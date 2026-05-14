Cuộc hôn nhân 38 năm của 'Forrest Gump' Tom Hanks

Thanh Chi
14/05/2026 06:17 GMT+7

Sau một lần đổ vỡ, Tom Hanks tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn bên Rita Wilson. Cặp sao Hollywood đã bên nhau khoảng 40 năm, giờ đây cùng trải qua chuỗi ngày bình yên ở tuổi xế chiều.

Từ bạn diễn thành bạn đời

Tom Hanks - Rita Wilson thời đóng Volunteers

Tài tử Tom Hanks và minh tinh Rita Wilson là một trong những đôi vợ chồng mẫu mực, viên mãn bậc nhất Hollywood. Hai nghệ sĩ tài năng này gặp gỡ lần đầu vào năm 1981, trên phim trường Bosom Buddies rồi nhanh chóng trở nên thân thiết và trở thành bạn của nhau. Thời điểm đó, sao phim Forrest Gump đang trong cuộc hôn nhân với người yêu thời đại học Samantha Lewes và có hai con. Năm 1985, tài tử ly thân với vợ đầu rồi hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 1987.

Cũng trong năm 1985, Tom Hanks và Rita Wilson tái hợp trên phim trường Volunteers. Sau này, tài tử Mỹ thừa nhận giữa họ dễ dàng có được sự ăn ý trước máy quay. "Rita và tôi chỉ nhìn nhau và... thế là xong. Tôi hỏi Rita liệu đó có phải là tình yêu đích thực của cô ấy không, và cô ấy không thể phủ nhận điều đó", ngôi sao đoạt giải Oscar thừa nhận trên GQ. Đến cuối năm 1986, cặp đôi công khai mối quan hệ khi lần đầu sánh đôi trên thảm đỏ buổi ra mắt phim Three Amigos.

Trải qua một lần đổ vỡ, Tom Hanks từng e ngại chuyện tái hôn, nhưng rồi tình yêu với Rita Wilson khiến tài tử thay đổi suy nghĩ

Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, bộ đôi nổi tiếng này tổ chức đám cưới vào tháng 4.1988. Tổ ấm của cặp sao phim Sleepless in Seattle thêm hạnh phúc khi họ lần lượt đón 2 con trai: Chet (sinh 1990) và Truman (sinh 1995). "Sự thành công trong mối quan hệ giữa chúng tôi là đúng thời điểm, sự trưởng thành và sẵn lòng xây dựng tương lai bền chặt cùng nhau", Tom Hanks chia sẻ trong cuộc trò chuyện với Oprah Winfrey.

Ông tâm sự thêm: "Tôi không phủ nhận rằng định mệnh đóng một phần quan trọng trong việc chúng tôi tìm thấy nhau, nhưng mối quan hệ của chúng tôi không phải là phép màu như những gì được thể hiện trên phim ảnh. Không phải là hôn nhân không bao giờ gặp khó khăn, nhưng cả hai chúng tôi đều biết rằng dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ luôn bên nhau và cùng nhau vượt qua tất cả".

Cặp sao luôn ủng hộ sự nghiệp, thành công của nhau, sánh bước bên nhau trong những sự kiện quan trọng trong đời

Suốt 38 năm hôn nhân, Tom Hanks - Rita Wilson vừa là bạn diễn, vừa là cộng sự đáng tin cậy, ủng hộ sự nghiệp riêng của nhau. Họ đã hợp tác trong loạt tác phẩm: Sleepless in Seattle, My Big Fat Greek Wedding, A Man Named Otto, Asteroid City… với vai trò diễn viên hoặc nhà sản xuất.

Cặp đôi cũng cùng nhau vượt qua nhiều biến cố trong cuộc sống, từ việc Wilson phải cắt bỏ, tái tạo ngực vì ung thư vú cho đến lúc họ cùng chống chọi với Covid-19 ở giai đoạn đầu đại dịch. Việc chăm sóc lẫn nhau trong những lúc yếu đuối, khó khăn nhất giúp hai người thêm thấu hiểu, yêu thương và trân trọng sự đồng hành của "nửa kia". Trên The New York Times, Rita Wilson nhắc đến giai đoạn chống chọi với bạo bệnh: "Tôi vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn xúc động trước sự chăm sóc mà chồng dành cho tôi... Ai mà ngờ điều đó lại khiến chúng tôi gắn bó hơn".

Tom Hanks - Rita Wilson bên các con. Wilson có mối quan hệ tốt với hai con riêng của chồng là diễn viên Colin (hiện 49 tuổi) và tác giả Elizabeth Anne Hanks (hiện 44 tuổi)

Bí quyết chung sống hạnh phúc suốt 38 năm

Nhắc về cuộc tình với Tom Hanks, Rita Wilson chia sẻ đây là người đàn ông đã luôn làm bà cười mỗi ngày trong suốt mấy chục năm qua. Trong cuộc phỏng vấn mới đây với People, nữ ca sĩ - diễn viên này tiết lộ một bí quyết giúp giữ lửa hạnh phúc của mình và bạn đời là sử dụng phòng tắm chung. "Đó là nơi bạn trút hết mọi thứ suốt một ngày dài", nghệ sĩ bộc bạch.

Mấy chục năm bên nhau, Tom Hanks luôn dành lời có cánh khi nhắc đến vợ, chia sẻ rằng giữa họ không có gì ngoài tình yêu

Rita Wilson cũng nhấn mạnh rằng điều quan trọng giúp họ gắn bó lâu dài chính là có những giá trị chung, tìm được tiếng nói chung để cùng trò chuyện, thay đổi vì nhau. Ngôi sao 70 tuổi nói thêm: "Chúng tôi không bao giờ đi ngủ khi đang giận nhau. Tôi hiểu về điều đó rất sớm và nghĩ rằng nó thực sự rất hay. Bạn sẽ không muốn thức dậy vào buổi sáng và vẫn còn cảm giác khó chịu với người kia. Vì vậy, bất kể vấn đề đó là gì, hãy giải quyết chúng trước khi đi ngủ".

Bạn đời của Tom Hanks cũng thừa nhận: "Sau 10 năm, 20 năm rồi 30 năm, bạn rất khác so với con người trước kia, về cả thể chất, tinh thần lẫn cảm xúc. Để duy trì cuộc hôn nhân lành mạnh, bạn phải cùng nhau trưởng thành, thay đổi, phát triển và hỗ trợ lẫn nhau". Ngôi sao phim Now and then bày tỏ: "Tôi vẫn nhìn chồng mình và vẫn thấy anh ấy như hồi chúng tôi ở độ tuổi 20. Nhưng đồng thời, tôi biết rằng chúng tôi không còn như xưa nữa và tôi rất biết ơn khoảng thời gian dài mà chúng tôi đã ở bên nhau".

Trong khi đó, Tom Hanks từng chia sẻ họ luôn dành tình yêu cho nhau, mỗi người đều trải qua những mất mát riêng, từ đó biết cách đồng hành, trưởng thành và trân trọng "nửa kia" hơn. Tài tử nói bà xã vừa là bạn đời, vừa là bạn thân, họ vẫn luôn trò chuyện say mê với nhau đến khuya như thời mới yêu.

Cặp sao Hollywood trong những khoảnh khắc bình dị, hạnh phúc đời thường

Tom Hanks - Rita Wilson trong dịp kỷ niệm 35 năm cưới. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc chia sẻ rằng "tình yêu là tất cả" với họ

Vợ chồng Tom Hanks tại sự kiện hồi tháng 4.2026. Qua hơn 40 năm yêu, họ vẫn bên nhau như hình với bóng

Tom Hanks sinh năm 1956 tại California (Mỹ), ông bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ cuối thập niên 1970. Tài tử được nhắc đến là một trong những ngôi sao Hollywood quen thuộc nhất với khán giả toàn cầu đồng thời được coi là một biểu tượng văn hóa Mỹ. Nam diễn viên kỳ cựu ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm: Philadelphia, Forrest Gump, Saving Private Ryan, Catch Me If You Can, The Terminal, The Post, Apollo 13, The Post

Đặc biệt, Tom Hanks là một trong hai diễn viên hiếm hoi giành tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hai năm liên tiếp (mùa giải 1994 và 1995) với Philadelphia Forrest Gump. Ngoài ra, nghệ sĩ còn thắng 4 giải Quả cầu vàng, 7 giải Emmy... Năm 2014, ông được Tổng thống Mỹ Obama trao tặng giải Kennedy Center Honors vì những đóng góp cho văn hóa Mỹ. Hiện tài tử vẫn tích cực tham gia loạt dự án phim ảnh mới.

Tom Hanks - Rita Wilson vừa là cộng sự ăn ý, vừa là bạn đời hoàn hảo trong mắt nhau

Rita Wilson bằng tuổi chồng, bà có hơn 50 năm theo đuổi nghệ thuật, gặt hái được thành công trong lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc. Nghệ sĩ kỳ cựu được biết đến qua nhiều bộ phim: Volunteers, Now and then, That Thing You Do!, Runaway Bride, It's Complicated… Mới đây nhất, ngôi sao kỳ cựu phát hành album Sound of a Woman.

Tom Hanks nổi đóa khi vợ bị fan xô ngã

Tài tử Tom Hanks đã nổi giận và văng tục khi vợ ông, nữ diễn viên Rita Wilson bị một fan cuồng xô suýt ngã.

