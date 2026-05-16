Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Phim ngắn của Vietnamese sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Thái Thắng
Thái Thắng
16/05/2026 17:34 GMT+7

Theo tiến sĩ Ngô Phương Lan, một số phim ngắn nổi bật từ cuộc thi Vietnamese sẽ được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026, mở thêm cơ hội để các nhà làm phim trẻ tiếp cận khán giả quốc tế.

Chiều 16.5, tại Trường đại học Văn Lang (TP.HCM), Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026. Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) thực hiện, với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM và Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM.

Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức thực hiện tọa đàm điện ảnh với chủ đề Vai trò nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt, quy tụ nhiều khách mời uy tín trong lĩnh vực điện ảnh như tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục điện ảnh Việt Nam; ông Lê Văn Thái - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM; đạo diễn Hàm Trần; diễn viên - đạo diễn Hồng Ánh cùng đạo diễn - nhà sản xuất Nguyễn Quang Dũng.

Mở 'cánh cửa' cho phim ngắn Việt đến gần hơn với quốc tế

Tại tọa đàm, Tiến sĩ Ngô Phương Lan tiết lộ tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng 2026, ban tổ chức sẽ lựa chọn một chùm phim ngắn từ mùa 2 của cuộc thi Vietnamese để trình chiếu trong khuôn khổ liên hoan phim.

“Hiện Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đang phát triển theo bốn trụ cột gồm: trao giải cho các tác phẩm xuất sắc, tôn vinh di sản điện ảnh, phát hiện - đào tạo tài năng trẻ và phát triển thị trường điện ảnh.”, bà chia sẻ. Theo Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng nhằm hỗ trợ tài năng trẻ và thúc đẩy điện ảnh Việt hội nhập. Bà hy vọng đây sẽ là cơ hội để phim Việt không chỉ phát triển trong nước mà còn tiến xa hơn ở thị trường quốc tế.

Phim ngắn của Vietnamese sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng- Ảnh 1.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan chia sẻ tại tọa đàm về vai trò của các sân chơi điện ảnh trong việc phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ

Ảnh: NHẬT THỊNH

Từ kinh nghiệm tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng trong những năm qua, tiến sĩ Ngô Phương Lan cho biết điều đáng mừng là khán giả ngày càng cởi mở hơn với nhiều dòng phim khác nhau, kể cả những tác phẩm từng được xem là “khó xem”. “Qua từng mùa liên hoan phim, tôi nhận thấy khả năng cảm thụ điện ảnh của khán giả đã thay đổi rõ rệt. Những bộ phim nghệ thuật, phim độc lập hay các tác phẩm châu Á từng khá kén người xem nay cũng bắt đầu thu hút đông đảo khán giả hơn”, bà cho hay.

Điện ảnh Việt cần phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ

Bên cạnh câu chuyện liên hoan phim, tiến sĩ Ngô Phương Lan cho rằng điện ảnh Việt Nam hiện nay đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng vẫn thiếu sự phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ một cách bài bản. “Điện ảnh có nhiều yếu tố để phát triển như kinh phí, chính sách hay thị trường. Nhưng yếu tố quan trọng nhất vẫn là con người. Điều điện ảnh Việt Nam đang cần nhất lúc này là phát hiện và nuôi dưỡng được những tài năng trẻ”, bà nhấn mạnh.

Theo bà, năm 2025 đánh dấu nhiều bước tiến đáng chú ý của điện ảnh Việt khi thị phần phim Việt tăng trưởng mạnh, thậm chí vượt mốc 60%, trong khi phim Hollywood giảm xuống dưới 20%. “Đó là điều rất bất ngờ. Nó cho thấy điện ảnh Việt đã tích lũy đủ về lượng để bắt đầu tạo ra thay đổi về chất”, bà nhận định.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam cho rằng để duy trì đà phát triển bền vững, điện ảnh Việt không thể chỉ dựa vào những yếu tố thời điểm hay hiệu ứng nhất thời, mà cần tiếp tục đầu tư vào chất lượng tác phẩm và xây dựng thế hệ nhà làm phim mới.

Tiếp nối thành công từ hai mùa trước, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 hướng đến việc tìm kiếm, phát hiện và đồng hành cùng những tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh. Không chỉ tạo cơ hội để các tác phẩm phim ngắn tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, sân chơi này còn góp phần nuôi dưỡng đam mê sáng tạo và khuyến khích người trẻ mạnh dạn kể những câu chuyện mang dấu ấn cá nhân bằng ngôn ngữ điện ảnh.

Phim ngắn của Vietnamese sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng- Ảnh 2.

Tin liên quan

Phát triển điện ảnh bền vững: Con người đóng vai trò quyết định

Phát triển điện ảnh bền vững: Con người đóng vai trò quyết định

Đó là quan điểm trong bài phát biểu của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên tại lễ phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026.

Khám phá thêm chủ đề

VIETNAMESE Tiến sĩ Ngô Phương Lan liên hoan phim châu á đà nẵng Cuộc thi phim ngắn Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận