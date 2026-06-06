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Giải trí Phim

Vì sao 'Lầu chú Hỏa' không chọn dàn sao phòng vé?

Diệu Tú
Diệu Tú
06/06/2026 09:29 GMT+7

Thay vì quy tụ những gương mặt bảo chứng phòng vé, dự án điện ảnh 'Lầu chú Hỏa' đi theo hướng khác khi trao cơ hội cho những gương mặt trẻ, phù hợp với tinh thần và màu sắc riêng của bộ phim.

Chiều 5.6 tại TP.HCM, dự án phim kinh dị Lầu chú Hỏa tổ chức buổi ra mắt truyền thông và khán giả trước thềm phát hành. Đây là tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Hùng Trần, quy tụ các gương mặt trẻ như Trần Kỳ Anh, Nguyễn Minh Thời, Nguyễn Công Nương, Dũng Hà...

'Lầu chú Hỏa' - phim điện ảnh đầu tiên theo phong cách found footage tại Việt Nam

Lấy cảm hứng từ truyền thuyết đô thị về 'con ma nhà họ Hứa', bộ phim theo chân một nhóm streamer trẻ đột nhập vào căn biệt thự bỏ hoang gắn với nhiều lời đồn bí ẩn. Sự liều lĩnh của họ vô tình đánh thức một thế lực siêu nhiên bị phong ấn hơn một thế kỷ, kéo theo chuỗi biến cố kinh hoàng.

Đáng chú ý, Lầu chú Hỏa lựa chọn phong cách found footage (phim giả tư liệu), thể loại còn khá hiếm trên màn ảnh Việt. Thay vì sử dụng các góc máy điện ảnh truyền thống, câu chuyện được kể thông qua những hình ảnh ghi lại từ máy quay cầm tay, điện thoại và các thiết bị ghi hình của nhân vật. Việc xây dựng nhóm nhân vật là các streamer cũng giúp định dạng này trở nên hợp lý trong mạch truyện, đồng thời tạo cảm giác người xem đang trực tiếp theo dõi các sự kiện diễn ra bên trong căn biệt thự cổ.

Vì sao 'Lầu chú Hỏa' không chọn dàn sao phòng vé? - Ảnh 1.

Đạo diễn Hùng Trần (giữa) chia sẻ về quá trình thực hiện Lầu chú Hỏa tại buổi ra mắt phim

ẢNH: DIỆU TÚ

Chia sẻ tại sự kiện, đạo diễn Hùng Trần cho biết công tác tuyển chọn diễn viên chiếm phần lớn thời gian chuẩn bị dự án. Trong bối cảnh nhiều dự án kinh dị Việt thời gian gần đây quy tụ các ngôi sao phòng vé hoặc những gương mặt quen thuộc với khán giả, Lầu chú Hỏa lại chọn hướng đi khác khi đặt niềm tin vào một dàn diễn viên trẻ. Đạo diễn Hùng Trần cho rằng đây là lựa chọn phù hợp với tinh thần của dòng phim found footage, vốn đề cao cảm giác chân thực và sự nhập vai tự nhiên của nhân vật. "Tôi muốn làm khán giả cảm thấy sợ hãi vì nó chân thật", anh chia sẻ.

Dàn cast trẻ: Lạ mà quen

Không lựa chọn các ngôi sao phòng vé, nhưng Lầu chú Hỏa cũng không hoàn toàn đặt cược vào những gương mặt mới chưa có kinh nghiệm. Dàn diễn viên của phim phần lớn là những cái tên đã có quá trình hoạt động nghệ thuật và từng xuất hiện trong một số dự án điện ảnh song chưa sở hữu độ nhận diện quá lớn với công chúng.

Vì sao 'Lầu chú Hỏa' không chọn dàn sao phòng vé? - Ảnh 2.

Dàn diễn viên trẻ của Lầu chú Hỏa: Trương Huỳnh Như, Chi Bảo, Nguyễn Công Nương, Trần Kỳ Anh (từ trái sang phải)

ẢNH: DIỆU TÚ

Trần Kỳ Anh được biết đến qua series kinh dị Tiệm ăn của quỷ, đồng thời góp mặt trong phim ngắn Giấc mơ là ốc sên, tác phẩm từng tham gia tranh giải hạng mục phim ngắn tại Cannes Film Festival 2026. Trong khi đó, Nguyễn Minh Thời từng được khán giả biết đến qua MV Hongkong1 và góp mặt trong phim điện ảnh Chuyện ma gần nhà.

Bên cạnh các gương mặt trẻ, sự trở lại của Nguyễn Công Nương cũng thu hút sự chú ý. Người đẹp từng tham gia phim điện ảnh Quả tim máu của đạo diễn Victor Vũ, top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và gần như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật suốt 12 năm trước khi tái xuất với dự án điện ảnh này.

Dự án phim điện ảnh kinh dị Lầu chú Hỏa dự kiến khởi chiếu vào ngày 12.6 tại các cụm rạp trên toàn quốc.

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