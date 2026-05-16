Làm sao để kéo khán giả ra rạp với phim Việt?

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM và sự hỗ trợ của Sở VH-TT TP.HCM, hướng đến việc tìm kiếm, giới thiệu những tài năng nổi bật, đưa các tác phẩm phim ngắn đến gần hơn với công chúng, đồng thời nuôi dưỡng và lan tỏa niềm đam mê sáng tạo điện ảnh trong giới trẻ.

Chia sẻ tại chương trình, Hồng Ánh cho rằng điều điện ảnh Việt còn thiếu chính là một hệ sinh thái phát triển bền vững và đồng đều ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Theo nữ diễn viên, một nền điện ảnh mạnh không chỉ cần đạo diễn hay diễn viên giỏi mà còn phải có sự phát triển đồng bộ của nhiều lĩnh vực như mỹ thuật, âm thanh, quay phim, đào tạo sản xuất cũng như xây dựng lực lượng khán giả ổn định.

Theo Hồng Ánh, điện ảnh Việt cần một hệ sinh thái phát triển đồng đều từ nhân lực, đào tạo đến lực lượng khán giả Ảnh: NHẬT THỊNH

Dẫu vậy, Hồng Ánh vẫn nhìn thấy nhiều tín hiệu tích cực trong vài năm trở lại đây và dùng từ "hy vọng" khi nói về thị trường trong nước. Nữ đạo diễn nhận định điện ảnh Việt ngày càng xuất hiện nhiều câu chuyện và đề tài đa dạng hơn, đặc biệt đến từ các nhà làm phim trẻ. Theo cô, đây là điều tạo nên hy vọng cho tương lai của thị trường phim Việt.

Nữ diễn viên phim Tài chia sẻ dù tuổi đời còn trẻ hay đã lớn tuổi thì quá trình trải nghiệm, quan sát con người và cuộc sống vẫn là điều rất quan trọng đối với người làm phim. “Người trẻ cần nhiều thời gian hơn và cần một môi trường để có cơ hội được cọ xát thực tế”, cô bày tỏ.

Nói về quan niệm “phim có ngôi sao sẽ thành công”, nữ đạo diễn cho rằng công thức này không hoàn toàn đúng. Theo cô, điều quyết định vẫn nằm ở câu chuyện và cách bộ phim chạm tới cảm xúc khán giả.

“Cuối cùng vẫn là câu chuyện kịch bản của bạn như thế nào, có chạm được đến số đông người xem hay không”, Hồng Ánh nói. Cô cho rằng dù là ngôi sao nổi tiếng hay diễn viên mới, điều quan trọng nhất vẫn là khả năng truyền tải nhân vật để khán giả tin vào câu chuyện trên màn ảnh.

Hồng Ánh: Khán giả đến vì tò mò nhưng ở lại vì cảm xúc

Khi được hỏi làm sao để khán giả ra rạp mua vé không chỉ vì tò mò mà trở thành một thói quen văn hóa, Hồng Ánh cho rằng hiệu ứng truyền thông là điều tất yếu của thị trường điện ảnh hiện nay.

Theo nữ diễn viên, chiến dịch quảng bá luôn đóng vai trò quan trọng vì nếu một bộ phim không được giới thiệu rộng rãi thì khán giả khó có cơ hội tiếp cận. Tuy nhiên, điều quyết định việc khán giả có quay lại xem phim hay chia sẻ bộ phim với người khác hay không vẫn nằm ở chất lượng câu chuyện.

“Tôi nghĩ khán giả có thể đến rạp vì sự tò mò, vì hiệu ứng truyền thông. Nhưng để họ quay lại xem lần hai hay lan tỏa bộ phim đó thì cuối cùng vẫn là câu chuyện”, cô chia sẻ.

“Hãy tranh thủ bất kỳ cơ hội nào, bất kỳ cuộc thi nào. Nếu bạn có câu chuyện và tin mình làm tốt thì hãy mạnh dạn tham gia”, Hồng Ánh nhắn gửi các bạn trẻ yêu điện ảnh Ảnh: NHẬT THỊNH

Hồng Ánh cho rằng khán giả trẻ hiện nay rất nhạy cảm với những tác phẩm mang tính thể nghiệm, các vấn đề mới của xã hội nhưng đồng thời họ cũng đồng cảm với những câu chuyện chân thật, giúp kết nối cảm xúc. Theo cô, chính sự đồng cảm này mới tạo nên sức sống lâu dài cho một bộ phim.

Nữ đạo diễn nhận định người trẻ ngày nay muốn nhìn thấy bản thân mình trên màn ảnh, từ cảm giác cô đơn, khoảng cách thế hệ cho đến những áp lực trong thời đại công nghệ, vấn đề tâm lý hay sức khỏe tinh thần. Đây là những đề tài dễ khiến khán giả trẻ cảm thấy được chia sẻ và đồng hành.

Bên cạnh đó, Hồng Ánh cũng đánh giá những bộ phim về lịch sử hay các thế hệ đi trước vẫn có khả năng thu hút công chúng nếu tạo được sự kết nối cảm xúc và tinh thần yêu nước. Theo nữ diễn viên, để điện ảnh phát triển bền vững thì không thể chỉ dựa vào thế hệ đi trước hay hoàn toàn thuộc về người trẻ, mà cần sự cộng hưởng giữa nhiều thế hệ làm nghề.

Hồng Ánh cho biết cô từng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của điện ảnh Việt, từ thời phim nhà nước đầu tư đến thị trường phim thương mại hiện nay. Đồng thời, cô cũng từng tham gia các dự án đầu tay của nhiều đạo diễn trẻ. Theo cô, sự kết nối giữa những người đi trước và lớp làm phim kế cận, cùng sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý và các đơn vị đào tạo, sẽ góp phần tạo nên nền điện ảnh khỏe mạnh hơn trong tương lai.

“Bất kể đó là một bộ phim được đầu tư kinh phí lớn hay một phim độc lập, nếu chạm được đến trái tim của nhiều khán giả thì đó sẽ là một bộ phim doanh thu cao”, cô chia sẻ.

Hồng Ánh sẽ đảm nhận vai trò giám khảo tại Vietnamese. Đây là sân chơi chuyên nghiệp cho những tiếng nói điện ảnh trẻ, nơi các nhà làm phim, biên kịch và người sáng tạo nội dung có cơ hội kể câu chuyện của riêng mình bằng ngôn ngữ điện ảnh.