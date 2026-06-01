'Bản sao' Công nương Kate sắp làm dâu Hoàng gia Anh

'Bản sao' Công nương Kate

Theo Daily Mail ngày 31.5, đám cưới cháu trai cố Nữ hoàng Elizabeth II - Peter Phillips và Harriet Sperling sẽ chính thức diễn ra vào cuối tuần tới tại Cirencester (Anh). Hôn lễ không chỉ đánh dấu một chương mới cho cặp đôi mà còn thu hút giới quan sát bởi sự xuất hiện của Harriet – người được ví như một "bản sao" của Công nương Kate.

Những điểm tương đồng với Vương phi xứ Wales khiến Harriet nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ gia đình vương thất. Không chỉ sở hữu phong thái thanh lịch, cả hai còn có xuất thân khá giống nhau khi đều lớn lên trong những gia đình trung lưu khá giả tại các vùng lân cận Berkshire và Gloucestershire của Anh.

Không chỉ có ngoại hình và xuất thân tương đồng, Harriet còn được cho là sở hữu gu thời trang gần gũi với Vương phi Kate. Tủ đồ của cô quy tụ nhiều thương hiệu yêu thích của Vương phi xứ Wales như Beulah, ME+EM hay Self-Portrait. Mới đây, chiếc váy màu hồng cánh sen của hãng Dilli Grey mà Harriet diện đã nhanh chóng cháy hàng, tạo nên hiệu ứng mua sắm gợi nhớ đến “hiệu ứng Kate” từng nhiều lần khuấy đảo làng thời trang Anh.

Vị hôn thê của con trai Công nương Anne sở hữu phong cách thanh lịch được đánh giá là có nhiều nét tương đồng với Vương phi xứ Wales ẢNH: AFP

Sự kết nối giữa hai người còn đến từ những giá trị chung trong cuộc sống. Trong khi Công nương Kate tích cực thúc đẩy các hoạt động giáo dục mầm non thì Harriet vốn là một chuyên gia điều dưỡng nhi khoa lâu năm thuộc Hệ thống Y tế Quốc gia Anh (NHS), luôn đam mê với sự phát triển não bộ sớm ở trẻ nhỏ.

Một điểm tương đồng khác giữa Harriet và Vương phi Kate là khả năng viết lách. Cả hai đều từng công bố những bài luận giàu chiều sâu về tình cảm con người, đời sống gia đình và các trải nghiệm cá nhân trên các phương tiện truyền thông, nhận được nhiều sự đồng cảm từ công chúng.

Mảnh ghép mới của Hoàng gia Anh?

Giới phân tích hoàng gia nhận định sự xuất hiện của Harriet Sperling diễn ra vào một thời điểm vô cùng nhạy cảm và quan trọng. Hiện tại, vị trí của một người đồng minh cùng chí hướng bên cạnh Công nương Kate đang hoàn toàn để trống. Kể từ khi Meghan Markle chính thức nói lời tạm biệt hoàng gia để chuyển đến định cư tại Montecito (Mỹ), Kate Middleton hầu như không có cơ hội tận hưởng một mối quan hệ chị em dâu thân thiết. Trong khi đó, hai nàng công chúa Beatrice và Eugenie cũng phải giữ cuộc sống kín tiếng sau những bê bối liên quan đến gia đình vương thất.

Chính vì vậy, Harriet Sperling được dự đoán sẽ trở thành mảnh ghép để lấp đầy khoảng trống này. Thực tế, cựu y tá NHS đã nhanh chóng hòa nhập và xây dựng được mối quan hệ rất bền chặt với giới thân cận hoàng gia. Trước khi chính thức đính hôn vào tháng 8 năm ngoái, cô đã được nhìn thấy trò chuyện vui vẻ với Vua Charles III và Zara Tindall tại trường đua Ascot cũng như xuất hiện cùng các thành viên cấp cao trong lễ Phục sinh tại Lâu đài Windsor.

Harriet Sperling nhanh chóng trở thành một gương mặt quen thuộc và nhận được sự yêu mến từ các thành viên Hoàng gia Anh ẢNH: AFP



Trước đó, vào năm 2008, Peter Phillips từng kết hôn với Autumn Kelly tại nhà thờ St George's Chapel. Cặp đôi có hai cô con gái là Savannah (15 tuổi) và Isla (14 tuổi). Tuy nhiên sau hơn một thập niên chung sống, họ thông báo ly thân vào năm 2019 và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2021. Trong khi đó, Harriet Sperling từng trải qua một cuộc hôn nhân đầu tiên với Antonio St. John Sperling. Sau khi mối quan hệ kết thúc, cô trở thành mẹ đơn thân và trải qua hành trình suốt 10 năm một mình nuôi dạy cô con gái nhỏ Georgina (hiện 13 tuổi).

Mối duyên với Peter Phillips đã mở ra một chương mới trong cuộc đời Harriet. Sau lần đầu xuất hiện cùng nhau trước công chúng vào tháng 5.2024, cặp đôi tiến thêm một bước trong mối quan hệ khi thông báo đính hôn vào tháng 8.2025. Hôn lễ riêng tư sẽ được tổ chức ngày 6.6 tại vùng Cotswolds (Anh), dự kiến quy tụ đông đảo thành viên vương thất.