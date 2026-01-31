Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Nghệ sĩ gốc Việt ghi dấu ấn trong dự án '100 nghệ sĩ đương đại châu Âu'

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
31/01/2026 07:40 GMT+7

Nhà thiết kế - nghệ sĩ gốc Việt Zolly Zoner, hiện sống và làm việc tại Berlin (Đức), vừa được trang USA News giới thiệu trong bài viết chân dung về hành trình sáng tạo đa ngành.

Cùng thời điểm, anh cũng được lựa chọn tham gia dự án "100 Artists of Europe" (100 nghệ sĩ đương đại châu Âu) do Culturale Lab khởi xướng, dự án tôn vinh các gương mặt nghệ thuật tiêu biểu đang hoạt động tại châu lục này.

Zolly Zoner (tên thật Nguyễn Hữu Anh, sinh năm 1991) là nghệ sĩ hoạt động đa lĩnh vực, bao gồm thiết kế thời trang, hội họa và nhiếp ảnh. Sinh ra tại Hà Nội, trưởng thành trong môi trường văn hóa Á Đông, anh lựa chọn Berlin làm nơi sinh sống và sáng tác, theo đuổi con đường nghệ thuật mang tính giao thoa giữa truyền thống phương Đông và tinh thần hiện đại, tự do của châu Âu.

Zolly Zoner tỏa sáng trong dự án 100 nghệ sĩ đương đại châu Âu năm 2026 - Ảnh 1.

Zolly Zoner bên một tác phẩm của mình

Ảnh: MA DANIEL

Theo USA News, các sáng tác của Zolly Zoner được ví như một "cây cầu thị giác" kết nối di sản văn hóa VN với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại toàn cầu. Thông qua thực hành đa ngành, anh khai thác các chủ đề về bản sắc, tính nhân văn và trách nhiệm môi trường, những vấn đề đang được cộng đồng nghệ thuật quốc tế quan tâm.

Zolly Zoner chia sẻ: "Được một đơn vị có uy tín và có nhiều dự án tầm cỡ quốc tế như vậy phê duyệt cũng như khen ngợi, tôn trọng các tác phẩm, "những đứa con tinh thần" của tôi là một vinh dự lớn. Đối với tôi, việc được giới thiệu trong ấn phẩm tuyển chọn này là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, cho phép tôi giới thiệu sự kết hợp độc đáo giữa phong cách phương Đông và châu Âu của mình, sự tự hào về niềm đam mê nghệ thuật của người Việt, máu đỏ da vàng, đến với khán giả quốc tế. Dự án này cung cấp một sân khấu toàn cầu để tôi truyền tải thông điệp của mình về bảo vệ môi trường và nuôi sống ngọn lửa tình yêu nghệ thuật. Tôi cũng muốn thể hiện trong các tác phẩm của mình phong cách một nghệ sĩ có thể thể hiện nhiều bản sắc hay văn hóa khác nhau, trong khi vẫn duy trì được giọng nói cá nhân, riêng biệt, và bản sắc của một người Việt. Hy vọng sẽ được mọi người đón nhận".

Việc góp mặt trong dự án 100 Artists of Europe đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình sáng tạo quốc tế của Zolly Zoner. Dự án giới thiệu anh như một nghệ sĩ gốc Việt đang làm việc tại Đức, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, đồng thời theo đuổi hội họa và nhiếp ảnh như những thực hành bổ trợ.

Bên cạnh đó, Zolly Zoner còn được lựa chọn tham gia dự án sách nghệ thuật toàn cầu "World Art Collection", quy tụ hơn 5.000 nghệ sĩ quốc tế, trong đó anh được xếp Top 10 nghệ sĩ nổi bật, ở vị trí thứ 6. Đây không chỉ là sự ghi nhận về chuyên môn, mà còn mở ra cơ hội để tiếng nói của một nghệ sĩ gốc Việt hòa vào dòng chảy nghệ thuật đương đại thế giới, khẳng định khả năng dung hòa nhiều bản sắc văn hóa trong một hành trình sáng tạo không biên giới.

Tin liên quan

4 nghệ sĩ gốc Việt góp mặt trong ‘siêu phẩm’ hoạt hình của Disney

4 nghệ sĩ gốc Việt góp mặt trong ‘siêu phẩm’ hoạt hình của Disney

Kelly Marie Trần, Thalia Trần, Patti Harrison và Quí Nguyễn là những gương mặt gốc Việt góp mặt trong đoàn phim Raya và Rồng thần cuối cùng - tác phẩm hoạt hình mới nhất của Walt Disney.

Nghệ sĩ gốc Việt lan tỏa sự tử tế thông qua nghệ thuật và ngôn từ

Nghệ sĩ gốc Việt Dorothée Hannequin lần đầu biểu diễn tại Việt Nam

Khám phá thêm chủ đề

Zolly Zoner USA News Phương đông Culturale Lab
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận