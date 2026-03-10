Những ứng cử viên sáng giá tại Oscar 2026

Oscar 2026 dự kiến diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) vào ngày 15.3 tới (theo giờ địa phương). Lễ trao giải năm nay tiếp tục được dẫn dắt bởi nghệ sĩ hài Conan O'Brien

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 sẽ diễn ra với màn vinh danh những tác phẩm, cá nhân, đội ngũ làm phim xuất sắc nhất năm qua ở 24 hạng mục. Giới phê bình cũng như khán giả yêu điện ảnh khắp thế giới đã và đang có những dự đoán riêng về chủ nhân của tượng vàng. Dưới đây là những cái tên đang được chú ý nhất trước thềm lễ trao giải điện ảnh được mong chờ nhất hành tinh.

Phim hay nhất: 'Sinners' hay 'One Battle After Another'?

Trong số 10 tác phẩm ghi tên trong bảng đề cử Phim hay nhất, tác phẩm hài - hành động One Battle After Another (ảnh trên) và phim kinh dị Sinners đang là cái tên được đánh giá cao hơn cả

One Battle After Another đã càn quét hàng loạt giải thưởng tiền Oscar. Cụ thể, tác phẩm có Leonardo DiCaprio đóng được chính Viện phim Mỹ liệt kê trong top 10 phim xuất sắc nhất 2025, nhận giải Phim hay nhất từ Hội đồng phê bình quốc gia. Dự án tâm huyết của đạo diễn Paul Thomas Anderson còn được vinh danh là Phim hay nhất ở Giải thưởng: Critics' Choice, Quả cầu vàng, BAFTA… Bộ phim nhận 94% độ "tươi" trên Rotten Tomatoes, mô tả tác phẩm là cuộc phiêu lưu hài hước hoành tráng tràn ngập những cảnh hành động ngoạn mục và là bộ phim giải trí nhất của Paul Thomas Anderson.

Nếu One Battle After Another nhận 13 đề cử ở Oscar năm nay thì Sinners đang lập kỷ lục với 16 đề cử. Tác phẩm do đạo diễn Ryan Coogler cầm trịch gây ấn tượng với màn trình diễn ngoạn mục của Michael B. Jordan trong vai cặp anh em sinh đôi vốn là tội phạm trở về quê hương và đối mặt với thế lực tà ác siêu nhiên. Tác phẩm cũng nhận "mưa lời khen" từ giới phê bình, được Hội đồng phê bình quốc gia và Viện phim Mỹ vinh danh là một trong những phim xuất sắc nhất năm qua. Sinners cũng nhận hàng loạt đề cử quan trọng tại các giải thưởng tiền Oscar song tỉ lệ chiến thắng lại lép vế so với One Battle After Another.

Ở một giải thưởng đầy những bất ngờ như Oscar, cả One Battle After Another lẫn Sinners được đánh giá là có khả năng chiến thắng sít sao. Nhà phê bình Adam White của Independent nhận định: "Phải nói thẳng rằng, One Battle After Another là bộ phim hay nhất năm 2025, nên có lẽ xứng đáng nhận giải". Tuy nhiên, cây viết này cũng cho biết sẽ chẳng mấy bất ngờ nếu Sinners là cái tên sẽ được vinh danh ở hạng mục này. Còn Marcus Jones của Indie Wire cho rằng bộ phim của Paul Thomas Anderson sẽ được xướng tên trong khi Scott Feinberg của The Hollywood Reporter lại xếp Sinners đầu bảng…

Đạo diễn xuất sắc nhất: Paul Thomas Anderson có nối dài chiến thắng?

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất là cuộc cạnh tranh giữa Paul Thomas Anderson (phim One Battle After Another) với những đạo diễn tài danh: Ryan Coogler (Sinners), Chloé Zhao (Hamnet ), Joachim Trier (Sentimental Value) và Josh Safdie (Marty Supreme). Đa số những bảng dự đoán từ The Hollywood Reporter, Independent, IndieWire… đều đặt niềm tin rằng nhà làm phim 56 tuổi này xứng đáng nhận chiếc tượng vàng danh giá với những gì đã thể hiện ở One Battle After Another. Trước đó, ông đã thắng hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất tại hàng loạt lễ trao giải danh giá: Quả cầu vàng, Critics' Choice Awards, BAFTA…

Nếu Paul Thomas Anderson không giành tượng vàng Oscar sau hơn chục lần bỏ lỡ, cái tên tiếp theo được giới mộ điệu chú ý không kém là Ryan Coogler. Trong trường hợp Coogler chiến thắng ở giải thưởng sắp tới, ông sẽ trở thành nhà làm phim da đen đầu tiên giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Đường đua khó đoán định

Đường đua này chứng kiến màn cạnh tranh của Leonardo DiCaprio (phim One Battle After Another), Timothée Chalamet (phim Marty Supreme), Michael B. Jordan (phim Sinners), Ethan Hawke (phim Blue Moon) và Wagner Moura (phim The Secret Agent). Trong đó, hai cái tên đang được nhắc đến nhiều hơn cả là Timothée Chalamet và Michael B. Jordan.

Cả hai ngôi sao này đều có chiến thắng ấn tượng trước thềm Oscar đồng thời giới quan sát, phê bình đều có những lý do hợp lý khi dự đoán 1 trong 2 là người chiến thắng. Nếu vai diễn trong Marty Supreme đưa Timothée Chalamet giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại Critics' Choice và Quả cầu vàng thì màn hóa thân thành cặp anh em sinh đôi trong Sinners giúp Michael B. Jordan được vinh danh ở hạng mục tương tự ở giải SAG. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng phát ngôn gây tranh cãi dữ dội của Timothée Chalamet gần đây có khả năng khiến anh vuột mất tượng vàng. Điều này gia tăng khả năng chiến thắng của Michael B. Jordan.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Jessie Buckley nắm chắc tượng vàng?

Tính đến thời điểm hiện tại, kịch bản Jessie Buckley sẽ là Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar được phần lớn giới phê bình, quan sát điện ảnh tin chắc sẽ xảy ra. Ngôi sao 8X nhận được sự tán dương nồng nhiệt qua màn trình diễn bùng nổ với vai người mẹ đầy đau khổ trong Hamnet do Chloé Zhao làm đạo diễn. Trong đó, David Fear của Rolling Stone nhận định rằng mọi người sẽ còn bàn tán về màn trình diễn của Jessie Buckley trong nhiều năm về sau nữa.

Trước khi dự Lễ trao giải Oscar 2026 với đề cử quan trọng, Jessie Buckley "càn quét" hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại hàng loạt lễ trao giải quan trọng: SAG, BAFTA, Critics' Choice Awards, Quả cầu vàng...

Ở những hạng mục khác như Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Teyana Taylor (One Battle After Another), Amy Madigan (Weapons), Wunmi Mosaku (Sinners) đang được đánh giá rất tiềm năng. Trong khi đó, Sean Penn (One Battle After Another), Delroy Lindo (Sinners), Stellan Skarsgård (Sentimental Value) là những cái tên hàng đầu cho chiếc cúp Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Ngoài ra, One Battle After Another được dự đoán nhiều khả năng thắng Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất. Còn Sinners là cái tên đang được đánh giá cao nhất ở đường đua Kịch bản gốc xuất sắc nhất. Với Phim quốc tế hay nhất, sự chú ý đang đổ dồn vào Sentimental Value (Na Uy), The Secret Agent (Brazil). Ngoài ra, KPop Demon Hunters được cho là sẽ có khả năng cao thắng Phim hoạt hình xuất sắc nhất…