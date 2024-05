Có gì trong phim Thái Lan 'Gia tài của ngoại' sắp đổ bộ màn ảnh Việt?

Gia tài của ngoại chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam POSTER PHIM

Ra rạp tại Thái Lan vào ngày 4.4 vừa qua, tác phẩm mới nhất của công ty GDH nổi tiếng Gia tài của ngoại (How To Make Millions Before Grandma Dies) tạo nên cơn sốt lớn. Gia tài của ngoại mở màn với doanh thu 94,7 triệu baht (65 tỉ đồng), trở thành phim điện ảnh Thái Lan có doanh thu mở màn cao nhất năm 2024 và cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh xứ Chùa Vàng.

Tính đến cuối tháng 4.2024, Gia tài của ngoại cán mốc 300 triệu baht (208 tỉ đồng) và đang là tác phẩm màn ảnh rộng đạt doanh thu cao nhất năm 2024 tại phòng vé Thái Lan. Sau khi "càn quét" rạp chiếu quê nhà, bộ phim lên đường "xuất ngoại" đầu tiên là tới Indonesia. Theo Mgronline (Thái Lan), buổi chiếu sớm của bộ phim ở Indonesia để lại hàng loạt cảm xúc ấn tượng.

Nhiều khán giả Indonesia bật khóc sau khi xem phim CHỤP MÀN HÌNH MGRONLINE

Phần lớn người xem suất chiếu sớm ở Indonesia đều rơi nước mắt khi xem Gia tài của ngoại. Khán giả không chỉ tán thưởng bộ phim hay mà còn chạm đến trái tim họ. Tác phẩm được khen bởi có nhiều chi tiết phản ánh cuộc sống của mỗi người, nên tạo được sự đồng cảm sâu sắc.

Giám đốc kinh doanh quốc tế GDH là Songpol Wonkongdae lý giải sự thành công của Gia tài của ngoại chủ yếu dựa vào tình cảm của khán giả dành cho một tác phẩm chủ đề gia đình được thực hiện chỉn chu. "Bộ phim đã tạo ra hiệu ứng đặc biệt để chinh phục người xem ở mọi độ tuổi. Chúng tôi được biết đã có một khán giả nhí 10 tuổi cùng người ông ngoài 60 tuổi của mình đến rạp để thưởng thức bộ phim này", Songpol Wonkongdae chia sẻ.

Phim đến từ nhà GDH, một trong những đơn vị sản xuất phim lớn và uy tín bậc nhất của Thái Lan POSTER PHIM

Gia tài của ngoại xoay quanh chàng trai trẻ M (Billkin Putthipong Assaratanakul). Khi nghe tin bà của mình mắc bệnh ung thư, M quyết định trở về bên cạnh chăm sóc bà. Thế nhưng, mục đích ban đầu của anh chàng không phải vì muốn ở bên bà, mà vì mong muốn được thừa kế gia sản mà bà để lại. Trước khi không còn thời gian, M phải làm tất cả để trở thành "cháu cưng" của bà. Tuy nhiên, sau quãng thời gian bên cạnh bà, M dần nhận ra có những thứ quan trọng mà không có tiền tài nào mua được, chẳng hạn như thời gian còn lại của bà bên cạnh con cháu.

Tại Việt Nam, Gia tài của ngoại rất được khán giả trẻ chờ đợi nhờ vào sự xuất hiện của Billkin Putthipong Assaratanakul, mỹ nam Thái Lan đình đám. Anh từng ghi điểm thông qua các bộ phim Yêu chàng cấp cứu và đặc biệt gây sốt với hai mùa phim boylove Giải mã tình yêu anh bằng trái tim em (I Told Sunset about You và I Promised You the Moon).

Billkin vào vai M, cậu cháu trai có người bà mắc bệnh ung thư và sắp qua đời. M cố ý đến nhà chăm sóc bà để sau này hy vọng được bà giao lại căn nhà cho mình INSTAGRAM NV

Nhờ Giải mã tình yêu anh bằng trái tim em, Billkin Putthipong Assaratanakul và bạn diễn PP Krit Amnuaydechkorn trở thành cặp đôi có giá trị thương mại rất cao tại Thái Lan. Riêng Billkin Putthipong cũng là người đại diện của nhiều thương hiệu nổi tiếng và có độ phủ sóng rộng rãi.

Gia tài của ngoại là dự án điện ảnh thứ hai mà Billkin tham gia, nhưng đây là lần đầu tiên anh đảm nhận vai chính. Diễn xuất của anh trong Gia tài của ngoại nhận về nhiều phản hồi tích cực. Ngôi sao Thái Lan tuổi Mão thể hiện sinh động những thay đổi tâm lý của M trên màn ảnh rộng.

Gia tài của ngoại tấn công thị trường quốc tế POSTER PHIM

Mgronline dự đoán Gia tài của ngoại sẽ tiếp tục "làm nên chuyện" ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á khác sau Indonesia. Phim do Pat Boonnitipat làm đạo diễn. Trước khi nhào nặn nên tác phẩm tình bà cháu đầy cảm động này, Pat Boonnitipat đã gây chú ý với Nhật ký yểu điệu thục nam (Diary of Tootsies), Thiên tài bất hảo (Bad Genius), Project S the Series…

Không chỉ là đạo diễn mà Pat Boonnitipat còn là đồng biên kịch của Gia tài của ngoại, cùng Ped Thodsapon Thiptinnakorn. Ped Thodsapon Thiptinnakorn cũng có bề dày kinh nghiệm viết kịch bản 10 năm qua, ghi dấu ấn bởi các dự án từng làm mưa làm gió rạp Việt như Yêu nhầm bạn thân (Friend Zone), Lừa đểu gặp lừa đảo (The Con-Heartist), Ngược dòng thời gian để yêu anh (Love Destiny The Movie)… Đứa con tinh thần của đạo diễn Pat Boonnitipat dự kiến phát hành ở Việt Nam vào ngày 7.6 tới.