Những ‘tân binh’ của điện ảnh Việt

Trong Thỏ ơi, sự góp mặt của Văn Mai Hương, Pháo, LyLy mang lại nhiều tò mò cho người xem. Thực tế, đây là những gương mặt đã quen thuộc trong âm nhạc, song khi đến với phim ảnh, họ được xem như tân binh. LyLy chia sẻ ban đầu chỉ mong muốn được sáng tác nhạc phim cho dự án mới của Trấn Thành, nên cũng bất ngờ khi được đàn anh trao cơ hội đóng vai chính. Tuy nhiên, để nhận được cái "gật đầu" của nam đạo diễn, cô phải trải qua 3 lần thử vai. LyLy kể lại những ngày đầu, cô bị "khớp" trước sự nghiêm túc của Trấn Thành, song hành trình đó giúp nữ ca sĩ có thêm nhiều trải nghiệm mới. "Tôi học được nhiều điều sau dự án này, không chỉ trong diễn xuất mà còn trong cách sống. Tôi dễ thông cảm hơn, hiểu cho người khác hơn", cô chia sẻ.

LyLy lần đầu đóng chính phim điện ảnh

Dù hoạt động nghệ thuật đã hơn 10 năm nhưng đây là lần đầu tiên Văn Mai Hương tham gia đóng chính phim điện ảnh. Hình ảnh một Hải Lan duyên dáng, hài hước và cũng có những khoảnh khắc lắng đọng được cô bộc lộ một cách khéo léo. Khi xem Thỏ ơi, nhiều người bất ngờ trước khả năng diễn xuất của Văn Mai Hương, thậm chí đánh giá nữ ca sĩ là một điểm sáng của bộ phim. "Anh Trấn Thành đặt ra rất nhiều yêu cầu cho diễn viên, liên tục thị phạm và góp ý để cảm xúc được chuyển hóa một cách tự nhiên. Đó thực sự là những thử thách không hề dễ dàng với một người mới chạm ngõ điện ảnh như tôi", Văn Mai Hương kể thêm về quá trình làm phim.

Nhà ba tôi một phòng cũng giới thiệu với khán giả nhân tố mới là Đoàn Minh Anh, 18 tuổi. Trước đó, nữ diễn viên từng góp mặt trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu song vai diễn chưa thật sự gây ấn tượng. Ở phim mới dịp tết này, Đoàn Minh Anh vào vai An - con gái của ông Thạch (Trường Giang thủ vai). Nữ diễn viên cho biết bản thân không khỏi áp lực với vai diễn, song cô xem đây là cơ hội để rèn luyện khi nhận được sự hỗ trợ của tiền bối trong nghề. Theo dõi phần thể hiện của nữ diễn viên 18 tuổi, nhiều người khen ngợi khả năng kết nối giữa cô và nhân vật ông Thạch, nhưng cũng có ý kiến cho rằng nét diễn của Đoàn Minh Anh vẫn còn hạn chế, cần phải trau dồi thêm nếu muốn tiến xa trong nghề.

Ngoài ra, có thể kể thêm các gương mặt mới như Hưng Nguyên - Thư Đan trong phim Báu vật trời cho, bên cạnh dàn diễn viên chính gồm Phương Anh Đào, Tuấn Trần… Phim Nhà mình đi thôi có sự góp mặt của Michelle Lai - vốn được biết đến với vai trò nhà sáng tạo nội dung có hơn 821.000 lượt theo dõi trên nền tảng TikTok. Gần đây nhất, dự án Cảm ơn người đã thức cùng tôi của đạo diễn Chung Chí Công gây chú ý khi quy tụ nhiều nhân tố mới như Trần Doãn Hoàng, Võ Phan Kim Khánh…

Quan trọng là sự phù hợp

Trấn Thành tiết lộ sau khi quay xong Bộ tứ báo thủ, anh dự định không làm việc với nhiều diễn viên tay ngang. Tuy nhiên, với Thỏ ơi, anh lại chọn tận 4 diễn viên trẻ, bên cạnh Quốc Anh đã có nhiều kinh nghiệm. Nam đạo diễn nhận xét LyLy là người kiên trì trong từng cảnh quay để mang đến hiệu quả tốt nhất, còn Pháo có chiều sâu nội tâm để hóa thân thành Nhật Hạ, trong khi Văn Mai Hương khéo léo thể hiện một nhân vật tuy thô lỗ nhưng lại chiếm được cảm tình của khán giả. Theo Trấn Thành, trường hợp khó nhất là Vĩnh Đam. Nam đạo diễn đã phải tích cực "nạp pin" để tạo năng lượng cho đàn em khi thể hiện một người đàn ông trưởng thành, có gia đình và những góc khuất nội tâm.



Võ Phan Kim Khánh, Trần Doãn Hoàng góp mặt trong dự án Cảm ơn người đã thức cùng tôi Ảnh: NSX

Trấn Thành khẳng định anh không "chiếu cố" đàn em mà chọn vì họ phù hợp với nhân vật. Với vai trò đạo diễn, anh tự đặt ra thử thách phải là người "coaching", khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn từ những người mới để khán giả thấy bất ngờ, tránh được sự quen thuộc, nhàm chán. "Thành chỉ chọn người hợp vai, cũng không thể giao vai cho người không có tiềm năng hay không đủ năng lực để gánh vác vai diễn. Tôi tin, diễn viên cũng tin thì vai diễn mới thuyết phục", anh nói.

Theo đạo diễn Chung Chí Công, khi bắt tay thực hiện một sản phẩm, anh quan niệm lựa chọn những diễn viên phù hợp thay vì đặt nặng chuyện có nổi tiếng hay không, là người mới hay đã có kinh nghiệm. "Khi họ đến casting, tôi nhìn thấy ở họ có khoảng 50 - 70% giống với nhân vật, họ cho tôi niềm tin rằng mình và diễn viên có thể làm việc, tạo nên nhân vật. Nếu nhìn vào dàn diễn viên của Cảm ơn người đã thức cùng tôi, mặc dù các bạn là gương mặt mới của điện ảnh nhưng không phải là quá mới đối với khán giả đại chúng", anh chia sẻ.

Việc lựa chọn những gương mặt mới cho một tác phẩm điện ảnh được xem là hướng đi táo bạo, thử thách khả năng làm việc của đạo diễn, nhưng lại mở ra nhiều cơ hội mới cho tác phẩm nếu tận dụng thành công. Thực tế cho thấy ở thời điểm hiện tại, không ít phim Việt dù thiếu "ngôi sao phòng vé" vẫn có thể thắng tại rạp nếu xây dựng kịch bản tốt, cách kể chuyện thú vị, truyền thông đúng hướng... Hành trình chinh phục khán giả của Mưa đỏ được xem là một ví dụ điển hình bởi tác phẩm do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn quy tụ những gương mặt mới như Đỗ Nhật Hoàng, Nguyễn Hùng, Đình Khang… song nhờ câu chuyện thú vị, thời điểm ra mắt phù hợp nên doanh thu đã vượt hơn 700 tỉ đồng và tạo cơn sốt trong thời gian dài.

Cần nhìn nhận rằng cũng đã có không ít tác phẩm dù có sự góp mặt của những tên tuổi quen thuộc song doanh thu vẫn không mấy khả quan. Điều đó phần nào cho thấy khán giả hiện tại đã khắt khe hơn khi mua vé, đòi hỏi đạo diễn, nhà sản xuất cần tập trung vào chất lượng để tạo sự thu hút.