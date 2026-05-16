Phát triển điện ảnh bền vững: Con người đóng vai trò quyết định

Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Sở Du lịch TP.HCM, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM vừa tổ chức lễ khởi động tại Hội trường Trịnh Công Sơn (Trường đại học Văn Lang - TP.HCM).

Sự kiện có sự tham gia của tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục điện ảnh Việt Nam; bà Lê Minh Tâm - Phó chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam; ông Đinh Trọng Tuấn - Ủy viên thường vụ Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới điện ảnh; ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, ông Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM… cùng đạo diễn Hàm Trần, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, đạo diễn - diễn viên Hồng Ánh…

Thông điệp của cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức phát biểu tại lễ phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 Ảnh: Nhật Thịnh

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cho biết những năm gần đây, điện ảnh Việt có nhiều chuyển động đáng chú ý với những bộ phim đạt doanh thu trăm tỉ, một số tác phẩm tạo tiếng vang quốc tế. Bên cạnh đó, thị trường còn xuất hiện những gương mặt trẻ với tư duy kể chuyện sáng tạo, giàu cá tính.

Tuy nhiên, để thực sự tiến tới một nền điện ảnh phát triển bền vững, có đóng góp quan trọng cho công nghiệp văn hóa, từng bước hình thành sức mạnh mềm của quốc gia, vẫn còn nhiều câu hỏi cần phải trả lời. Trong đó, ngoài vấn đề về nguồn vốn, kỹ thuật hay công nghệ làm phim, ông Nguyễn Ngọc Toàn tin rằng yếu tố con người vẫn luôn đóng vai trò quyết định.

Đó cũng là lý do mà Báo Thanh Niên nỗ lực duy trì cuộc thi phim ngắn Vietnamese từ năm 2024 đến nay, nhằm góp một phần nhỏ trong việc tìm kiếm, phát hiện những tài năng trẻ trong lĩnh vực điện ảnh.

Sự kiện phát động Vietnamese 2026 thu hút sự quan tâm của nhiều nhà làm phim và hàng trăm bạn sinh viên đến tham dự Ảnh: Nhật Thịnh

“Chúng tôi kỳ vọng Vietnamese không chỉ dừng lại ở việc tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, mà còn góp phần lan tỏa tên tuổi những nhà làm phim trẻ đến đông đảo công chúng, giúp họ có thêm cơ hội phát triển nghề nghiệp sau cuộc thi. Thực tế qua các mùa tổ chức, chúng tôi vui mừng chứng kiến nhiều bạn trẻ tiếp tục khẳng định tài năng và vững vàng bước tới trên con đường nghề nghiệp. Có người tiếp tục làm phim ngắn, có người tham gia các dự án chuyên nghiệp, có người chuẩn bị ra mắt phim điện ảnh đầu tay”, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho hay.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên lấy ví dụ tác phẩm Mầm nhớ của Bùi Đức Anh được vinh danh tại hạng mục phim ngắn của Cánh diều 2025, sau khi thắng lớn tại mùa 2 của Vietnamese. Hay nhà làm phim Hùng Trần chuẩn bị ra mắt tác phẩm điện ảnh đầu tay Lầu chú Hỏa, sau khi vào top 20 Vietnamese mùa đầu tiên.

Tọa đàm Vai trò của nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt Ảnh: Nhật Thịnh

Tại lễ phát động, ban tổ chức cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 cũng tổ chức tọa đàm Vai trò của nhà làm phim trẻ trong định vị điện ảnh Việt, như một cuộc trò chuyện nghề nghiệp cởi mở và thực tế, góp phần làm rõ hơn định hướng phát triển cũng như xác định yếu tố con người là một phần quan trọng trong tiến trình khẳng định tầm vóc của điện ảnh Việt Nam.

Tiếp nối thành công và sức lan tỏa từ 2 mùa trước, cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese 2026 chính thức trở lại, tiếp tục khẳng định vai trò là bệ phóng cho những tiếng nói điện ảnh trẻ, nơi các nhà làm phim, biên kịch và người sáng tạo nội dung dám kể câu chuyện của mình.

Cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm, giới thiệu những tài năng nổi bật, đưa các tác phẩm phim ngắn đến gần hơn với công chúng, đồng thời nuôi dưỡng và lan tỏa niềm đam mê sáng tạo điện ảnh trong giới trẻ. Qua đó, khẳng định cam kết của ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trong việc cùng vun đắp, phát triển thế hệ làm phim trẻ của điện ảnh Việt.