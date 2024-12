Phim 'Gia tài của ngoại' lập kỳ tích, đề cử tranh giải tại Oscar 2025

Năm nay, hạng mục nói trên của Oscar 2025 thu hút hơn 85 quốc gia gửi các tác phẩm để dự thi. Không ngoài dự đoán, những bộ phim nổi tiếng như Emilia Pérez của Jacques Audiard (đại diện cho Pháp), The Girl With the Needle của đạo diễn Magnus von Horn (đại diện cho Đan Mạch) và The Seed of the Sacred Fig của Mohammad Rasoulof (đại diện cho Đức) đã đi tiếp vào vòng trong.

Một số bộ phim được đánh giá cao từ các liên hoan phim quốc tế cũng được gọi tên. Có thể kể đến tác phẩm I'm Still Here đại diện cho Brazil trước đó đã giành giải Kịch bản xuất sắc nhất tại LHP Cannes. Bộ phim hài táo bạo từng gây sửng sốt tại LHP Sundance là Kneecap đại diện cho Ireland cũng xuất hiện trong danh sách này sau khi càn quét Giải thưởng phim độc lập của Anh. Ngoài ra, tác phẩm kinh dị Waves đại diện cho Czech cũng được gọi tên sau khi chiến thắng hạng mục do khán giả bình chọn tại LHP Karlovy Vary.

Những tác phẩm khác cũng góp mặt vào danh sách đề cử là Universal Language (Canada), Touch (Iceland), Vermiglio (Ý), Flow (Latvia), Armand (Na Uy), From Ground Zero (Palestine), Dahomey (Senegal) và Santosh (Vương quốc Anh).

Phim Thái Lan Gia tài của ngoại lọt vào danh sách đề cử Phim quốc tế hay nhất tại Oscar năm nay ẢNH: GDH

Đặc biệt nhất, phim Thái Lan Gia tài của ngoại cũng lọt vào danh sách này. Đây được coi là bất ngờ lớn bởi tuy không ra mắt tại các liên hoan phim quốc tế lớn nhưng lại trở thành hiện tượng "truyền miệng" trên khắp châu Á và thu được hơn 50 triệu USD tại các phòng vé toàn cầu.

Với danh sách này, nhiều nhà phê bình cho rằng những nỗ lực của Viện Hàn lâm nhằm tăng cường sự đa dạng về mặt địa lý năm nay hầu như vô cùng yếu ớt, khi các "cường quốc phim ảnh châu Âu" vẫn tiếp tục thống trị với 11 trong số 15 bộ phim. Trong khi châu Á có 2 đại diện, thì châu Phi và châu Mỹ ngậm ngùi chia nhau 1 đề cử mỗi nơi.

Các bộ phim tài liệu và hoạt hình vẫn tiếp tục lép vế năm nay khi chỉ có một đại diện ở mỗi thể loại. Trong khi đó các phim do châu Âu sản xuất nhưng được thực hiện ở châu lục khác lại ghi nhận số lượng vượt trội.

Chẳng hạn tuy đại diện cho Pháp nhưng Emilia Pérez được quay ở Mexico và nói tiếng Tây Ban Nha, The Seed of the Sacred Fig đại diện cho Đức nhưng lại có bối cảnh ở Tehran hay Santosh do nhà làm phim người Anh-Ấn Độ Sandhya Suri cầm trịch cũng được quay ở Ấn Độ.

Đại diện đến từ Việt Nam là Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn đã phải dừng chân.

Việc bỏ phiếu cho giải Oscar lần thứ 97 sẽ bắt đầu vào ngày 8.1 và kéo dài đến 12.1.2025. Các đề cử rút gọn cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 17 tháng 1.2025.