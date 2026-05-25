Mono đến Huế hát miễn phí phục vụ khán giả

Chiều 25.5, Ban tổ chức (BTC) Festival Huế 2026 đã họp báo công bố Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026, diễn ra từ ngày 13 - 19.6 trong khuôn khổ Festival.

Năm nay, BTC chọn sân khấu bên bờ sông Hương, trước Bia Quốc Học Huế, làm địa điểm tổ chức. Đây cũng là lần đầu tiên không gian này được đưa vào Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế, nhằm tạo nên một điểm hẹn nghệ thuật đương đại mới mẻ, sáng tạo và giàu tính nhân văn.



Theo BTC, với thiết kế mở, chương trình hướng đến cộng đồng, phục vụ miễn phí người dân và du khách. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm nhấn của lễ hội mùa hạ, quy tụ nhiều nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật đẳng cấp.

Tuần lễ âm nhạc năm nay có sự tham gia của 8 đoàn nghệ thuật truyền thống lẫn đương đại hàng đầu đến từ Pháp, Tây Ban Nha, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam.

Mono không nhận cát sê để phục vụ khán giả cố đô

Ngoài âm nhạc, khán giả còn được thưởng thức sự giao thoa của múa, flamenco, vũ đạo và thời trang qua phần trình diễn của nhiều nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế như: Vũ đoàn Hervé Koubi (Pháp), nhóm nhạc OJOS (Pháp), nhóm nhạc Flamenco LAS MIGAS (Tây Ban Nha), ca sĩ Mỹ Anh (Việt Nam) & Matthew Ifield (Úc), nghệ sĩ J-POP Kawanishi Natsuki (Nhật Bản), nhóm K-Culture Friends in Chungnam (Hàn Quốc)... cùng ca sĩ Mono, Nguyễn Đình Tuấn Dũng.

Đặc biệt, đêm nhạc Trịnh Công Sơn (vào 14.6) sẽ quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng như Võ Hạ Trâm, Quốc Thiên, Bùi Lan Hương cùng các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế.

Các đêm diễn sẽ bắt đầu lúc 20 giờ hằng ngày. Trong đó, đêm khai mạc 13.6 hứa hẹn mở màn sôi động với sự góp mặt của Kawanishi Natsuki, vũ đoàn Park Sang-Yong Yung, nhóm K-Culture Friends in Chungnam và Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế. Đêm bế mạc 18.6 được kỳ vọng sẽ bùng nổ với nguồn năng lượng trẻ trung từ Mono. Đáng chú ý, theo ban tổ chức, nam ca sĩ nhận lời tham gia chương trình vì tình cảm dành cho Huế, không nhận cát sê để phục vụ khán giả yêu âm nhạc tại cố đô.

BTC khẳng định, Tuần lễ Âm nhạc quốc tế Huế 2026 không chỉ là ngày hội giao lưu văn hóa nghệ thuật, mà còn là bước tiến quan trọng trên hành trình xây dựng Huế trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Thông qua âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh xứ Huế thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời tạo thêm động lực cho du lịch và phát triển kinh tế - xã hội bền vững dựa trên giá trị di sản.