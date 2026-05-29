Đa dạng phim Việt ra mắt trong tháng 6

Theo thông tin được công bố, 4 dự án có màu sắc riêng và khai thác những đề tài khác nhau, mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn.

Ốc mượn hồn đánh dấu sự trở lại của Tiểu Vy sau vai chính trong phim Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành ẢNH: ĐPCC

Trong đó, Ma xó tiếp cận đề tài kinh dị từ góc nhìn đời sống, phản ánh bi kịch gia đình, sự bế tắc và tuyệt vọng của con người khi bị đẩy đến đường cùng. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Lê Khánh, Hạnh Thúy, Avin Lu, Tín Nguyễn... Lầu chú Hỏa lấy cảm hứng từ những giai thoại xoay quanh gia tộc Hứa Bổn Hỏa - một trong những gia đình giàu có bậc nhất Chợ Lớn đầu thế kỷ 20. Không có "ngôi sao phòng vé", song Lầu chú Hỏa được kỳ vọng mang đến sự mới mẻ thông qua phong cách của một đạo diễn trẻ (từng tham gia cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese mùa 1, năm 2024) cùng dàn diễn viên như Trần Kỳ Anh, Nguyễn Minh Thời, Nguyễn Công Nương…

Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ khiến nhiều người tò mò khi đánh dấu sự trở lại của hoa hậu Tiểu Vy sau thành công của Bộ tứ báo thủ. Ngoài ra, phim còn quy tụ những gương mặt quen thuộc như Quốc Trường,

Anh Phạm… cùng những nhân tố mới như nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, Yên Đan… Chọn khai thác đề tài hôn nhân với nhiều tình tiết kịch tính, phim còn gây tò mò khi "vén màn" những góc khuất trong môi trường showbiz.

Trong khi đó, sức hút của Mesdames Thanh Sắc cũng không hề kém cạnh khi quy tụ dàn sao như Thanh Hằng, Hồng Ánh, Lương Thế Thành… Lấy cảm hứng từ một sự kiện có thật ở Sài Gòn xưa, tác phẩm không chỉ dừng lại ở khai thác một mối quan hệ tay ba đơn thuần, mà còn mở ra bức tranh về một xã hội khắc nghiệt, nơi mỗi lựa chọn đều phải trả giá.

Bên cạnh sự trở lại của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ hay Thắng Vũ, 2 tác phẩm còn lại là màn chào sân của những gương mặt mới. Chính điều này tạo nên sự đa dạng cho các dự án phim Việt ra mắt tháng 6.2026. Ông Nguyễn Khánh Dương, đại diện Box Office Vietnam, chia sẻ: "Tôi nhận thấy khán giả VN rất yêu thích các tác phẩm Việt, dù phải thừa nhận rằng đôi khi những tác phẩm nước ngoài đi trước chúng ta nhiều. Người Việt luôn dành tình cảm lớn cho các tác phẩm nội địa bởi sự gần gũi".

Khi nói thêm về cơ hội của phim kinh dị khi thời gian gần đây, nhiều tác phẩm như Quỷ nhập tràng 2, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng hay Heo năm móng vượt doanh thu trăm tỉ đồng, phía Box Office Vietnam nhận định đặc thù của dòng phim này luôn có chi phí sản xuất ở mức không quá cao, và nếu đánh đúng cảm xúc của người xem sẽ mang lại doanh thu tốt. "Do vậy, cũng không ngạc nhiên khi các nhà làm phim Việt lựa chọn kinh dị làm chủ đề để kể câu chuyện của mình. Tôi nghĩ khán giả vẫn còn muốn ra rạp để xem phim kinh dị", ông Nguyễn Khánh Dương chia sẻ.