‘Gia tài của ngoại’ còn lại gì ngoài tình thân?

Gia tài của ngoại (tựa Anh How to Make Millions Before Grandma Dies) không hề kịch tính hay có những cú "lật kèo" bất ngờ mà thay vào đó là sự trải nghiệm mà chắc hẳn trong cuộc đời của mỗi người đều từng trải qua.

Bộ phim của đạo diễn Pat Boonnitipat dõi theo chàng trai M (do ca sĩ Billkin thể hiện) chăm sóc cho bà ngoại trong những ngày bạo bệnh ban đầu để được hưởng gia tài nhưng về sau lại không vì mục tiêu đó…

Billkin (vai M) và Usha Seamkhum (bà ngoại) trong phim CJ CGV

Làm nên hồn cốt cho phim là bà ngoại do diễn viên Usha Seamkhum (78 tuổi) thủ vai. Điều đáng nói bà Usha là diễn viên tay ngang, chỉ làm nội trợ, bất ngờ được đạo diễn Boonnitipat tin tưởng giao vai chính. Bà gặp khó khăn trong việc thuộc thoại trong phim nhưng với diễn xuất tỉnh queo "như không diễn", bà Usha đã làm khán giả sụt sùi.

Những câu đối đáp giữa ba ngoại và đứa cháu trai M ham chơi hơn làm, mê game làm khán giả bật cười nhưng rồi phải suy ngẫm: ta đã từng đối đáp "sòng phẵng" như thế với bà của mình bao giờ chưa?

Trailer phim Gia tài của ngoại

Không chọn một kịch bản quá drama, Boonnitipat hướng đến sự chân thật, tình thân giữa bà và cháu, giữa mẹ và con - những mối quan hệ chặt chẻ của một gia đình bình thường ở Thái với đủ: hỉ - nộ - ái - ố.

Đạo diễn Pat Boonitipat đưa cả M và khán giả bước trên con đường ký ức, trải nghiệm lại những khoảnh khắc bên bà ngoại với cảm xúc mới, khác những gì M từng cảm thấy từ đó mang đến kết quả hoàn toàn trái ngược so với ý định ban đầu của cậu. M và bà ngoại sống trên phim thật như những gì đang diễn ra ngoài đời khiến khán giả tự hỏi: đã từng gặp ai đó như thế hay là chính ta đã trải qua cảm giác này?

Hằng ngày M phụ ngoại bán cháo CJ CGV

Trong Gia tài của ngoại, người bà hiển hiện đầy chất "người": cũng hờn mát, khó chịu, chi li, tiện tặn, hy sinh mọi thứ cho con cho cháu. Ngoại không hề là bà tiên hiền từ, nói năng nhẹ nhàng mà ngược lại, "xéo xắt" không kém.

Ngoại là một người phụ nữ đã đi gần hết cả chặng đường đời sương gió, nếm trải những nỗi đau lớn nhất từ mất cha, mẹ, mất chồng, gồng gánh nuôi nấng 3 đứa con. Ở bà vừa có sự khắc khổ, lại vừa có sự ung dung khi gần như đã buông bỏ hết mọi thứ. Hằng ngày, bà lầm lủi với công việc bán cháo ăn sáng làm niềm vui tuổi già, rồi xem ti vi đến khi ngủ thiếp đi và tích trữ đồ ăn cả tháng trong tủ lạnh chẳng chịu bỏ vì… tiếc!

Ngoại hiền từ nhưng cũng đầy cứng rắn và kiên quyết; đôi khi "dung túng" cho sai lầm của con trẻ, nhưng khó ai có thể trách ngoại, bởi người phụ nữ ẩn dưới dáng hình nhỏ bé ấy đã dùng cả cuộc đời mình để nỗ lực san sẻ yêu thương nhất cho con, cho cháu của mình.

Cảnh trong phim Gia tài của ngoại CJ CGV

Cái kết khán giả chợt nhận ra, rốt cuộc gia tài ngoại để lại là gì nếu không phải là tình yêu thương, đức hi sinh, tất cả là dành cho con, cháu?

Ngoài Usha Seamkhum, Billkin, phim còn quy tụ dàn diễn viên: Tontawan Tantivejakul, Sarinrat Thomas, Sanya Kunakorn…

Gia tài của ngoại thu về 9,1 triệu USD ở Thái Lan tính đến ngày 27.5 (sau 13 ngày phát hành), củng cố vị trí là phim đạt doanh thu lớn nhất trong năm của đất nước này cho đến nay. Phim hiện đã vượt qua 2 triệu lượt xem ở Indonesia, trở thành tựa phim châu Á có doanh thu lớn thứ hai tại phòng vé Indonesia từ trước đến nay. Phim ra rạp tại Việt Nam từ ngày 7.6, hiện thu về 8,5 tỉ đồng chỉ sau 1 ngày công chiếu!