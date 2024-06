'Gia tài của ngoại': Phim Thái có doanh thu mở màn cao nhất Việt Nam

Gia tài của ngoại gây sốt phòng vé Việt GDH

Theo thống kê của đơn vị phát hành tại Việt Nam, Gia tài của ngoại mở màn kỷ lục với 16 tỉ đồng. Con số này bao gồm doanh thu từ sneak-show (suất chiếu sớm) và 3 ngày đầu công chiếu. Thành tích kể trên giúp tác phẩm trở thành phim Thái Lan có doanh thu mở màn cao nhất trong lịch sử phòng vé Việt, vượt qua thành tích mở màn của loạt tác phẩm ăn khách trước đó: Love destiny: The movie (Ngược dòng thời gian để yêu anh) với 13 tỉ đồng mở màn, Friendzone (Yêu nhầm bạn thân) thu về 12 tỉ đồng và Bad Genius (Thiên tài bất hảo) với khoảng 8 tỉ đồng trong đợt chào sân.



Gia tài của ngoại (tên tiếng Anh: How To Make Millions Before Grandma Dies) xoay quanh câu chuyện về chàng trai trẻ M (Billkin Putthipong thủ vai) vốn học hành không đến nơi đến chốn, vùi đầu vào livestream chơi game với ước mơ trở thành streamer nổi tiếng nhưng thực tế lại không được ai chú ý. Một ngày, cậu nhận được tin bà ngoại (Usha Seamkhum đóng) mắc ung thư giai đoạn cuối. Nhớ đến việc em họ của mình từng được thừa kế biệt thự nhờ chăm sóc ông, M quyết định chăm sóc bà ngoại với mong muốn cũng được bà để lại tài sản cho mình trước khi qua đời.

Chuỗi ngày gần gũi bà ngoại, M và bà có những khác biệt về lối sống, sinh hoạt cũng như cách giao tiếp từ đó nảy sinh nhiều tình huống dở khóc dở cười. Thế nhưng càng ở bên bà, M càng nhận ra có những thứ quan trọng, quý giá hơn cả tiền bạc, vật chất...

Phim truyền tải câu chuyện đơn giản, gần gũi nhưng khiến nhiều người xem rơi nước mắt GDH

Gia tài của ngoại ra mắt tại Việt Nam từ ngày 7.6 và nhận về nhiều phản hồi tích cực trong những ngày qua. Phim mang nội dung đơn giản, không có những yếu tố kịch tính, tạo sự chú ý mà chạm đến trái tim của người xem bằng sự chân phương, gần gũi và khơi gợi nhiều ký ức thân thương.

Trước khi lập kỷ lục mở màn tại phòng vé Việt, Gia tài của ngoại đã khuynh đảo phòng vé quê nhà. Phim ra mắt khán giả xứ chùa vàng từ tháng 4.2024 và thu về 250 triệu baht (hơn 172 tỉ đồng) tại phòng vé nội địa sau 2 tuần công chiếu, trở thành bộ phim Thái Lan có doanh thu cao nhất năm 2024. Không lâu sau, tác phẩm lập kỷ lục là phim Thái Lan có doanh thu cao thứ 11 trong lịch sử phòng vé nước này. Tính đến ngày 5.6, Gia tài của ngoại đã thu về 320 triệu baht (hơn 220 tỉ đồng) tại Thái Lan.