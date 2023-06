Tài tử Sean Penn tình tứ bên bạn gái kém 20 tuổi

Sean Penn "khóa môi" tình mới trên phố BACKGRID

Trong loạt ảnh mới nhất được PageSix đăng tải hôm 8.6, Sean Penn và Olga Korotyayeva tay trong tay trên đường phố Rome, trao nhau những cử chỉ ngọt ngào khi tận hưởng kỳ nghỉ hai người ở Ý. Họ diện trang phục đơn giản, khỏe khoắn, cùng dạo phố, mua sắm. Cả hai thoải mái ôm hôn, dành những hành động thân mật cho đối phương ngay chốn đông người. Chuyến đi lãng mạn của cặp đôi diễn ra hơn 1 tuần sau khi họ bị phát hiện dành thời gian bên nhau ở Malibu, California (Mỹ). Tình mới của sao phim I am Sam là nữ diễn viên nổi tiếng người Ukraine, kém ông 20 tuổi.



Hiện hai nhân vật chính chưa lên tiếng về mối quan hệ của họ BACKGRID

Sean Penn hẹn hò Olga Korotyayeva sau gần hai năm tài tử kỳ cựu chia tay người vợ thứ ba Leila George. Trước đó, ngôi sao đoạt giải Oscar thừa nhận bản thân đã phá hỏng cuộc hôn nhân này. “Chúng tôi chỉ kết hôn được 1 năm nhưng trong suốt 5 năm bên nhau, tôi đã luôn bỏ bê cô ấy”. Ngôi sao Fast Time at Ridgemont High khẳng định mình chưa từng phản bội hay làm những chuyện có lỗi với vợ trẻ nhưng đã đặt rượu lên trên mối quan hệ của họ. Cả hai hẹn hò hồi 2016, về chung nhà vào tháng 7.2020 nhưng mỹ nhân người Úc đã đệ đơn ly hôn sau hơn một năm chung sống. Họ hoàn tất thủ tục pháp lý vào tháng 4.2022.

Sean Penn bên cạnh người vợ thứ ba - nữ diễn viên Leila George GETTY

Sean Penn sinh năm 1960, được biết đến là một diễn viên, đạo diễn tiếng tăm ở Hollywood. Ngôi sao này lần đầu xuất hiện trên màn ảnh với vai diễn phụ trong Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên (1974) rồi từng bước ghi dấu ấn với loạt tác phẩm: Fast Times at Ridgemont High, Bad boys, At Close Range, Dead Man Walking, I am Sam… đồng thời đạo diễn một số bộ phim được giới phê bình đón nhận tích cực. Trong suốt sự nghiệp, tài tử đã xuất hiện trong hơn 50 bộ phim, giành được nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có hai tượng vàng Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong Mystic River (2003) và Milk (2008).

Không chỉ là diễn viên tài năng, Sean Penn còn được biết đến là một ngôi sao có tình trường phức tạp ở Hollywood. Ông từng có quan hệ tình cảm với hàng loạt người đẹp: Elizabeth McGovern, Jewel, Charlize Theron, Scarlett Johansson… đồng thời trải qua ba cuộc hôn nhân. Ngôi sao này kết hôn lần đầu với Madonna hồi 1985, mối quan hệ của cả hai từng tiêu tốn không ít giấy mực của báo giới trước khi họ “đường ai nấy đi” sau 4 năm chung sống. Sau đó, nam diễn viên có mối quan hệ đầy sóng gió với nữ diễn viên Robin Wright, có chung 2 con trước khi kết hôn năm 1996 rồi chia tay hồi 2010. Gần đây nhất, ông kết hôn với nữ diễn viên Leila George kém 30 tuổi nhưng cũng sớm đổ vỡ.