Hieuthuhai chụp ảnh bên nam thần F4 Thái Lan Bright Vachirawit

HIEUTHUHAI (phải) và Bright Vachirawit chụp chung NVCC

Vừa tung album Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, Hieuthuhai đã tất bật với hàng loạt lịch trình trong và ngoài nước. Mới đây, anh được tham dự buổi ra mắt bộ sưu tập của một hãng thời trang đình đám tại Tokyo (Nhật Bản). Nam rapper là ngôi sao Việt Nam duy nhất xuất hiện ở chương trình, có dịp được tiếp xúc với hàng loạt tên tuổi quốc tế như Jungkook (BTS), Bright Vachirawit, Rowoon, Amber Liu, Disha...

Đặc biệt, giây phút tương tác giữa Hieuthuhai và Bright Vachirawit tại sự kiện gây sốt mạng xã hội. Hình ảnh hai sao nam điển trai được hàng loạt fanpage Việt Nam chia sẻ rầm rộ, thu hút hàng chục ngàn lượt like và bình luận. Nhiều dân mạng Việt Nam phấn khích gọi đây là khoảnh khắc "tinh hoa hội tụ" hay "gấp đôi sự đẹp trai".

Khoảnh khắc hiếm hoi hai nam thần Việt - Thái sánh vai NVCC

Fan Bright Vachirawit tại Việt Nam cũng thích thú khi thấy thần tượng sánh vai bên Hieuthuhai. Nhiều người hâm mộ cũng hy vọng mỹ nam Thái Lan này sẽ sớm trở lại Việt Nam thời gian tới. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, bộ tứ F4 Thái Lan gồm Bright Vachirawit, Win Metawin Opas-iamkajorn, Nani Hirunkit Changkham và Dew Jirawat Sutivanichsak đã đến TP.HCM thực hiện concert Shooting Stars, nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ khán giả Việt Nam.

Về Hieuthuhai, trong đêm tiệc, anh nổi bật với trang phục tím kết hợp cà vạt. Nam thần 24 tuổi nói về chuyến đi của mình: "Đây là một dịp đặc biệt khi Hiếu là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự sự kiện ra mắt lần này. Cảm ơn vì đã mang tôi đến đây. Đây thực sự là một khoảnh khắc tuyệt vời".

Em út 2 ngày 1 đêm có sự nghiệp ngày càng thành công NVCC

Bước ra từ King Of Rap 2020, Hieuthuhai có độ phủ sóng "không phải dạng vừa" trong giới trẻ từ phong cách âm nhạc đến gu thời trang. Album vật lý Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó đã chính thức "sold out" phiên bản boxset ngay sau khi mở pre-order. Số lượng bản standard cũng còn rất ít. Đây là điều tương đối bất ngờ, đặc biệt là khi bản boxset có mức giá cao hơn nhiều so với bản standard. Các ca khúc trong album như Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, Không phải gu, No Love No Life, Giờ thì ai cười, Không thể say, Exit Sign, Siêu sao, Đi họp lớp, Sắp nổi tiếng… thu về hàng ngàn lượt nghe cũng như đạt vị trí cao trên các bảng xếp hạng.

Hieuthuhai cũng có gu ăn mặc được đánh giá cao, chuộng style cá tính và năng động. Ngoài ra, anh cũng không ngại việc thay đổi hình tượng, gần nhất là màn đổi màu tóc gây sốt mạng xã hội.