Nghệ sĩ gốc Việt ghi dấu ấn trong dự án '100 nghệ sĩ đương đại châu Âu'

Cùng thời điểm, anh cũng được lựa chọn tham gia dự án "100 Artists of Europe" (100 nghệ sĩ đương đại châu Âu) do Culturale Lab khởi xướng, dự án tôn vinh các gương mặt nghệ thuật tiêu biểu đang hoạt động tại châu lục này.

Zolly Zoner (tên thật Nguyễn Hữu Anh, sinh năm 1991) là nghệ sĩ hoạt động đa lĩnh vực, bao gồm thiết kế thời trang, hội họa và nhiếp ảnh. Sinh ra tại Hà Nội, trưởng thành trong môi trường văn hóa Á Đông, anh lựa chọn Berlin làm nơi sinh sống và sáng tác, theo đuổi con đường nghệ thuật mang tính giao thoa giữa truyền thống phương Đông và tinh thần hiện đại, tự do của châu Âu.

Zolly Zoner bên một tác phẩm của mình Ảnh: MA DANIEL

Theo USA News, các sáng tác của Zolly Zoner được ví như một "cây cầu thị giác" kết nối di sản văn hóa VN với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại toàn cầu. Thông qua thực hành đa ngành, anh khai thác các chủ đề về bản sắc, tính nhân văn và trách nhiệm môi trường, những vấn đề đang được cộng đồng nghệ thuật quốc tế quan tâm.

Zolly Zoner chia sẻ: "Được một đơn vị có uy tín và có nhiều dự án tầm cỡ quốc tế như vậy phê duyệt cũng như khen ngợi, tôn trọng các tác phẩm, "những đứa con tinh thần" của tôi là một vinh dự lớn. Đối với tôi, việc được giới thiệu trong ấn phẩm tuyển chọn này là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, cho phép tôi giới thiệu sự kết hợp độc đáo giữa phong cách phương Đông và châu Âu của mình, sự tự hào về niềm đam mê nghệ thuật của người Việt, máu đỏ da vàng, đến với khán giả quốc tế. Dự án này cung cấp một sân khấu toàn cầu để tôi truyền tải thông điệp của mình về bảo vệ môi trường và nuôi sống ngọn lửa tình yêu nghệ thuật. Tôi cũng muốn thể hiện trong các tác phẩm của mình phong cách một nghệ sĩ có thể thể hiện nhiều bản sắc hay văn hóa khác nhau, trong khi vẫn duy trì được giọng nói cá nhân, riêng biệt, và bản sắc của một người Việt. Hy vọng sẽ được mọi người đón nhận".

Việc góp mặt trong dự án 100 Artists of Europe đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình sáng tạo quốc tế của Zolly Zoner. Dự án giới thiệu anh như một nghệ sĩ gốc Việt đang làm việc tại Đức, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, đồng thời theo đuổi hội họa và nhiếp ảnh như những thực hành bổ trợ.

Bên cạnh đó, Zolly Zoner còn được lựa chọn tham gia dự án sách nghệ thuật toàn cầu "World Art Collection", quy tụ hơn 5.000 nghệ sĩ quốc tế, trong đó anh được xếp Top 10 nghệ sĩ nổi bật, ở vị trí thứ 6. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn, mà còn mở ra cơ hội để tiếng nói của một nghệ sĩ gốc Việt hòa vào dòng chảy nghệ thuật đương đại thế giới, khẳng định khả năng dung hòa nhiều bản sắc văn hóa trong một hành trình sáng tạo không biên giới.