Chuyện chưa kể về nam chính Billkin phim 'Gia tài của ngoại'

Gia tài của ngoại đánh dấu vai chính điện ảnh đầu tay của "nam thần" Billkin qua vai diễn M đầy cảm động, gần gũi, khiến khán giả "phát sốt".

Billkin (vai M) và Usha Seamkhum (bà ngoại) trong phim Gia tài của ngoại CJ CGV

Chỉ mới bắt đầu diễn xuất được vài năm nhưng không thể phủ nhận Billkin đang là một trong những ngôi sao triển vọng, có cả tài năng lẫn năng lực thu hút của "ông hoàng phòng vé" mà các ngôi sao cùng lứa phải mơ ước.

Chàng thiếu gia "ngậm thìa vàng"

Dù nổi tiếng với vai trò diễn viên nhưng Billkin lại khiến khán giả vô cùng bất ngờ bởi gia thế khủng. Anh có tên đầy đủ là Billkin Putthipong Assaratanakul, sinh năm 1999 tại Bangkok, Thái Lan.

Từ nhỏ, Billkin suýt nữa có tên là Eyeore theo tên chú lừa trong phim hoạt hình gấu Pooh, một phần vì anh chị họ của anh đều lấy tên nhân vật nổi tiếng là Mickey và Minnie. Tuy nhiên sau đó, anh được gia đình đặt là Bill. Sau cùng, cái tên Billkin ra đời vì hay bị anh trai gọi như thế.

Gia đình Billkin thuộc dạng giàu có, quyền lực và có "thế lực" trong ngành kinh doanh của Thái Lan. Nhà anh làm trong lĩnh vực chế tạo đồ đồng, với tên công ty Wattanapanich Bronze. Chưa kể, Billkin còn là cháu trai của chủ hãng B-Quik chuyên về xe cộ.

Từ nhỏ, Billkin đã theo học một trong những trường tư thục hàng đầu Thái Lan là Saint Gabriel's. Được bố mẹ lo chuyện học hành và cuộc sống chu đáo đầy đủ, Billkin gần như chưa bao giờ "rời xa" đồ hiệu. Đó là lý do mà tại Thái, các fan thường gọi Billkin là HISO (High Class Society - Tầng lớp thượng lưu).

Billkin xuất thân từ gia đình giàu có CJ CGV

Dù vậy, Billkin lại lựa chọn theo đuổi lĩnh vực giải trí thay vì theo nghiệp gia đình. Sao nam 9X bắt đầu hoạt động showbiz dưới trướng công ty Nadao Bangkok.

Năm 2016, Billkin là một trong những khách mời chính của show Love Missions, cũng như tham gia một số sự kiện thời trang với vai trò người mẫu. Anh chỉ bắt đầu nổi danh với vai trò diễn viên nhờ tham gia phim truyền hình My Ambulance rồi I Told Sunset About You (Giải mã tình yêu em bằng trái tim anh).

Billkin bắt đầu nổi tiếng và tiếp tục phát triển mạnh trong lĩnh vực diễn xuất với nhiều dự án đình đám trong đó có Gia tài của ngoại.

Trở thành sao nhờ vai chính điện ảnh đầu tay

Gia tài của ngoại là dự án điện ảnh thứ 2 của Billkin (sau Brother of the Year) và là phim đầu tiên anh đóng chính. Trong phim, Billkin đóng vai M - một nam sinh bỏ học để chơi game livestream vì thấy người khác kiếm được nhiều tiền. Sau khi nhận ra "đời không như là mơ", M tình cờ nghe được câu chuyện của em họ Mui. Cô làm việc chăm sóc người già tại viện dưỡng lão và bất ngờ được một ông lão qua đời để lại khối gia sản kếch xù.

Nhận ra bà của mình đang bị ung thư và không còn nhiều thời gian, M cố tình tiếp cận, đến chăm sóc bà với mong muốn ban đầu là thừa hưởng tài sản từ bà.

Vai trò của Billkin trong Gia tài của ngoại được đánh giá rất quan trọng, khi anh phải thể hiện được sự thay đổi từ một người cháu vụ lợi, vô tâm đến nhận ra tình cảm của mình và dành cho bà sự chân thành không tì vết.

Nhờ diễn xuất tiến bộ, Billkin đã chinh phục được khán giả, góp phần giúp Gia tài của ngoại thắng lớn tại quê nhà. Nhiều fan đã gọi Billkin là "người hùng 100 triệu baht" và giờ là "người hùng 300 triệu baht" khi anh chính thức nắm giữ danh hiệu sao nam có doanh thu phim đầu tay cao nhất mọi thời đại.

Gia tài của ngoại do Pat Boonnitipat đạo diễn, chinh phục mốc 100 triệu baht (70 tỉ đồng) chỉ sau 5 ngày chiếu và nhanh chóng chinh phục con số 300 triệu baht (210 tỉ đồng) tại Thái Lan, trở thành phim đang có doanh thu cao nhất ở Thái năm 2024. Phim hiện đạt hơn 39 tỉ đồng tại Việt Nam (theo Box Office Vietnam) sau 1 tuần ra rạp.