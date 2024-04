Bright Vachirawit là nam diễn viên nổi tiếng ở xứ sở chùa vàng với vẻ điển trai lai 3 dòng máu Mỹ, Thái, Trung cùng vóc dáng chuẩn sáu múi quyến rũ. Anh được biết đến qua các phim Hey! Tình đầu, Yêu chàng cấp cứu, Vườn sao băng Thái Lan… đặc biệt là hai phần phim boy love 2gether: The Series và Still together (Still 2gether). Tuy nhiên, diễn xuất của Bright Vachirawit cũng chịu nhiều tranh cãi