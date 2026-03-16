Lý do tài tử Sean Penn thắng ở Oscar 2026 nhưng không lên nhận giải

Nam diễn viên Sean Penn thắng giải nhưng không xuất hiện trên sân khấu Oscar ẢNH: AFP

Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 vừa diễn ra sáng 16.3 (theo giờ Việt Nam), tài tử Sean Penn trở thành người chiến thắng hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong phim One Battle After Another. Tuy nhiên, ngôi sao 65 tuổi không có mặt trong giây phút được vinh danh, không trực tiếp lên sân khấu phát biểu nhận giải như nhiều đồng nghiệp khác. Hình ảnh của ông chỉ xuất hiện thoáng qua trên màn hình. Tài tử Kieran Culkin (người chiến thắng hạng mục này ở Oscar 2025) sau khi công bố kết quả đã nhận giải thay cho đàn anh. Culkin nửa đùa nửa thật: "Sean Penn không thể có mặt ở đây tối nay, hoặc không muốn, vì vậy tôi sẽ nhận giải thay mặt anh ấy".

Sự vắng mặt của Sean Penn làm dấy lên những cuộc bàn tán về lý do nghệ sĩ kỳ cựu lại bỏ lỡ lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh, nhất là khi còn có tên trong bảng đề cử. Theo nguồn tin giấu tên của tờ The New York Times, ông đã đến châu Âu từ vài ngày trước khi Lễ trao giải Oscar 2026 diễn ra. Theo kế hoạch của tài tử Mỹ cách đây ít ngày, ông muốn dành thời gian tại Ukraine thay vì ở Los Angeles để tham dự sự kiện toàn sao này. Nguồn tin không hé lộ dự định của Penn ở Ukraine cũng như lịch trình của ông. Họ cũng lưu ý rằng có khả năng lịch trình của nghệ sĩ U.70 đã được điều chỉnh. Trong khi đó, người đại diện của tài tử chưa đưa ra phản hồi.

Chiến thắng ở mùa giải mới nhất nâng số tượng vàng Oscar mà Sean Penn sở hữu lên 3 ẢNH: AFP

Chiến thắng ở Oscar 2026 đánh dấu lần thứ 3 Sean Penn chiến thắng giải thưởng của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ. Tượng đài điện ảnh này từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong phim Mystic River năm 2004 và Milk năm 2009. Ngôi sao điện ảnh Hollywood này cũng được đề cử Oscar cho các phim: Dead Man Walking (1995), Sweet and Lowdown (1999) và I Am Sam (2001).

Thành tích mới nhất cũng đưa diễn viên tài danh này sánh ngang với các huyền thoại điện ảnh: Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson, Meryl Streep và Ingrid Bergman. Những ngôi sao này cũng từng giành được ba giải Oscar trong sự nghiệp.

Ngoài giải nam phụ được trao cho Sean Penn, đoàn phim One Battle After Another còn giành chiến thắng ở 5 hạng mục khác, trong đó có Phim hay nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất ẢNH: REUTERS

Hôm 11.3, Variety đăng tải một bài viết với tiêu đề: "Sean Penn, Please Don't Skip the Oscars" (tạm dịch: Sean Penn, làm ơn đừng bỏ lỡ Oscar) sau khi nhận thấy tài tử này bỏ lỡ hai buổi lễ tiền Oscar quan trọng. Cụ thể, ông thắng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất ở cả giải SAG (Mỹ) và BAFTA (Anh) vừa diễn ra ít lâu nhưng đều vắng mặt ở cả hai sự kiện đáng chú ý này.

Theo trang tin kể trên, nhiều năm trở lại đây, những ứng cử viên còn sống và có đủ sức khỏe đều cố gắng tham dự lễ trao giải Oscar. Một trường hợp hiếm hoi khác vắng mặt tại Oscar là Anthony Hopkins. Tài tử gạo cội không thể dự mùa giải 2021 và nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất vì sức khỏe yếu trong khi sự kiện năm đó vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.