Tại Việt Nam, Billkin từng ghi điểm thông qua các bộ phim Yêu chàng cấp cứu và đặc biệt gây sốt với hai mùa phim boylove Giải mã tình yêu anh bằng trái tim em (I Told Sunset about You và I Promised You the Moon). Riêng nhờ Giải mã tình yêu anh bằng trái tim em, Billkin Putthipong Assaratanakul và bạn diễn PP Krit Amnuaydechkorn trở thành cặp đôi có giá trị thương mại cao tại Thái Lan