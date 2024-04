Nam thần F4 Thái Lan Bright Vachirawit gây thất vọng vì xác nhận hẹn hò

Bright Vachirawit xác nhận yêu Nene INSTAGRAM NV

Hôm 22.4, phía Bright Vachirawit (Bright Vachirawit Chivaaree) và Nene (Nene Pornnappan Pornpenpipat) thừa nhận hẹn hò sau khi được trông thấy nhiều lần sánh vai bên nhau tình cảm ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong bài thông báo đăng trên trang cá nhân, cả hai đều nhấn mạnh sự trân trọng dành cho nhau, mong mọi người thông cảm và tiếp tục cổ vũ cho họ.

Tin tức về quan hệ tình cảm của Bright Vachirawit và Nene nhanh chóng làm dậy sóng dư luận, đồng thời cũng vấp phải phản hồi tiêu cực từ một bộ phận fan. Nhiều người hâm mộ tuyên bố quay lưng, phản đối Nene yêu đương khi sự nghiệp còn chưa vững chắc.

Cặp sao Thái Lan vấp phải nhiều phản ứng trái chiều hậu công khai tình cảm INSTAGRAM NV

Tương tự, Bright Vachirawit cũng đối mặt với sự ra đi của không ít khán giả từng rất yêu mến mình. Những fan từng ghép đôi Bright Vachirawit và Win Metawin Opas-iamkajorn thất vọng khi Bright bất ngờ công khai bạn gái. Trước đó, Bright Vachirawit và Win Metawin là cặp sao Thái Lan thu hút lượng người hâm mộ khủng nhờ cơn sốt của sê ri phim boylove 2gether: The Series và Still together (Still 2gether).

Bright Vachirawit và Win Metawin không chỉ có "phản ứng hóa học" bùng nổ trên màn ảnh, mà còn có hàng loạt cử chỉ thân thiết ngoài đời, càng khiến người xem tích cực "đẩy thuyền". Sau 2gether: The Series và Still 2gether, bộ đôi này còn tái hợp trong Vườn sao băng Thái Lan và liên tục cùng tham gia các sự kiện, fan meeting, concert…

Bright Vachirawit và Win Metawin là cặp đôi nam - nam sở hữu fan đông đảo tại Thái Lan INSTAGRAM NV

Bên cạnh đó, Bright Vachirawit còn gây mất thiện cảm khi công khai hẹn hò trước thềm phim điện ảnh Love You to Debt mà anh đóng chính ra rạp vào ngày 25.4 tới. Hiện hầu hết các phương tiện truyền thông, chủ đề về Love You to Debt hoàn toàn bị lu mờ trước các tin tức xoay quanh đời sống yêu đương của Bright Vachirawit.

Trong khi đó, vẫn còn nhiều người hâm mộ ủng hộ Bright Vachirawit. Bởi họ cho rằng việc hẹn hò là chuyện riêng tư mỗi cá nhân, người ngoài không nên can thiệp và tuyên bố không tiếp tục đồng hành cùng anh cũng như các dự án nghệ thuật sắp tới.

Bright Vachirawit hợp tác với Urassaya Sperbund trong Love You to Debt POSTER PHIM

Bright Vachirawit là nam MC, người mẫu, diễn viên có tiếng ở xứ sở chùa vàng. Anh nổi bật với vẻ đẹp lai ấn tượng cùng đường nét gương mặt hài hòa với sống mũi cao, ánh mắt quyến rũ và đặc biệt là đôi môi trái tim. Mỹ nam 9X còn sở hữu vóc dáng chuẩn 6 múi quyến rũ.

Tài khoản Instagram của Bright Vachirawit đạt hơn 18,7 triệu lượt theo dõi. Anh là một trong những sao Thái Lan có sức ảnh hưởng lớn ở thị trường quốc tế.

Bright Vachirawit là một trong những nam diễn viên Thái Lan quen thuộc với khán giả Việt Nam INSTAGRAM NV

Bright Vachirawit gây chú ý khi tham gia các phim Hey! Tình đầu, Yêu chàng cấp cứu, 2gether: The Series, Still together (Still 2gether), Vườn sao băng Thái Lan, Đêm đếm sao, Tình cũ không rủ cũng chúc, Những ngày xưa thân ái… Tuy nhiên, diễn xuất của nam diễn viên vướng nhiều tranh cãi. Song song đó, Bright Vachirawit còn phát triển sự nghiệp âm nhạc thành công.

Nổi tiếng đi kèm với tai tiếng, Bright Vachirawit từng trải qua một quãng thời gian khó khăn ngay sau thời điểm gây sốt với 2gether: The Series. Anh bị vạ lây bởi những phát ngôn nhạy cảm của bạn gái cũ. Chính nam diễn viên cũng bị tố từng bắt nạt bạn, quậy phá... thời còn học trung học. Kết quả, hình tượng của Bright Vachirawit chịu ảnh hưởng nặng nề, thậm chí, anh còn không được chào đón tại Trung Quốc.