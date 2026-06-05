Meghan Markle đáp trả cáo buộc 'đạo đức giả' vì đăng ảnh con lên mạng xã hội

Theo Daily Mail ngày 5.6, căng thẳng bùng phát ngay sau khi Meghan Markle đăng tải loạt ảnh mới của con gái Lilibet nhân dịp cô bé tròn 5 tuổi lên tài khoản Instagram có 4,6 triệu người theo dõi.

Trong ảnh, công chúa nhỏ mặc chiếc váy hè màu vàng nhạt, đeo chiếc vòng tay bằng vàng mỏng được cho là có thiết kế tương đồng với dòng trang sức xa xỉ Cartier trị giá 5.800 bảng Anh. Đáng chú ý, trang phục của Lilibet từng xuất hiện trong buổi chụp hình hậu trường cho As Ever - thương hiệu mới của Meghan.

Ngay lập tức, các chuyên gia truyền thông và dư luận quốc tế đã khơi lại vụ tranh cãi "đạo đức giả" vào tháng trước của Nữ công tước. Vào ngày 17.5, Meghan Markle có bài phát biểu dài 10 phút tại sự kiện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Geneva (Thụy Sĩ), mạnh mẽ tuyên bố an toàn trực tuyến của trẻ em là "vấn đề sức khỏe cộng đồng". Cô kêu gọi các biện pháp bảo vệ toàn cầu, lên án các nền tảng công nghệ coi trọng lợi nhuận hơn con người và khẳng định: "Con cái chúng ta không phải là sản phẩm, không phải là vật thí nghiệm".

Bài đăng của Meghan Markle kỷ niệm sinh nhật lần thứ 5 của cô con gái - Công chúa Lilibet trên trang cá nhân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, ngay đêm trước khi lên đường tới Geneva, Meghan lại thản nhiên đăng một bức ảnh tự chụp trước gương cùng con gái với chú thích "trợ lý nhỏ của mẹ". Bức ảnh vô tình để lộ tủ quần áo chứa đầy đồ hiệu trị giá ít nhất 250.000 USD, nổi bật là bộ vest mang nhãn hiệu Armani.

Chuyên gia hoàng gia Tom Sykes gay gắt nhận xét: "Sự đạo đức giả này thật ngoạn mục. Đó là một hình ảnh khoe khoang, phù phiếm và hoàn toàn thiếu tinh tế". Trong khi đó, chuyên gia thương hiệu người Anh Nick Ede phân tích trên Newsweek: "Rõ ràng cô ấy đang thương mại hóa mạng xã hội của mình. Lúc thì đóng vai vị cứu tinh của trẻ em, ngay sau đó lại biến thành một người có sức ảnh hưởng để trục lợi. Đây là một cuộc khủng hoảng bản sắc tồi tệ".

Meghan Markle đáp trả: Che mặt tức là có quyền riêng tư

Trước búa rìu dư luận hướng về phía mình, Meghan Markle thông qua người phát ngôn chính thức đã đanh thép lên tiếng phản pháo nhằm bảo vệ quyết định của bản thân. Phía Nữ công tước khẳng định cô luôn vạch rõ ranh giới giữa việc chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp của gia đình và việc đẩy các con vào sự xoi mói độc hại của công chúng.

"Bằng cách che khuất khuôn mặt của các em dưới góc máy hoặc để mái tóc tự nhiên che đi, nữ công tước đang thể hiện chính nguyên tắc mà bà ấy ủng hộ: trao cho trẻ em sự riêng tư, quyền tự quyết và sự bảo vệ trong một thế giới kỹ thuật số ngày càng phát triển", đại diện của Meghan chia sẻ. Người phát ngôn nhấn mạnh rằng việc để lộ nửa mặt hay chụp nghiêng không làm ảnh hưởng đến quyền được bảo vệ của cô bé 5 tuổi.

Nữ công tước xứ Sussex liên tục đối mặt với búa rìu dư luận vì sự mâu thuẫn giữa phát ngôn bảo vệ trẻ em và hành động thực tế ẢNH: AP/AFP

Tuy nhiên, lập luận này không nhận được sự đồng tình từ nhiều chuyên gia. Theo họ, việc không để lộ hoàn toàn khuôn mặt không đồng nghĩa với việc trẻ được bảo vệ khỏi sự chú ý của công chúng. Ngược lại, khi hình ảnh vẫn liên tục xuất hiện trên mạng xã hội, các em vẫn có thể trở thành tâm điểm của truyền thông. Thậm chí, sự che chắn có chủ đích đôi khi còn tạo ra sức hút tò mò lớn hơn, khiến công chúng và giới săn ảnh càng muốn tìm kiếm, khai thác thông tin về các em.

Chiến lược "thương mại hóa" tình mẫu tử?

Nhìn nhận về tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc của công chúa nhỏ Lilibet trên Instagram của mẹ trong năm qua, các chuyên gia thương hiệu hàng đầu tại London cho rằng đây là một bước đi được dàn dựng vô cùng tinh vi.

Cần nhắc lại rằng, giống như anh trai Archie, Lilibet từng có những năm đầu đời được cha mẹ bảo vệ nghiêm ngặt khỏi sự chú ý của công chúng. Trong thời gian dài, vợ chồng nhà Sussex gần như không công bố ảnh cận mặt các con, thể hiện lập trường cứng rắn về quyền riêng tư của trẻ em trước truyền thông.

Giới chuyên gia nhận định hình ảnh gia đình đang được lồng ghép khéo léo để làm bệ phóng cho các dự án kinh doanh của nhà Sussex ẢNH: AP

Trao đổi với Daily Mail, Megan Dooley – Giám đốc điều hành Công ty TAL Agency, khẳng định đã có một "sự thay đổi đáng chú ý" mang tính chiến lược.

Đây không phải là sự đảo ngược lập trường về bảo vệ quyền riêng tư một cách ngẫu nhiên, mà là sự điều chỉnh chiến lược mang tính thương mại. Meghan đang cho phép công chúng nhìn thoáng qua cuộc sống gia đình được dàn dựng cẩn thận nhằm hỗ trợ định vị cho thương hiệu phong cách sống As Ever của mình. Nó mang lại cảm giác ấm áp, đầy khát vọng được xây dựng dựa trên gốc rễ của tình mẫu tử và sự chân thực.

Dù tích cực tham gia các chiến dịch bảo vệ trẻ em trên môi trường số, việc Meghan Markle liên tục đưa hình ảnh các con vào những dự án mang yếu tố thương mại vẫn khiến cô đối mặt với nhiều chỉ trích. Sự thiếu nhất quán giữa thông điệp và hành động tiếp tục đẩy Nữ công tước xứ Sussex vào tâm điểm tranh cãi.