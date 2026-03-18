Michael B. Jordan: Từ Marvel, 'người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh' đến tượng vàng Oscar

Thắng Oscar ngay lần đầu đề cử
Michael B. Jordan vừa đoạt tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất kéo dài gần 30 năm
Vượt qua những tên tuổi lừng danh
Hollywood như: Leonardo DiCaprio, Wagner Moura, Ethan Hawke và Timothée Chalamet, Michael B. Jordan chiến thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar 2026. Ngôi sao 39 tuổi chinh phục tượng vàng danh giá nhờ vai diễn kép trong "siêu phẩm" kinh dị Sinners của đạo diễn Ryan Coogler. Ngoài tượng vàng cho Jordan, Sinners còn giành 3 chiến thắng khác: Kịch bản gốc xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Nhạc phim xuất sắc nhất.
Việc Michael B. Jordan thắng hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất ở Oscar năm nay được đánh giá là kết quả xứng đáng. Song cũng là bất ngờ đối với một số nhà phê bình, quan sát, nhất là khi cuộc đua nam chính của Oscar năm nay có Timothée Chalamet. "Chàng thơ" này vốn được không ít chuyên gia dự đoán sẽ ẵm tượng vàng với màn trình diễn xuất sắc trong
Marty Supreme
Michael B. Jordan dành giây phút huy hoàng trên sân khấu để vinh danh đoàn phim, gia đình và tri ân những diễn viên đã mở đường, khẳng định vị thế của cộng đồng nghệ sĩ da màu ở Hollywood. "Tôi đứng ở đây là nhờ những người đi trước: Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith… Cảm ơn tất cả mọi người trong khán phòng này và tất cả mọi người ở nhà vì đã ủng hộ tôi trong suốt sự nghiệp. Tôi cảm nhận được điều đó. Tôi biết mọi người muốn tôi thành công và tôi muốn làm được điều đó bởi vì quý vị đã đặt niềm tin vào tôi", anh chia sẻ
Sinners lấy bối cảnh vùng Mississippi (Mỹ) vào những năm 1930. Trong đó, Michael B. Jordan hóa thân thành Smoke - Stack, cặp anh em sinh đôi vốn là tội phạm trở về quê hương lập nghiệp và đối mặt với một thế lực tà ác siêu nhiên. Ngôi sao 8X khắc họa hai nhân vật có tính cách trái ngược. Trong khi người anh Smoke nghiêm túc, thực tế và thẳng thắn thì người em Stack lại vui vẻ, cởi mở và thu hút
Màn trình diễn của anh nhận "mưa lời khen" từ giới chuyên môn. Trong đó, một cây bút phê bình của
Rolling Stone đặt niềm tin nghệ sĩ sinh năm 1987 sẽ thắng Oscar năm nay. Nhà phê bình này cho rằng có những khoảnh khắc khi xem tài tử này thể hiện hai vai Smoke và Stack, khán giả phải tự nhắc nhở rằng họ không hề đang xem hai diễn viên khác nhau. "Trong bộ phim, Jordan mang đến không chỉ một mà nhiều màn trình diễn tuyệt vời", vị này đánh giá
Trước đó, Michael B. Jordan cùng
Sinners đã "càn quét" nhiều giải thưởng lớn nhỏ, trong đó có Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại SAG năm nay. Bộ phim cũng nhận hàng loạt đánh giá tích cực từ giới chuyên môn về tầm nhìn của Ryan Coogler, diễn xuất vượt trội của Michael B. Jordan cũng như kỹ thuật quay phim xuất sắc từ Autumn Durald Arkapaw. Trong đó, Peter Travers của ABC News đánh giá Sinners là tác phẩm hay nhất, táo bạo nhất của Ryan Coogler lẫn Michael B. Jordan từ trước đến nay Từ ngôi sao Marvel đến 'người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh'
Michael B. Jordan hoạt động nghệ thuật từ năm 1999. Trước khi chạm đến đỉnh cao sự nghiệp với
Sinners, anh đã sở hữu gia tài phim ảnh đáng nể ở Hollywood. Trong đó, nghệ sĩ đa tài này được nhiều khán giả toàn cầu biết đến với vai phản diện N'Jadaka trong bom tấn Black Panther (2018) của Vũ trụ điện ảnh Marvel. Tác phẩm thu về hơn 1,35 tỉ USD từ phòng vé toàn cầu, trở thành bộ phim thành công nhất của bộ đôi Michael B. Jordan - Ryan Coogler về mặt thương mại
Không chỉ có
Sinners hay Black Pather, Michael B. Jordan - Ryan Coogler còn cho thấy sự ăn ý qua các dự án khác như: Fruitvale Station (2013), Creed (2015)... 14 năm đồng hành trong sự nghiệp, họ từ hai người trẻ không có gì ngoài khát vọng, nỗ lực và đam mê dần trở thành tên tuổi lớn ở Hollywood, cùng nhau chạm đến đỉnh cao nghệ thuật
Bên cạnh những dự án chất lượng cùng Ryan Coogler, Michael B. Jordan còn ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm:
Friday Night Lights, Fahrenheit 451, Chronicle, Fantastic Four, Just Mercy… Ngoài ra, anh thử sức với vai trò đạo diễn, gây ấn tượng khi cầm trịch Creed III (2023) đồng thời làm nhà sản xuất của nhiều dự án phim ảnh khác
Michael B. Jordan còn là hình mẫu lý tưởng của nhiều khán giả nữ nhờ vẻ ngoài nam tính, rắn rỏi cùng chiều cao 1,83m. Năm 2020, tạp chí
People từng vinh danh tài tử này là Người đàn ông quyến rũ nhất hành tinh. Anh thành công xây dựng hình tượng người đàn ông đáng tin cậy qua những phát ngôn đề cao gia đình, tình thân và có những đóng góp cho cộng đồng người da màu, thúc đẩy tính đa dạng trong ngành điện ảnh
Michael B. Jordan vẫn là ngôi sao bình dị, gần gũi và chân thật trong mắt người hâm mộ dù vừa được tôn vinh ở đêm trao giải điện ảnh lớn nhất hành tinh. Rời sân khấu Oscar, anh không sa vào bữa tiệc ăn mừng hào nhoáng, cuồng nhiệt ở Hollwyood mà tự thưởng cho mình một phần ăn đơn giản tại cửa hàng burger bình dân, bên cạnh chiếc tượng vàng danh giá vừa giành được. Khoảnh khắc đối lập này đang được lan truyền rầm rộ, trở thành chủ đề gây bàn tán khắp cõi mạng
Nhắc đến hành trình đi đến thành công, Michael B. Jordan bày tỏ rằng anh luôn tập trung làm việc chăm chỉ, không trông chờ vào sự may mắn hay cơ hội được trao sẵn. "Những gì thuộc về bạn thì sẽ là của bạn, bạn không thể lấy đi phước lành của người khác. Vì vậy, tôi chỉ đang đi trên con đường của mình, cố gắng tập trung hết sức. Tôi luôn khuyến khích các diễn viên và nghệ sĩ khác rằng dù ở lĩnh vực nào, bạn hãy ghi nhớ điều đó, hãy sống chân thành, trung thực và hãy cứ mơ lớn... Đó là cách tôi cố gắng sống", anh chia sẻ sau đêm trao giải
Giờ đây, Michael B. Jordan lại trở về với cuộc sống kín tiếng và những dự án đầy đam mê. Tài tử dự kiến tái xuất màn ảnh rộng với bản remake của
The Thomas Crown Affair trong vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính
