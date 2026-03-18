Michael B. Jordan: Từ Marvel, 'người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh' đến tượng vàng Oscar

Nhắc đến hành trình đi đến thành công, Michael B. Jordan bày tỏ rằng anh luôn tập trung làm việc chăm chỉ, không trông chờ vào sự may mắn hay cơ hội được trao sẵn. "Những gì thuộc về bạn thì sẽ là của bạn, bạn không thể lấy đi phước lành của người khác. Vì vậy, tôi chỉ đang đi trên con đường của mình, cố gắng tập trung hết sức. Tôi luôn khuyến khích các diễn viên và nghệ sĩ khác rằng dù ở lĩnh vực nào, bạn hãy ghi nhớ điều đó, hãy sống chân thành, trung thực và hãy cứ mơ lớn... Đó là cách tôi cố gắng sống", anh chia sẻ sau đêm trao giải