Biểu tình tại Anh nhắm vào Vua Charles III, Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, những thành viên Hoàng gia Anh đã đến dự buổi lễ tại Tu viện Westminster hôm 9.3. Tại đây, các thành viên của tổ chức chống chế độ quân chủ Republic đã giơ cao những tấm biển màu vàng lớn với dòng chữ: "What did you know?" (tạm dịch: Các vị đã biết gì?), Page Six đưa tin ngày 10.3.

Các thành viên Hoàng gia Anh tại buổi lễ kỷ niệm Ngày Khối Thịnh vượng chung hôm 9.3 Ảnh: Pagesix

Bê bối của Hoàng gia Anh tiếp tục gây chú ý dư luận

Một số biểu ngữ khác mang nội dung: "Not my King" (tạm dịch: Không phải vị vua của tôi) và "Down with the crown" (tạm dịch: Đả đảo vương quyền). Những người biểu tình liên tục hô vang và la ó các câu khẩu hiệu được cho là để phản đối mối liên hệ bị cáo buộc giữa cựu Hoàng tử Andrew và tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Mặc dù vậy, Công nương Kate, Hoàng tử William, Vua Charles III và Vương hậu Camilla dường như không bị ảnh hưởng bởi khung cảnh hỗn loạn. Trong trang phục trang trọng, họ vẫn bước qua khu vực biểu tình và tiến vào buổi lễ mà không phản hồi hay tương tác với đám đông.

Nhóm biểu tình giơ cao các tấm biển màu vàng đề cập đến mối liên hệ mờ ám giữa cựu Hoàng tử Andrew và tội phạm tình dục Jeffrey Epstein Ảnh: WireImage

Tuy nhiên, một nguồn tin trong hoàng gia cho rằng sự việc này không hề đơn giản. Tác giả Robert Jobson - người viết cuốn sách The Windsor Legacy, nhận định nếu sau này xuất hiện bằng chứng cho thấy một số thành viên hoàng gia, lực lượng thực thi pháp luật hoặc nhân viên liên quan đã biết trước về những bê bối xoay quanh cựu Hoàng tử Andrew và mối liên hệ của ông với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, thì chắc chắn sẽ dẫn đến những hệ quả nghiêm trọng.

"Nếu có thông tin cho thấy ai đó đã biết chuyện cựu Hoàng tử Andrew liên quan đến Jeffrey Epstein, dù là thành viên hoàng gia, cảnh sát hay nhân viên, thì chắc chắn phải có người chịu trách nhiệm", ông nói với tạp chí People, khi đề cập đến những tranh cãi xung quanh vụ bắt giữ cựu Hoàng tử Andrew hôm 19.2.

Nhóm phản đối chế độ quân chủ Republic tổ chức biểu tình ngay khi các thành viên hoàng gia xuất hiện Ảnh: SplashNews

Một nguồn tin khác trong cung điện cũng cho rằng vụ việc lần này nghiêm trọng hơn nhiều so với những khủng hoảng trước đây của Hoàng gia Anh. "Hoàng gia từng trải qua nhiều biến cố, nhưng khi có người trong gia đình bị bắt thì đó là chuyện hoàn toàn khác. Mức độ nghiêm trọng lớn hơn nhiều", nguồn tin cho biết.

Việc cựu Công tước xứ York bị bắt để điều tra liên quan đến cáo buộc sai phạm trong khi thi hành công vụ diễn ra sau khi các tài liệu liên quan đến vụ án Jeffrey Epstein được công bố trở lại, làm dấy lên nhiều nghi vấn mới. Dù được thả trong cùng ngày, nhưng ông Andrew (66 tuổi), vẫn có thể đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân nếu bị kết tội.

Các tài liệu được công bố vào tháng 2 còn đề cập đến một cáo buộc rằng sự việc từng xảy ra tại Royal Lodge, dinh thự cũ của ông. Sau đó, ông đã rời khỏi nơi này theo yêu cầu của Vua Charles III.

Tháng 10.2025, Andrew cũng bị tước danh xưng "hoàng tử" cùng tước hiệu Công tước xứ York, khi hoàng gia tìm cách giữ khoảng cách với bê bối.

Mới đây, một động thái khác từ hoàng gia tiếp tục thu hút sự chú ý khi Andrew không xuất hiện trong lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 62 của em trai ông - Hoàng tử Edward, Công tước xứ Edinburgh.

Nhân dịp này, quỹ Bộ sưu tập Hoàng gia (Royal Collection Trust) đã chia sẻ bức ảnh cũ ghi lại khoảnh khắc Công tước xứ Edinburgh vui chơi cùng anh trai là Vua Charles III và chị gái - Công chúa Anne. Tuy nhiên, Andrew hoàn toàn không xuất hiện trong bức ảnh. "Hoàng tử Edward chơi đùa cùng anh trai và chị gái trong bức ảnh chụp năm 1969", chú thích của bức ảnh viết.

Trước đó, Hoàng tử William cũng được cho là từng đề nghị Vua Charles III loại bỏ người chú tai tiếng khỏi đời sống hoàng gia từ năm 2019.

Hình ảnh cũ do Royal Collection Trust đăng tải nhân sinh nhật Hoàng tử Edward mà không có sự xuất hiện của Andrew Ảnh: Instagram royalcollectiontrust

Theo tác giả hoàng gia Russell Myers, William đã rất kiên quyết sau khi xem cuộc phỏng vấn gây tranh cãi của Andrew trên chương trình BBC Newsnight. Trong cuộc phỏng vấn đó, Andrew bị chỉ trích vì những lời giải thích về mối quan hệ với Jeffrey Epstein.

"Việc ông từ chối xin lỗi và không thừa nhận nỗi đau của các nạn nhân Epstein là điều hoàn toàn không thể chấp nhận đối với William", Russell Myers nói.

Tác giả này còn cho biết Hoàng tử William từng nói với cố Nữ hoàng Elizabeth II và Vua Charles III rằng: "Ông ấy phải bị loại bỏ. Andrew cần bị tách khỏi cả đời sống hoàng gia công khai lẫn riêng tư".