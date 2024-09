Tài tử Sean Penn lộ ảnh thân mật bên diễn viên kém 34 tuổi

Sean Penn đi chơi cùng Valeria Nicov ẢNH: BACKGRID

Theo Daily Mail, Sean Penn và Valeria Nicov bị chụp lại ảnh tình tứ trên phố khi cùng nhau hẹn hò ở Madrid (Tây Ban Nha) vào cuối tuần qua. Ngôi sao 64 tuổi và tình trẻ ăn mặc giản dị, dường như không thể rời mắt khỏi nhau. Cặp đôi liên tục cười nói, dành cho nhau những cử chỉ thân mật và "khóa môi" say đắm trên phố.



Được biết, tình mới của Sean Penn tròn 30 tuổi, cô là người mẫu, diễn viên người Moldova. Valeria Nicov nói được nhiều thứ tiếng, từng tham gia diễn xuất trong một số dự án nhỏ từ năm 2018. Người đẹp và tài tử phim Mystic River cách nhau 34 tuổi và Nicov còn trẻ hơn hai người con đã trưởng thành của nam diễn viên này.

Kể từ khi ly hôn diễn viên Leila George (kém 32 tuổi) vào năm 2022, Sean Penn tận hưởng cuộc sống tự do, thường xuyên bắt gặp bên những cô gái trẻ đẹp. Trước Valeria Nicov, chồng cũ của Madonna từng có quan hệ tình cảm với Olga Korotyayeva, Nathalie Kelley và nhiều người đẹp khác.

Sean Penn say đắm bên tình trẻ ẢNH: BACKGRID

Cặp đôi vô tư thể hiện tình cảm trên phố ẢNH: BACKGRID

Chỉ vài tháng trước, ông bày tỏ niềm hạnh phúc khi được độc thân. Ngôi sao Hollywood chia sẻ với tờ The New York Times hồi tháng 6.2024 rằng hiện mình muốn hẹn hò một cách thoải mái và tránh xa những đau khổ. "Tôi chỉ đang được tự do. Nếu tôi tiến vào một mối quan hệ, tôi vẫn sẽ được tự do… Tôi không nghĩ mình sẽ lại phải đau khổ vì chuyện tình cảm nữa", ngôi sao đoạt giải Oscar cho hay. Ông cũng bày tỏ rằng bản thân thích sự kịch tính trong tình yêu nhưng giờ đã có cảm nhận khác, ngay cả khi yêu ai đó điên cuồng thì những rắc rối không đáng có cũng khiến tài tử mất hết tình cảm.

Sean Penn cũng cho biết trong suốt cuộc đời mình, ông đã trải qua một số mối quan hệ thuộc dạng "điều đầu tiên tôi nhận thấy vào buổi sáng là tự hỏi tôi sẽ làm gì để họ hạnh phúc vào ngày hôm đó". Nam diễn viên bày tỏ thêm rằng điều này "hiếm khi được đáp lại".

Sean Penn tận hưởng cuộc sống tự do, thoải mái yêu đương sau nhiều đổ vỡ ẢNH: AFP

Sean Penn sinh năm 1960, được biết đến là một diễn viên, đạo diễn tiếng tăm ở Hollywood. Ngôi sao này lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với vai diễn phụ trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (1974) rồi từng bước ghi dấu ấn với loạt tác phẩm: Fast Times at Ridgemont High, Bad boys, At Close Range, Dead Man Walking, I am Sam… đồng thời đạo diễn một số bộ phim được giới phê bình đón nhận tích cực. Trong suốt sự nghiệp, tài tử đã xuất hiện trong hơn 50 bộ phim, giành được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có hai tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Mystic River (2003) và Milk (2008).

Không chỉ là diễn viên tài năng, Sean Penn còn được biết đến là một ngôi sao có tình trường phức tạp ở Hollywood. Ông từng có quan hệ tình cảm với hàng loạt người đẹp: Elizabeth McGovern, Jewel, Charlize Theron, Scarlett Johansson… đồng thời trải qua ba cuộc hôn nhân. Ngôi sao này kết hôn lần đầu với Madonna hồi 1985, mối quan hệ của họ từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới trước khi họ "đường ai nấy đi" sau 4 năm chung sống. Sau đó, nam diễn viên trải qua mối quan hệ đầy sóng gió, hết tan lại hợp với nữ diễn viên Robin Wright, có chung 2 con trước khi kết hôn năm 1996 rồi chính thức chia tay hồi 2010. Năm 2020, ông kết hôn với nữ diễn viên Leila George nhưng cũng sớm đổ vỡ sau hơn 1 năm chung sống.