Dương Tử Quỳnh được vinh danh trên Đại lộ Danh vọng Hollywood

Dương Tử Quỳnh được vinh danh bằng một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood hôm 18.2 Ảnh: Chụp màn hình

Theo The Straits Times, khoảnh khắc ngôi sao mang tên mình được hé lộ, Dương Tử Quỳnh không giấu được xúc động. Cô chia sẻ hành trình từ một cô gái châu Á bước vào ngành công nghiệp điện ảnh phương Tây vốn đầy rào cản chưa bao giờ dễ dàng. Theo nữ diễn viên, vinh dự này không chỉ dành cho riêng cô mà còn cho những ai từng tin tưởng, trao cơ hội và đồng hành cùng cô suốt chặng đường dài.

Dương Tử Quỳnh sinh năm 1962, khởi nghiệp từ điện ảnh Hồng Kông thập niên 1980 với các vai hành động táo bạo, tự mình thực hiện nhiều pha nguy hiểm. Thời điểm đó, hình ảnh một nữ diễn viên châu Á mạnh mẽ, độc lập trên màn ảnh lớn là điều chưa phổ biến. Cô dần khẳng định vị thế qua các tác phẩm như Ngọa hổ tàng long, Câu chuyện cảnh sát 3, Con nhà siêu giàu châu Á..., trước khi tạo nên cột mốc lịch sử với Everything Everywhere All At Once.

Năm 2023, Dương Tử Quỳnh trở thành phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc, một chiến thắng được xem là bước ngoặt cho đại diện châu Á tại Hollywood. Từ đó đến nay, cô liên tiếp xuất hiện trong các dự án lớn, đồng thời trở thành tiếng nói truyền cảm hứng cho phụ nữ và nghệ sĩ gốc Á trên toàn cầu.

Ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng vì thế không chỉ là sự ghi nhận cho một cá nhân, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng. Đó là minh chứng cho sự thay đổi của Hollywood trong cách nhìn nhận sự đa dạng văn hóa, cũng như hành trình bền bỉ của những nghệ sĩ vượt qua định kiến để khẳng định năng lực.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Dương Tử Quỳnh nhấn mạnh rằng cô từng nhiều lần tự hỏi liệu mình có "thuộc về" nơi này hay không. Tuy nhiên, chính niềm tin vào nghệ thuật và sự kiên trì đã giúp cô bước tiếp. Cô gửi lời cảm ơn gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ, những người đã góp phần làm nên hành trình đáng tự hào này.

Ở tuổi ngoài 60, Dương Tử Quỳnh vẫn hoạt động năng nổ, chứng minh rằng tuổi tác không phải rào cản của đam mê. Hình ảnh cô tươi cười bên ngôi sao khắc tên mình trên đại lộ nổi tiếng nhất thế giới trở thành khoảnh khắc mang tính biểu tượng: một phụ nữ châu Á đi qua nhiều giới hạn để chạm đến đỉnh cao sự nghiệp.