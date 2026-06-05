Vì sao nhiều phim Việt đang thất thế ở phòng vé?

Trong khi phim Việt thất thế về doanh thu thì phim ngoại, đặc biệt là các thương hiệu hoạt hình và bom tấn mùa hè, tiếp tục chiếm ưu thế rõ rệt về doanh thu, suất chiếu lẫn hiệu ứng truyền thông. Bức tranh này cho thấy cuộc cạnh tranh ở rạp Việt ngày càng khốc liệt, và phim Việt không thể trông chờ vào lợi thế "sân nhà" nếu chất lượng, câu chuyện và chiến lược phát hành chưa đủ thuyết phục.

Ma xó được kỳ vọng là phim Việt có doanh thu bứt phá ẢNH: ĐPCC

Phim Việt thất thế trước 'bom tấn' ngoại

Nhìn vào số liệu những ngày đầu tháng 6 có thể thấy sự phân hóa rất rõ. Theo Box Office Vietnam, tính đến trưa 4.6, Ma xó bất ngờ vươn lên dẫn đầu doanh thu trong ngày với khoảng 2,2 tỉ đồng, bán gần 30.000 vé trên hơn 2.600 suất chiếu. Sau các suất chiếu sớm, phim đã thu hơn 3,1 tỉ đồng, tạo tín hiệu khả quan trước ngày khởi chiếu chính thức. Đây là điểm sáng hiếm hoi của phim Việt trong giai đoạn nhiều tác phẩm nội địa đang rơi vào trạng thái hụt hơi.

Trái lại, Ốc mượn hồn dù từng cán mốc hơn 10 tỉ đồng tính đến ngày 2.6, nhưng đà tăng đang chậm lại dù tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ là một trong những phim Việt gây chú ý ở phòng vé. Ngày 4.6, phim chỉ thu khoảng 120 triệu đồng dù vẫn còn khoảng 1.000 suất chiếu. Đáng chú ý hơn là trường hợp Một thời ta đã yêu. Sau khoảng 3 tuần phát hành, phim gần như chuẩn bị rút rạp, chỉ bán được 5 vé trong ngày 4.6, nâng tổng doanh thu lên khoảng 2 tỉ đồng. Với mặt bằng chi phí sản xuất, quảng bá và phát hành hiện nay, đây là kết quả rất thấp. Còn Anh Hùng, bộ phim có sự tham gia của Thái Hòa tính đến trưa 4.6, phim không bán được vé nào dù vẫn còn 7 suất chiếu.

Ốc mượn hồn là một trong những phim Việt gây chú ý trong tháng 6 ẢNH: ĐPCC

Trong khi nhiều phim Việt thất thế thì phim ngoại như Doraemon Movie 45 liên tục giữ vị trí số 1 trong nhiều ngày và đã thu hơn 166 tỉ đồng sau hai tuần phát hành. Trước đó, phim này từng chạm mốc 50 tỉ đồng chỉ sau ba ngày chiếu sớm và ngày đầu khởi chiếu. Một tác phẩm khác là Tạm biệt Gohan cũng tạo hiệu ứng tốt khi vượt 22 tỉ đồng, cho thấy phim ngoại không chỉ thắng nhờ thương hiệu, mà còn nhờ đánh trúng nhóm khán giả gia đình, trẻ em và giới trẻ trong mùa hè.

Sự chênh lệch này đặt ra câu hỏi: Vì sao phim Việt yếu thế ngay trên sân nhà? Trước hết, nhiều phim nội vẫn thiếu một "lý do đủ mạnh" để kéo khán giả ra rạp. Khi giá vé, thời gian và lựa chọn giải trí đều trở nên đắt đỏ hơn, khán giả không còn dễ dãi. Họ cần một câu chuyện đủ mới, cảm xúc đủ mạnh, hình ảnh đủ hấp dẫn hoặc ít nhất là một trải nghiệm điện ảnh xứng đáng. Nếu phim chỉ dựa vào đề tài quen, ngôi sao quen, cách kể quen không có gì hấp dẫn, rất khó cạnh tranh với những thương hiệu quốc tế đã có sẵn lượng khán giả trung thành.

Có thể thấy, chất lượng kịch bản vẫn là điểm nghẽn lớn. Một số phim Việt gần đây bị nhận xét lỏng lẻo, thiếu chiều sâu, thông điệp chưa thuyết phục. Có phim tạo được vài trích đoạn gây chú ý trên mạng xã hội, nhưng lại viral theo hướng tiêu cực. Trong thời đại mạng xã hội, một cảnh gây tranh cãi có thể giúp phim được nhắc tên, nhưng không phải là yếu tố bảo đảm bán vé. Ngược lại, nếu phản ứng ban đầu nghiêng về chê bai, hiệu ứng truyền miệng có thể khiến doanh thu lao dốc rất nhanh.

Ngoài ra chiến lược phát hành của phim Việt còn nhiều rủi ro. Việc nhiều phim cùng chen chân vào một thời điểm, trong khi phía trước là mùa bom tấn ngoại, khiến thị trường trở nên chật chội. Những phim không có điểm nhấn rõ ràng dễ bị đẩy xuống các khung giờ xấu, mất suất chiếu, rồi rơi vào vòng luẩn quẩn: ít người xem nên ít suất chiếu, ít suất chiếu lại càng khó có doanh thu. Trong khi đó, phim ngoại thường bước vào rạp với lợi thế truyền thông toàn cầu, hình ảnh chỉn chu, thương hiệu mạnh và khả năng huy động khán giả gia đình.

Tuy vậy, sự bứt lên của Ma xó cũng cho thấy phim Việt không phải không còn cơ hội. Khán giả vẫn sẵn sàng mua vé cho phim nội nếu tác phẩm có đề tài đủ hấp dẫn, biết khai thác chất liệu văn hóa gần gũi và tạo được cảm giác tò mò. Dòng kinh dị dân gian từng nhiều lần chứng minh sức sống ở phòng vé Việt, bởi nó vừa có yếu tố giải trí, vừa chạm vào những nỗi sợ quen thuộc trong đời sống bản địa.

Vấn đề là phim Việt không thể chỉ trông vào vài hiện tượng đơn lẻ. Sân nhà ngày càng không còn là vùng an toàn. Khi phim ngoại thắng lớn, đó không chỉ là câu chuyện về sức mạnh của bom tấn, mà còn là lời nhắc phim Việt phải tự nâng chuẩn. Khán giả đã thay đổi: họ chọn lọc hơn, thực tế hơn và sòng phẳng hơn. Một bộ phim Việt muốn sống được ở rạp hôm nay không chỉ cần ra đúng thời điểm, có ngôi sao hay đề tài hấp dẫn, mà phải đủ trình để giữ chân khán giả kéo theo hiệu ứng lan truyền rằng phim này đáng xem.