Hoàng tử William và Công nương Kate: Cuộc tình suýt 'đứt gánh giữa đường'

Ngay từ lần đầu gặp gỡ, Hoàng tử William đã nhận ra ở Kate Middleton "một điều gì đó rất đặc biệt". Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn vào tháng 11.2010, khi trao cho bạn gái chiếc nhẫn đính hôn từng thuộc về mẹ mình - cố Công nương Diana, anh khẳng định Kate chính là người phụ nữ định mệnh. Tuy nhiên trước khi chính thức tiến tới mối quan hệ vợ chồng, Kate và William suýt bỏ lỡ nhau.

Nhắc lại giai đoạn chia tay ngắn ngủi trong quá khứ, William cho biết khi ấy cả hai còn quá trẻ và đang trong thời gian học đại học. Họ cần không gian riêng để trưởng thành và tìm ra con đường của mình. Chính khoảng thời gian tạm xa nhau đó lại giúp mối quan hệ sau này trở nên bền vững hơn.

Về phía Kate, cô thừa nhận mình không hề vui vẻ khi chuyện chia tay xảy ra. Dù vậy, trải nghiệm đó giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn, hiểu rõ bản thân và không để mình bị cuốn hoàn toàn vào một mối quan hệ khi còn quá trẻ.

Sau nhiều năm gắn bó, William cuối cùng đã cầu hôn Kate trong chuyến đi đến Kenya. Anh tiết lộ đã chuẩn bị từ trước, nhưng cần thời điểm thích hợp để thực hiện. Không gian thiên nhiên của châu Phi khiến khoảnh khắc ấy trở nên hoàn hảo. Trong khi đó, Kate cho biết dù đã phần nào đoán trước nhưng lời cầu hôn vẫn là một bất ngờ lớn đối với cô.

Từ tình bạn đại học đến tình yêu định mệnh

Câu chuyện của họ bắt đầu tại Đại học St Andrews, nơi Kate lần đầu thu hút sự chú ý của William khi biểu diễn trong buổi trình diễn thời trang sinh viên năm 2002. Từ những người bạn thân thiết, cùng nhau học tập, chơi thể thao và chia sẻ cuộc sống thường nhật, tình cảm giữa họ dần phát triển.

Ban đầu, cả hai chỉ coi nhau là bạn. William thậm chí từng hẹn hò với người khác. Tuy nhiên, sau thời gian tiếp xúc gần gũi, anh nhận ra tình cảm dành cho Kate ngày càng sâu đậm.

Đến năm thứ ba đại học, họ bắt đầu công khai hơn về mối quan hệ. Hình ảnh William khoác tay Kate trong chuyến trượt tuyết tại Thụy Sĩ năm 2004 đã khiến truyền thông xác nhận chuyện tình cảm của họ. Sau khi mối quan hệ bị công khai, Kate nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của báo chí. Dù luôn giữ hình ảnh chỉn chu, áp lực truyền thông vẫn ngày càng lớn.

Năm 2007, sau gần 4 năm bên nhau, William bất ngờ chia tay Kate. Theo nhiều nguồn tin, cuộc trò chuyện kéo dài khoảng 30 phút đã khép lại mối tình khi cả hai nhận ra họ chưa thực sự đồng điệu về định hướng tương lai.

Sự việc gây tổn thương lớn cho Kate, đặc biệt khi việc chia tay diễn ra qua điện thoại. Tuy nhiên, cô không để bản thân gục ngã. Thay vào đó, Kate tập trung vào các hoạt động cá nhân, tham gia những dự án thể thao và duy trì cuộc sống xã hội năng động.

Chỉ vài tháng sau khi chia tay, William nhận ra quyết định của mình là sai lầm. Anh chủ động liên lạc lại và mời Kate tham dự một buổi tiệc hóa trang. Từ đó, hai người dần hàn gắn và chính thức tái hợp vào giữa năm 2007.

Dù từng tỏ ra chưa sẵn sàng kết hôn ở tuổi đôi mươi, William cuối cùng đã cầu hôn Kate khi anh bước sang tuổi 28, đúng như dự định trước đó. Ngày 29.4.2011, cặp đôi chính thức kết hôn tại Tu viện Westminster, đánh dấu cái kết đẹp cho hành trình tình yêu nhiều thử thách.

Hành trình sau hôn nhân

Sau 15 năm chung sống, Hoàng tử William và Công nương Kate hiện có ba người con: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Họ đã cùng nhau vượt qua nhiều biến cố gia đình, trong đó có thời điểm khó khăn khi Kate bị chẩn đoán mắc ung thư vào năm 2024.

Nhìn lại chặng đường đã qua, William từng chia sẻ rằng những thử thách trong cuộc sống chính là điều giúp con người trưởng thành và định hình bản thân.

Từ mối tình đại học nhiều sóng gió, câu chuyện của họ trở thành biểu tượng hiện đại về tình yêu, sự kiên trì và trưởng thành trong Hoàng gia Anh.