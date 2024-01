Rating lễ trao giải Quả cầu vàng tăng 50% dù nhiều bê bối

Điểm sáng hiếm hoi

Đó là mức cải thiện 50% so với 6,25 triệu người đã theo dõi năm ngoái trên kênh NBC. Mặc dù rating của lễ trao giải Quả cầu vàng đã đạt mốc khán giả cao nhất kể từ năm 2020 – mùa giải cuối cùng trước đại dịch Covid-19 – thế nhưng chương trình năm nay cũng không thoát khỏi xu thế không còn duy trì được lượng khán giả ở mức trung bình như trước đại dịch.

Phần dẫn dắt của Jo Koy được xem là thiếu tinh tế

Năm nay, kênh CBS đã trở thành “ngôi nhà mới” của lễ trao giải Quả cầu vàng sau khoảng thời gian hỗn loạn do các bê bối. Đài NBC từng là kênh phát trực tiếp giải thưởng - từ năm 1996. Năm 2018, NBC cũng đã đồng ý một thỏa thuận có thời hạn 8 năm với HFPA (Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood) để tiếp sóng Quả cầu vàng cho đến năm 2026.

Thế nhưng vào năm 2021 do các cáo buộc về sự thiếu sự đa dạng chủng tộc, phân biệt giới tính, nhận hối lộ và vận động hành lang của HFPA, NBC đã quyết định từ bỏ bản quyền. Sau khi HFPA thực hiện những thay đổi sâu rộng về quy chế của mình, vào năm 2023, NBC đã quyết định tiếp tục truyền hình chương trình trao giải.

CBS cho biết chương trình năm nay đã thu hút lượng khán giả phát trực tuyến lớn thứ 2 cho một chương trình trao giải trên nền tảng này, sau lễ trao giải Grammy 2023.

Trên mạng xã hội, lễ trao giải Quả cầu vàng cũng đã “thống trị” đêm chủ nhật với gần 30 tỉ lượt hiển thị tiềm năng, được xếp hạng là chương trình số 1 của đêm 7.1 dựa trên tổng số lượt tương tác.

Trước đó rating của lễ trao giải đã giảm mạnh, từ 18,32 triệu người xem vào năm 2020 xuống chỉ còn 6,91 triệu người xem vào năm 2021. Vào năm 2022, lễ trao giải chỉ được tổ chức như một bữa tối riêng tư, không được tiếp sóng truyền hình hay phát trực tuyến. Vào năm 2023, chương trình đã trở lại NBC nhưng chỉ thu hút 6,3 triệu người xem.

Bê bối nối tiếp bê bối

Tuy có rating tương đối khả quan, nhưng lễ trao giải Quả cầu vàng thường niên lần thứ 81 cũng đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Đa số dành cho Jo Koy – diễn viên hài độc thoại, người đảm nhận vai trò người dẫn chương trình năm nay với sự bông đùa thiếu duyên dáng.

Trò đùa nhắm vào Taylor Swift tại lễ trao giải Quả cầu vàng gây xôn xao mạng xã hội

“Nạn nhân” của anh bao gồm nam diễn viên Barry Keoghan góp mặt trong phim Saltburn, độ dài của “siêu phẩm” Oppenheimer hay phim Barbie - bị cho rằng chỉ dựa trên một con búp bê nhựa có bộ ngực to…

Koy cũng nói đùa về Taylor Swift, người được đề cử về thành tích doanh thu phòng vé cho bộ phim âm nhạc The Eras Tour, xoay quanh mối quan hệ hẹn hò với vận động viên Travis Kelce của đội Kansas City Chiefs: “Sự khác biệt lớn giữa lễ trao giải Quả cầu vàng và NFL là gì? Tại Quả cầu vàng, chúng ta có ít máy quay tập trung vào Taylor hơn”.

Những trò đùa trên dẫn đến phản ứng không mấy ấn tượng từ ngôi sao này và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Được biết Jo Koy chỉ nhận vai trò dẫn dắt sau khi rất nhiều ngôi sao hạng A từ chối vai trò nói trên, bởi sự sụt giảm danh tiếng của giải thưởng này. Theo cánh báo chí, một vị đạo diễn nổi tiếng trong phòng chờ đã gọi phần dẫn dắt này là “một thảm họa”, còn tờ Vanity Fair cũng nhận định nó là “một mớ hỗn độn kinh khủng và ngu xuẩn”.

Phản hồi những chỉ trích này, Koy cho biết trên chương trình GMA3: What You Need to Know của kênh ABC rằng: “Tôi đã rất vui. Đó là khoảnh khắc mà bản thân tôi sẽ luôn nhớ mãi. Trong một căn phòng đầy ắp những người quan trọng, thì đó là một công việc vô cùng khó khăn, tôi không nói dối đâu… Việc nhớ kịch bản thật sự khó nhằn. Tôi là một diễn viên hài độc thoại nhưng vị trí dẫn chương trình lại là một phong cách rất khác. Tôi đã làm việc với bộ phận biên kịch của phía sản xuất, và chỉ có 10 ngày để chuẩn bị cho những đoạn độc thoại bị chỉ trích này. Tôi thấy tồi tệ nhưng phải nói rằng tôi rất tự hào với những gì mình đã làm”.

Khi được hỏi về những khoảnh khắc tồi tệ trong buổi biểu diễn, Koy cho biết: “Tôi nghĩ đó là khi Taylor không mấy phản ứng với trò đùa đó… Tôi chỉ cố nói về cách mà NFL thường cắt ghép các khung hình, còn Quả cầu vàng không cần như thế. Nhưng nó lại không diễn ra theo cách đó”.

Ngoài phản ứng đối với Jo Koy, nam diễn viên kiêm đạo diễn người Pháp - Samuel Theis mới đây cũng bị cáo buộc cưỡng hiếp thành viên đoàn phim, trong lúc đang thực hiện tác phẩm Je Le Jure do mình đạo diễn.

Bộ phim Anatomy of a Fall (Kỳ án trên đồi tuyết) có anh tham gia diễn xuất trong vai người chồng của nhân vật chính đã chiến thắng 2 giải, gồm Kịch bản hay nhất và Phim chính kịch nói tiếng nước ngoài hay nhất. Trong 2 bài phát biểu của mình tại lễ trao giải Quả cầu vàng, biên kịch kiêm đạo diễn Justine Triet đã cảm ơn hầu hết dàn diễn viên nhưng không đề cập đến Theis.