'Bộ bộ kinh tâm' bản Thái quy tụ loạt sao đình đám

Bộ bộ kinh tâm bản Thái Lan có sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám POSTER PHIM

Hôm 22.4, GMMTV tổ chức sự kiện công bố loạt dự án mới, trong đó có Scarlet Heart chuyển thể từ tiểu thuyết Bộ bộ kinh tâm nổi tiếng của tác giả Đồng Hoa (Trung Quốc). Tác phẩm xoay quanh một cô gái thời hiện đại được xuyên không về quá khứ, trở thành người đứng giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực và tình yêu của các hoàng tử chốn cung đình.

Scarlet Heart Thái Lan có sự tham gia của dàn diễn viên đình đám xứ chùa vàng, bao gồm Tu Tontawan, Win Metawin, Tay Tawan, Nanon Korapat, Perth Tanapon, Phuwin Tangsakyuen, Fourth Nattawat và Force Jiratchapong. Hiện bảng phân vai cụ thể chưa được công bố.

Bộ bộ kinh tâm bản Trung (ảnh trên) và Hàn đều ghi dấu ấn trong lòng khán giả POSTER PHIM

Scarlet Heart Thái Lan còn được xem là bản làm lại của bộ phim Trung Quốc Bộ bộ kinh tâm cách đây 13 năm. Tác phẩm ra mắt hồi năm 2011 cũng quy tụ dàn sao Hoa ngữ hùng hậu: Lưu Tùng Nhân, Ngô Kỳ Long, Lưu Thi Thi, Lâm Chí Dĩnh, Lâm Canh Tân, Viên Hoằng, Hàn Đống…

Năm 2016, Bộ bộ kinh tâm được Hàn Quốc remake, mang tên Người tình ánh trăng - Bộ bộ kinh tâm: Lệ (Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo). Người tình ánh trăng cũng có sự tham gia của toàn sao Hàn đình đám như Lee Joon Gi, IU, Kang Ha Neul, Nam Joo Hyuk, Baekhyun (EXO), Seohyun (SNSD)… Cả hai phiên bản Bộ bộ kinh tâm Trung và Hàn đều nhận được phản hồi tích cực từ khán giả. Do đó, nhiều người hâm mộ tiểu thuyết gốc rất trông chờ vào phiên bản Thái lần này.

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi trong Bộ bộ kinh tâm POSTER PHIM

Scarlet Heart Thái Lan đánh dấu màn tái hợp của Tu Tontawan và Win Metawin sau sê ri Vườn sao băng Thái Lan gây sốt hồi năm 2022. Thời gian gần đây, Tu Tontawan đang còn góp mặt trong phim điện ảnh Gia tài của ngoại (How to Make Millions Before Grandma Dies).

Trong dàn nam thần Scarlet Heart Thái Lan, sự xuất hiện của Win Metawin nhận được nhiều sự quan tâm, bởi anh đang là một trong những mỹ nam Thái Lan hot nhất hiện giờ với hơn 14,5 triệu lượt người theo dõi trên trang Instagram.

Win Metawin được dự đoán là tứ hoàng tử trong Scarlet Heart Thái Lan CẮT TỪ CLIP

Tại Việt Nam, Win Metawin được biết đến qua các tác phẩm đề tài boylove 2gether: The Series, Still 2gether và 2gether: The Movie. Ngoài ra, anh còn xuất hiện trong những phim truyền hình Thầm ác để anh đừng yêu, Những ngày xưa thân ái, Trái tim không giả tạo (remake từ Người đẹp Gangnam của Hàn Quốc)…

Một gương mặt quen thuộc khác đối với khán giả Việt Nam là Nanon Korapat, hot boy Thái - Việt. Nam diễn viên sinh năm 2000 hút lượng người hâm mộ đông đảo nhờ Hormones Tuổi nổi loạn 3, Rung động tuổi 17, Năng lực trời ban, Chỉ là bạn thôi nhé, Châu báu đời tôi…

Nanon Korapat trong teaser phim CẮT TỪ CLIP

Khán giả phỏng đoán Tay Tawan đóng vai phản diện trong Scarlet Heart Thái Lan CẮT TỪ CLIP

Tay Tawan cũng là sao Thái Lan rất được fan Việt Nam yêu mến. Anh được biết đến qua Nụ hôn cuối chỉ dành cho cậu, Cùng một Tee khác nhau, Cherry Magic: 30 tuổi vẫn còn "zin" sẽ biến thành phù thủy… Đầu năm nay, Tay Tawan sang TP.HCM biểu diễn tại chương trình Beluca 1st Fanmeeting in VietNam. Mỹ nam 33 tuổi đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả bằng lối trò chuyện duyên dáng và hóm hỉnh.

Trên mạng xã hội, thông tin xoay quanh Scarlet Heart Thái Lan đang là chủ đề được bàn luận sôi nổi. Phần lớn dân mạng đều lo ngại cốt truyện, bối cảnh của Bộ bộ kinh tâm bản gốc sẽ bị thay đổi rất nhiều khi chuyển sang bản Thái. Trong khi đó, không ít bình luận phỏng đoán vai diễn mà dàn sao Thái Lan sẽ đảm nhận. Ngoài Tu Tontawan cầm chắc vai nữ chính, thì Tay Tawan có thể là tam hoàng tử, Win Metawin nhiều khả năng đóng vai tứ hoàng tử, Nanon Korapat hóa thân thành hoàng tử thứ 8…