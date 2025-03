Tượng vàng Oscar đầu tiên của 'nữ hoàng bom tấn' Zoe Saldaña

Đây là chiến thắng Oscar đầu tiên của Zoe Saldaña (46 tuổi). Trước đó, cô thắng giải Quả cầu vàng, BAFTA và SAG năm nay cho cùng vai diễn này.

Zoe Saldaña giúp trùm ma túy giả chết rồi phẫu thuật chuyển đổi giới tính để Emilia Pérez có thể trở thành phụ nữ (Karla Sofia Gascon của Tây Ban Nha thủ vai). Đổi lại, cô được trao một khoản tiền lớn.

Zoe Saldaña từng đóng chính trong một số bộ phim có doanh thu cao như Avatar và Guardians of the Galaxy.

A3NH: REUTERS

"Mẹ ơi", cô bật khóc và thốt lên trong phút giây đầu tiên cầm tượng vàng rồi cảm ơn Viện Hàn lâm vì đã công nhận tài năng của cô qua vai diễn Rita trong phim.

Liên tục khóc nức nở khi phát biểu nhận giải, Zoe Saldaña cảm ơn đội ngũ của mình, dàn diễn viên phim Emilia Pérez và người chồng Marco Perego.

"Tôi là đứa trẻ đến đất nước này trong một gia đình nhập cư, hôm nay tôi được công nhận với nguồn gốc của mình. Với vai diễn này, tôi được hát, được thoại bằng tiếng Tây Ban Nha, nếu bà tôi ở đây, hẳn bà sẽ rất tự hào", Zoe chia sẻ.

Zoe Saldaña nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc cùng với Monica Barbaro (phim A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Isabella Rossellini (Conclave).

Zoe Saldaña sinh ngày 19.6.1978 tại Passaic, New Jersey, Mỹ. Cha cô là Aridio Saldaña, người Dominica, mẹ là Asalia Nazario, gốc Puerto Rico. Khi còn nhỏ cô sống với mẹ ở Cộng hòa Dominica, được một thời gian thì chuyển tới New York. Phim đầu tiên cô đóng năm 2000 là Center Stage do Nicholas Hytner đạo diễn. Cô sẽ xuất hiện trong bom tấn Avatar 3 do James Cameron đạo diễn, dự kiến ra rạp cuối năm 2025.