‘The Brutalist’, ‘Emilia Pérez’ và ‘Shogun’ thắng lớn giải Quả cầu vàng 2025

Emilia Pérez được vinh danh là Phim nhạc kịch (hoặc hài kịch) hay nhất, dẫn đầu tất cả các phim với 4 chiến thắng. Trong khi đó, The Brutalist nhận giải Phim chính kịch hay nhất, bám sát phía sau với 3 chiến thắng Quả cầu vàng.

Emilia Pérez còn đoạt các giải: Nữ diễn viên phụ xuất sắc (Zoe Saldana), Phim quốc tế hay nhất và Ca khúc trong phim hay nhất.

Bộ phim sử thi Shogun, lấy bối cảnh Nhật Bản thời phong kiến, thống trị các giải thưởng truyền hình, giành được 4 giải, trong đó có giải Phim truyền hình hay nhất thể loại chính kịch.

Fernanda Torres với giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc phim chính kịch với I'm Still Here ẢNH: REUTERS

Hacks đoạt chiến thắng kép gồm giải Phim truyền hình hay nhất thể loại nhạc kịch/hài.

Ngôi sao của The Brutalist - Adrien Brody vào vai một kiến trúc sư tài ba đang vật lộn để xây dựng kiệt tác của mình, nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim chính kịch, trong khi Brady Corbet, người đã dành 7 năm lao động để đưa bộ phim dài hơn 3 giờ The Brutalist lên màn ảnh, đã giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Sebastian Stan đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim nhạc kịch/hài qua A Different Man khi vào vai một diễn viên mắc bệnh u xơ thần kinh trải qua một thủ thuật y khoa để thay đổi ngoại hình.

Về phía nữ, Fernanda Torres nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim chính kịch (I'm Still Here), Demi Moore (The Substance) là Nữ diễn viên chính xuất sắc phim nhạc kịch/hài.

Hiroyuki Sanada được vinh danh là Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình chính kịch khi vào vai một nhà quý tộc đầy tham vọng trong phim Shogun. Bạn diễn Anna Sawai trong phim này được vinh danh là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình chính kịch khi vào vai người phiên dịch đáng tin cậy của nhân vật Sanada và Tadanobu Asano nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cũng trong phim này.

Adrien Brody nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất phim chính kịch (The Brutalist) ẢNH: REUTERS

Giải Nam/nữ chính xuất sắc phim truyền hình nhạc kịch/hài lần lượt thuộc về Jeremy Allen White (The Bear) và Jean Smart (Hacks).

Giải Quả cầu vàng do Công ty Eldridge Industries và Dick Clark Productions (DCP) nắm quyền điều hành, sau khi Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood bán toàn bộ tài sản, quyền lợi và quyền sở hữu chương trình vào tháng 6.2023.

Năm ngoái, Oppenheimer thắng lớn Quả cầu vàng, gồm giải quan trọng Phim chính kịch hay nhất. Ở mảng truyền hình, Succession nhận 4 giải, trong đó có Loạt phim chính kịch xuất sắc.