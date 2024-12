'Moana 2' phá vỡ nhiều kỷ lục doanh thu phòng vé

Doanh thu mở màn trong 5 ngày đầu của Moana 2 lớn nhất mọi thời đại, phá vỡ nhiều kỷ lục kể từ khi ra mắt hôm 27.11.

Lễ Tạ ơn cũng ghi dấu thành công phòng vé của 2 bom tấn khác là Wicked của Universal và Gladiator II của Paramount. Bộ 3 phim này đã tạo nên doanh thu dịp Lễ Tạ ơn lớn nhất mọi thời đại ở Bắc Mỹ, đạt 420 triệu USD, cao hơn 100 triệu USD so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2018 (với 316 triệu USD), theo Comscore.

Trong phần 2, Moana vẫn do Auli'i Cravalho lồng tiếng

ẢNH: IMDb

Trên toàn cầu, Moana 2 khởi đầu với 165,3 triệu USD, đưa tổng doanh thu lên mức 386,3 triệu USD sau khi ra mắt ở vị trí số 1 trên toàn thế giới.

Phần đầu Moana ra rạp năm 2016 thu về hơn 665 triệu USD trên toàn cầu. Được đạo diễn bởi David Derrick Jr., Jason Hand và Dana Ledoux Miller. Phần 2 theo chân nữ anh hùng trẻ tuổi khi cô bắt đầu một cuộc phiêu lưu bất ngờ sau một cuộc gọi từ tổ tiên của mình.

Moana 2 đã vượt xa kỳ vọng. Đồng chủ tịch Disney Entertainment Alan Bergman tuyên bố: "Chúng tôi rất may mắn khi có một đội ngũ sáng tạo vô cùng tài năng và chăm chỉ tại Disney Animation, những người đã đưa cuộc phiêu lưu mới này vào cuộc sống, cùng với 2 ngôi sao lồng tiếng phim tuyệt vời của chúng tôi là Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson. Âm nhạc cũng thật tuyệt vời. Đây là khoảnh khắc để ăn mừng và chúng tôi biết ơn tất cả những người xem phim, người hâm mộ đã giúp biến Moana 2 phá nhiều kỷ lục".

Các kỷ lục Moana 2 đạt được ở Bắc Mỹ: Doanh thu 5 ngày đầu tiên lớn nhất mọi thời đại: Moana 2 (221 triệu USD), kế đó là The Super Mario Bros. Movie (204 triệu USD). Transformers: Revenge of the Fallen (200 triệu USD); Doanh thu trong 5 ngày Lễ Tạ ơn cao nhất mọi thời đại: Moana 2 (221 triệu USD), kế đó là Frozen II (125 triệu USD), Wicked (117,5 triệu USD); Phim hoạt hình Walt Disney ra mắt trong 3 ngày cao nhất mọi thời đại: Moana 2 (135,5 triệu USD), kế đó là Frozen II (130,3 triệu USD); Doanh thu riêng ngày Lễ Tạ ơn cao nhất mọi thời đại: Moana 2 (28 triệu USD), kế đó là Frozen II (15 triệu USD)…

Bộ 3 phim Moana 2, Wicked và Gladiator II (từ trái sang) tạo nên doanh thu dịp Lễ Tạ ơn lớn nhất mọi thời đại ở Bắc Mỹ, đạt 420 triệu USD ẢNH: VARIETY

Moana 2 đạt doanh thu ra mắt toàn cầu lớn thứ 2 trong năm nay, sau bom tấn Deadpool & Wolverine của Disney. Pháp dẫn đầu thị trường với doanh thu khổng lồ 18,8 triệu USD, là doanh thu mở màn lớn nhất mọi thời đại đối với một bộ phim hoạt hình. Ở các thị trường lớn khác, phim đạt doanh thu mở màn lớn thứ 2 ở Ý và Brazil. Moana 2 cũng có doanh thu mở màn lớn nhất đối với một tựa phim hoạt hình của Walt Disney trên khắp khu vực Mỹ Latinh và tại gần 30 thị trường riêng lẻ trên toàn thế giới, bao gồm Úc và Mexico.

Tại Việt Nam, theo số liệu của Box Office Vietnam, Moana 2 (tựa Việt Hành trình của Moana 2) ra rạp trong 2 ngày chiếu sớm là 30.11 và 1.12 đã soán ngôi vương phòng vé của Linh miêu: Quỷ nhập tràng, thu 8,7 tỉ đồng, thuộc top phim đạt doanh thu cao nhất cuối tuần qua.