Phim ngắn của Vietnamese sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Chiều 16.5, tại Trường đại học Văn Lang (TP.HCM), Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) thực hiện, với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM và Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức thực hiện tọa đàm điện ảnh với chủ đề Vai trò nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt, quy tụ nhiều khách mời uy tín trong lĩnh vực điện ảnh như tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục điện ảnh Việt Nam; ông Lê Văn Thái - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM; đạo diễn Hàm Trần; diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh cùng đạo diễn - nhà sản xuất Nguyễn Quang Dũng.

Mở 'cánh cửa' cho phim ngắn Việt đến gần hơn với quốc tế

Tại tọa đàm, Tiến sĩ Ngô Phương Lan tiết lộ tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026, ban tổ chức sẽ lựa chọn một chùm phim ngắn từ mùa 2 của cuộc thi Vietnamese để trình chiếu trong khuôn khổ liên hoan phim.

“Hiện Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đang phát triển theo bốn trụ cột gồm: trao giải cho các tác phẩm xuất sắc, tôn vinh di sản điện ảnh, phát hiện - đào tạo tài năng trẻ và phát triển thị trường điện ảnh.”, bà chia sẻ. Theo Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng nhằm hỗ trợ tài năng trẻ và thúc đẩy điện ảnh Việt hội nhập. Bà hy vọng đây sẽ là cơ hội để phim Việt không chỉ phát triển trong nước mà còn tiến xa hơn ở thị trường quốc tế.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ tại tọa đàm về vai trò của các sân chơi điện ảnh trong việc phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ Ảnh: NHẬT THỊNH

Từ kinh nghiệm tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng trong những năm qua, tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết điều đáng mừng là khán giả ngày càng cởi mở hơn với nhiều dòng phim khác nhau, kể cả những tác phẩm từng được xem là “khó xem”. “Qua từng mùa liên hoan phim, tôi nhận thấy khả năng cảm thụ điện ảnh của khán giả đã thay đổi rõ rệt. Những bộ phim nghệ thuật, phim độc lập hay các tác phẩm châu Á từng khá kén người xem nay cũng bắt đầu thu hút đông đảo khán giả hơn”, bà cho hay.

Điện ảnh Việt cần phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ

Bên cạnh câu chuyện liên hoan phim, tiến sĩ Ngô Phương Lan cho rằng điện ảnh Việt Nam hiện nay đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng vẫn thiếu sự phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ một cách bài bản. “Điện ảnh có nhiều yếu tố để phát triển như kinh phí, chính sách hay thị trường. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Điều điện ảnh Việt Nam đang cần nhất lúc này là phát hiện và nuôi dưỡng được những tài năng trẻ”, bà nhấn mạnh.

Theo bà, năm 2025 đánh dấu nhiều bước tiến đáng chú ý của điện ảnh Việt khi thị phần phim Việt tăng trưởng mạnh, thậm chí vượt mốc 60%, trong khi phim Hollywood giảm xuống dưới 20%. “Đó là điều rất bất ngờ. Nó cho thấy điện ảnh Việt đã tích lũy đủ về lượng để bắt đầu tạo ra thay đổi về chất”, bà nhận định.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cho rằng để duy trì đà phát triển bền vững, điện ảnh Việt không thể chỉ dựa vào những yếu tố thời điểm hay hiệu ứng nhất thời, mà cần tiếp tục đầu tư vào chất lượng tác phẩm và xây dựng thế hệ nhà làm phim mới.

Tiếp nối thành công từ hai mùa trước, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 hướng đến việc tìm kiếm, phát hiện và đồng hành cùng những tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh. Không chỉ tạo cơ hội để các tác phẩm phim ngắn tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, sân chơi này còn góp phần nuôi dưỡng đam mê sáng tạo và khuyến khích người trẻ mạnh dạn kể những câu chuyện mang dấu ấn cá nhân bằng ngôn ngữ điện ảnh.