cùng với sự xuất hiện trong Dune: Part Two, có thể giúp anh có lợi thế với các cử tri của Viện Hàn lâm. Demi Moore (The Substance) được coi là ứng cử viên sáng giá nhất sau khi giành được nhiều giải thưởng lớn, bao gồm Quả cầu vàng và SAG. Mikey Madison (Anora) là đối thủ mạnh nhất của cô sau khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại BAFTA.

Hạng mục Nam/Nữ diễn viên phụ xuất sắc, Kieran Culkin (A Real Pain) và Zoe Saldana (Emilia Pérez ) lần lượt đạt tỷ lệ là 87,7% và 89,4%.

Trang bet365.com đưa đánh giá có chút khác biệt khi dự đoán Conclave nhiều khả năng đoạt giải Phim hay nhất với tỷ lệ cược 1/7 tức đặt 1 thắng 7), Nicole Kidman sẽ giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (1/10), Ralph Fiennes nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc (4/9). Tỷ lệ cược của trang này công bố: Anora (3/18 tức đặt 3 thắng 18), The Brutalist (4/7), Wicked (2/9), Emilia Pérez (1/6), Conclave (1/7), The Substance (1/8), Dune: Part Two (1/9), A Complete Unknown (1/14), Nickel Boys (1/16), và I'm Still Here (1/20).

Lễ trao giải Oscar 2025 diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles vào sáng ngày 3.3 (giờ VN).